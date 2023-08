WK G-baanwielrennen: Thierens met geweldige tijd naar finale, geen succes voor overige Belgen

clock 15:13 15 uur 13. De bevestiging is er: Jarno Thierens gaat naar de finale. Hij eindigt de kwalificaties op een knappe 4e plaats en kan vanavond vanaf 19.00 uur een gooi doen naar een medaille. Voor Louis Clincke eindigt dit onderdeel hier, hij is uiteindelijk 13e geworden. . De bevestiging is er: Jarno Thierens gaat naar de finale. Hij eindigt de kwalificaties op een knappe 4e plaats en kan vanavond vanaf 19.00 uur een gooi doen naar een medaille.



Voor Louis Clincke eindigt dit onderdeel hier, hij is uiteindelijk 13e geworden.

clock 15:05 15 uur 05. Sterke Jarno Thierens knalt naar finaleplaats.

clock 15:03 15 uur 03. Geweldige tijd voor Jarno Thierens. Jarno Thierens heeft een serieuze optie genomen op de finale. Hij behaalde met 1'06"475 eveneens een persoonlijk record, maar liefst 3 seconden sneller dan het vorige. Dankzij deze tijd komt Thierens op een voorlopige 3e plaats terecht. Er komen nog 4 renners in actie en de beste 6 gaan naar de finale. Dat ziet er dus goed uit.



Dankzij deze tijd komt Thierens op een voorlopige 3e plaats terecht. Er komen nog 4 renners in actie en de beste 6 gaan naar de finale. Dat ziet er dus goed uit.

clock 14:55 14 uur 55. PR, maar geen finale voor Louis Clincke.

clock 14:52 14 uur 52. Persoonlijk record voor Louis Clincke, geen finale. Louis Clincke heeft een sterke kwalificatie gereden. Hij rondde zijn kilometer af in 1'10"297, goed voor een persoonlijk record. Clincke staat hiermee voorlopig 7e, dus een finale zit er niet in. Erg is dat niet, hij focust vooral op de individuele achtervolging en de tijdrit op de weg.



Clincke staat hiermee voorlopig 7e, dus een finale zit er niet in. Erg is dat niet, hij focust vooral op de individuele achtervolging en de tijdrit op de weg.



clock 14:25 14 uur 25. Diederick Schelfhout: "Ben niet in topconditie die ik gehoopt had".

clock 14:22 14 uur 22. Geen finale voor Schelfhout. Zoals verwacht is de tijd van Schelfhout onvoldoende gebleken voor een finale. Schelfhout, die normaal enkele seconden sneller kan, eindigt als 8e.

clock 14:20 14 uur 20. Diederick Schelfhout grijpt naast finaleplaats.

clock 14:17 14 uur 17. Schelfhout moet bang afwachten. Diederik Schelfhout heeft er geen geweldige kwalificatie opzitten. In de MC3-categorie reed hij zijn kilometer in 1'12"303. Daarmee is hij voorlopig goed voor een 4e plaats, maar er komen nog enkele toppers aan. De top 6 stoot door naar de finale.

clock 14:15 14 uur 15. Milan Thomas: "Had gehoopt op finaleplaats".

clock 14:11 14 uur 11. Via de onderstaande link kan u de rest van deze middagsessie volgen met livestream, Diederick Schelfhout komt over enkele minuten in actie.

clock 13:50 13 uur 50. PR voor Milan Thomas en Jonas Goeman.