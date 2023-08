WK baanwielrennen: Kijk live naar avondsessie met Filippo Ganna, om 20.43 uur herkansing voor Degrendele

clock 20:15 20 uur 15. Finale ploegenachtervolging mannen. De finale van de ploegenachtervolging bij de mannen staat nu op het menu. Filippo Ganna probeert Italië goud te schenken, ze nemen het op tegen Denemarken. . Finale ploegenachtervolging mannen De finale van de ploegenachtervolging bij de mannen staat nu op het menu. Filippo Ganna probeert Italië goud te schenken, ze nemen het op tegen Denemarken.

clock 19:41 19 uur 41. De kunst in keirin is positie kiezen. Renaat Schotte. De kunst in keirin is positie kiezen. Renaat Schotte

clock 19:37 19 uur 37. Bekijk hier de eerste ronde van Nicky Degrendele:. Bekijk hier de eerste ronde van Nicky Degrendele:

clock 19:26 19 uur 26. 3e plaats voor Degrendele, straks herkansing. Degrendele komt nog sterk naar voor, maar kan niet meer naar de 2e plek springen. Ze eindigt als derde en moet om 20.43 uur een herkansing rijden. Als ze ook die verliest zit het toernooi er al op. . 3e plaats voor Degrendele, straks herkansing Degrendele komt nog sterk naar voor, maar kan niet meer naar de 2e plek springen. Ze eindigt als derde en moet om 20.43 uur een herkansing rijden. Als ze ook die verliest zit het toernooi er al op.

clock 19:26 19 uur 26. Degrendele ligt 4e, ze moet zich naar voor werken. . Degrendele ligt 4e, ze moet zich naar voor werken.

clock 19:25 19 uur 25. Brommer is weg. Het brommertje heeft het pak verlaten, over 3 rondes weten we waar Degrendele eindigt. . Brommer is weg Het brommertje heeft het pak verlaten, over 3 rondes weten we waar Degrendele eindigt.

clock 19:24 19 uur 24. Degrendele start in 2e positie. Ze heeft wel de pech van in een sterke reeks te zitten. . Degrendele start in 2e positie. Ze heeft wel de pech van in een sterke reeks te zitten.

clock 19:21 19 uur 21. Nicky Degrendele begint aan keirin. De eerste ronde in het keirin gaat beginnen. Hierin rijden ze eerst even achter een brommertje, genaamd "derny". Deze brommer brengt het vijftal tot 45 kilometer per uur, daarna rijden ze enkele rondes. De eerste 2 stoten door naar de volgende ronde, de rest krijgt later vanavond een herkansing. . Nicky Degrendele begint aan keirin De eerste ronde in het keirin gaat beginnen. Hierin rijden ze eerst even achter een brommertje, genaamd "derny". Deze brommer brengt het vijftal tot 45 kilometer per uur, daarna rijden ze enkele rondes. De eerste 2 stoten door naar de volgende ronde, de rest krijgt later vanavond een herkansing.

clock 19:12 19 uur 12. Niels Verschaeren pakt brons. De eerste Belgische medaille is al meteen een feit. In het G-baanwielrennen heeft Niels Verschaeren ons land brons bezorgd, het is het eerste eremetaal in het paracycling. Ook voor Verschaeren zelf is het zijn eerste WK-medaille ooit. . Niels Verschaeren pakt brons De eerste Belgische medaille is al meteen een feit. In het G-baanwielrennen heeft Niels Verschaeren ons land brons bezorgd, het is het eerste eremetaal in het paracycling. Ook voor Verschaeren zelf is het zijn eerste WK-medaille ooit.

Welkom terug! We zijn er weer aan begonnen in Glasgow. Over enkele minuten is het al aan Niels Verschaeren in het G-baanwielrennen, later vanavond komt Nicky Degrendele in actie in haar geliefde keirin. Bij Sporza zit u zoals gewoonlijk op de beste plaats om alles te volgen. Live-beelden zijn er via Canvas en de livestream hierboven. Ook Radio 1 volgt live, net als wij hier in de blog.



Bij Sporza zit u zoals gewoonlijk op de beste plaats om alles te volgen. Live-beelden zijn er via Canvas en de livestream hierboven. Ook Radio 1 volgt live, net als wij hier in de blog.

