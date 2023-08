WK G-baanwielrennen: Schelfhout wordt 8e op 200m tijdrit met vliegende start, avondsessie vanaf 18.20 uur

clock 15:32 15 uur 32. Einde middagsessie: Geen geluk voor de Belgen. De middagsessie iss zojuist beëindigd, het werd geen groot succes voor de Belgen. Als eerste probeerden Milan Thomas en Jonas Goeman zich te kwalificeren voor de halve finales van de sprint. Ze werden echter 9e, en slechts de top 8 ging door. Pech dus voor onze landgenoten. Ook Diederick Schelfhout kon zijn moeilijke WK niet opfleuren in de 200m tijdrit vliegende start. Hij werd 8e en staat nu op een 10e plek in het omnium. Vanavond wordt deze afgerond met de individuele achtervolging. Nog vanavond komen Jarno Thierens en Louis Clincke in actie in de finale van de 15 km scratch. Zij gaan om 18.38 uur op zoek naar een medaille, 18 minuten eerder begint onze livestream via Canvas, VRT Max en deze pagina. Ook Radio 1 houdt jullie op de hoogte van het reilen en zeilen van onze Belgen op de piste. . Einde middagsessie: Geen geluk voor de Belgen De middagsessie iss zojuist beëindigd, het werd geen groot succes voor de Belgen.



Als eerste probeerden Milan Thomas en Jonas Goeman zich te kwalificeren voor de halve finales van de sprint. Ze werden echter 9e, en slechts de top 8 ging door. Pech dus voor onze landgenoten.



Ook Diederick Schelfhout kon zijn moeilijke WK niet opfleuren in de 200m tijdrit vliegende start. Hij werd 8e en staat nu op een 10e plek in het omnium. Vanavond wordt deze afgerond met de individuele achtervolging.



Nog vanavond komen Jarno Thierens en Louis Clincke in actie in de finale van de 15 km scratch. Zij gaan om 18.38 uur op zoek naar een medaille, 18 minuten eerder begint onze livestream via Canvas, VRT Max en deze pagina. Ook Radio 1 houdt jullie op de hoogte van het reilen en zeilen van onze Belgen op de piste.

clock 14:09 14 uur 09. Diederick Schelfhout in actie op de 200m tijdrit vliegende start. Diederick Schelfhout in actie op de 200m tijdrit vliegende start

clock 13:56 13 uur 56. Diederick Schelfhout wordt 8e in 200m tijdrit met vliegende start. Diederick Schelfhout heeft geen medaille kunnen veroveren in de 200m tijdrit met vliegende start (C3). De Belg stond even op de 3e plek, maar zag nog wat baanwielrenners een snellere tijd neerzetten. Zo eindigde hij met een tijd van 12"568 op de 8e plek (gemiddeld 57,088 km/u). De wereldtitel ging naar de Nieuw-Zeelander Devon Briggs, die 11"145 klokte. Zo brak hij het wereldrecord met 4 duizendsten. Hij wordt op het podium geflankeerd door de Britten Jaco van Gass en Finlay Graham. De tijdrit over 200 meter was het derde onderdeel van het omnium. Met enkel nog de achtervolging te gaan, is Schelfhout nu tiende van 14 starters. . Diederick Schelfhout wordt 8e in 200m tijdrit met vliegende start Diederick Schelfhout heeft geen medaille kunnen veroveren in de 200m tijdrit met vliegende start (C3). De Belg stond even op de 3e plek, maar zag nog wat baanwielrenners een snellere tijd neerzetten. Zo eindigde hij met een tijd van 12"568 op de 8e plek (gemiddeld 57,088 km/u).



De wereldtitel ging naar de Nieuw-Zeelander Devon Briggs, die 11"145 klokte. Zo brak hij het wereldrecord met 4 duizendsten. Hij wordt op het podium geflankeerd door de Britten Jaco van Gass en Finlay Graham.



De tijdrit over 200 meter was het derde onderdeel van het omnium. Met enkel nog de achtervolging te gaan, is Schelfhout nu tiende van 14 starters.