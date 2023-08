WK baanwielrennen: Katrijn De Clercq eindigt 18e in finale scratch

Katrijn De Clercq is er niet in geslaagd het goede voorbeeld van Tuur Dens te volgen op het WK baanwielrennen. Onze landgenote reed een goede scratch, viel zelfs even aan, maar ze zat uiteindelijk te ver om mee te sprinten voor winst.

Ze werd 18e en mag toch tevreden terugblikken op een sterke race. De Clercq is namelijk slechts 21 jaar en heeft nog erg veel groeimarge. In het G-baanwielrennen haalde Jarno Thierens een 5e plaats in de 1km tijdrit.