Tot vanavond! De kwartfinales van de mannensprint zijn afgerond, met als grootste verrassing de uitschakeling van de Nederlander Jeffrey Hoogland. Vanavond zien we de ontknoping van dat nummer, maar ook nog veel meer. Op Belgisch vlak kijken we uit naar Nicky Degrendele in de keirin, zij komt in actie om 19.21 uur. Hiernaast zijn er enkele finales in het G-baanwielrennen waar we mogen hopen op een medaille. De avondsessie start om 18.45 uur en kan opnieuw gevolgd worden met livestream via deze pagina. Ook Canvas en Radio 1 bieden live-verslaggeving aan.



Vanavond zien we de ontknoping van dat nummer, maar ook nog veel meer. Op Belgisch vlak kijken we uit naar Nicky Degrendele in de keirin, zij komt in actie om 19.21 uur. Hiernaast zijn er enkele finales in het G-baanwielrennen waar we mogen hopen op een medaille.



De avondsessie start om 18.45 uur en kan opnieuw gevolgd worden met livestream via deze pagina. Ook Canvas en Radio 1 bieden live-verslaggeving aan.

clock 14:17 14 uur 17. Geen verrassingen bij de sprint. In de 1/16e finales van de sprint bij de mannen hebben zoals verwacht enkele schaduwfavorieten zich geplaatst voor de volgende ronde. Zo zijn Australiërs Richardson (2e vorig jaar) en Glaetzer (goud in 2018) allebei geplaatst. Ook Nederlander Hoogland (zilver in 2019,20 en 21) zit zoals verwacht in de achtste finales. . Geen verrassingen bij de sprint In de 1/16e finales van de sprint bij de mannen hebben zoals verwacht enkele schaduwfavorieten zich geplaatst voor de volgende ronde. Zo zijn Australiërs Richardson (2e vorig jaar) en Glaetzer (goud in 2018) allebei geplaatst. Ook Nederlander Hoogland (zilver in 2019,20 en 21) zit zoals verwacht in de achtste finales.

clock 13:37 13 uur 37. De 1/16 sprint-finale bij de mannen is volop bezig. Voor de middagbreak zijn er ook nog de 1/8e finales. Morgen volgen de kwartfinales. Maandag de ontknoping. . De 1/16 sprint-finale bij de mannen is volop bezig. Voor de middagbreak zijn er ook nog de 1/8e finales. Morgen volgen de kwartfinales. Maandag de ontknoping.

Britten met de toptijd naar finale met Nieuw-Zeeland. Bij de ploegenachtervolging bij de vrouwen hebben de Britten voor eigen publiek de toptijd neergezet met 04:09:671. Zij mogen later strijden met Nieuw-Zeeland voor het goud. Frankrijk en Italië (met onder meer Balsamo) duelleren om de bronzen plak.

Frankrijk en Italië (met onder meer Balsamo) duelleren om de bronzen plak.

clock 12:42 12 uur 42. Niels Verschaeren na kwalificatie: “Het is straks pas dat de prijzen verdeeld worden”. Niels Verschaeren na kwalificatie: “Het is straks pas dat de prijzen verdeeld worden”

clock 12:33 12 uur 33. Nederlander Lavreysen als beste naar de sprintfinale. Ja hoor. Lavreysen pakt de toptijd in de kwalificaties en is straks topfavoriet om voor de vijfde keer op rij wereldkampioen te worden. . Nederlander Lavreysen als beste naar de sprintfinale Ja hoor. Lavreysen pakt de toptijd in de kwalificaties en is straks topfavoriet om voor de vijfde keer op rij wereldkampioen te worden.

clock 12:29 12 uur 29. Topfavoriet en meervoudig wereldkampioen Harrie Lavreysen mag als laatste de baan op. Vaagt hij de concurrentie helemaal weg? . Topfavoriet en meervoudig wereldkampioen Harrie Lavreysen mag als laatste de baan op. Vaagt hij de concurrentie helemaal weg?

clock 11:50 11 uur 50. U kan intussen kijken naar de sprint-kwalificaties bij de mannen. De Brit Truman heeft momenteel de toptijd, maar er moeten nog heel wat renners passeren. . U kan intussen kijken naar de sprint-kwalificaties bij de mannen. De Brit Truman heeft momenteel de toptijd, maar er moeten nog heel wat renners passeren.