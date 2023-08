WK G-baanwielrennen: Jarno Thierens begint met knappe 3e plaats aan omnium

clock 16:23

16 uur 23. 3e plaats voor Jarno Thierens op 200 meter tijdrit met vliegende start. Jarno Thierens is sterk gestart aan zijn omnium. De Belg rondde zijn 200 meter tijdrit af in 11"389 en was daarmee goed voor een derde plek. De eerste plaats was overigens weggelegd voor de Brit Jody Cundy, die een nieuw wereldrecord neerzette. Hij reed de 200 meter in 10"427, bijna een seconde sneller dan Thierens. .