WK baanwielrennen: Pech voor Van Den Bossche, Degrendele naar halve finale keirin

clock 15:23

15 uur 23. Einde middagsessie: Degrendele goed, pech voor Van Den Bossche. Met de start van de omnium is deze middagsessie meteen afgerond. Van Den Bossche reed een uitstekende race, tot hij in de laatste ronde ten val kwam. Brute pech dus. Eerder op de middag kon Nicky Degrendele zich al kwalificeren voor de halve finales van de keirin. Ze werd 3de in haar reeks en gaat vanavond op zoek naar een finaleplek. Nog vanavond komt Lotte Kopecky in actie in de afvallingskoers en probeert Van Den Bossche nog iets te maken van zijn omnium. We zijn er opnieuw om 18.20 uur. .