WK G-baanwielrennen: Schelfhout wordt 8e op 200m tijdrit met vliegende start

13 uur 56. Diederick Schelfhout wordt 8e in 200m tijdrit met vliegende start. Diederick Schelfhout heeft geen medaille kunnen veroveren in de 200m tijdrit met vliegende start (C3). De Belg stond even op de 3e plek, maar zag nog wat baanwielrenners een snellere tijd neerzetten. Zo eindigde hij met een tijd van 12"568 op de 8e plek (gemiddeld 57,088 km/u). De wereldtitel ging naar de Nieuw-Zeelander Devon Briggs, die 11"145 klokte. Zo brak hij het wereldrecord met 4 duizendsten. Hij wordt op het podium geflankeerd door de Britten Jaco van Gass en Finlay Graham. De tijdrit over 200 meter was het derde onderdeel van het omnium. Met enkel nog de achtervolging te gaan, is Schelfhout nu tiende van 14 starters. .