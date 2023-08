WK baanwielrennen: avondsessie start om 18.45 uur, met Nicky Degrendele in de keirin

clock 15:26 15 uur 26. Tot vanavond! De kwartfinales van de mannensprint zijn afgerond, met als grootste verrassing de uitschakeling van de Nederlander Jeffrey Hoogland. Vanavond zien we de ontknoping van dat nummer, maar ook nog veel meer. Op Belgisch vlak kijken we uit naar Nicky Degrendele in de keirin, zij komt in actie om 19.21 uur. Hiernaast zijn er enkele finales in het G-baanwielrennen waar we mogen hopen op een medaille. De avondsessie start om 18.45 uur en kan opnieuw gevolgd worden met livestream via deze pagina. Ook Canvas en Radio 1 bieden live-verslaggeving aan. . Tot vanavond! De kwartfinales van de mannensprint zijn afgerond, met als grootste verrassing de uitschakeling van de Nederlander Jeffrey Hoogland.



Vanavond zien we de ontknoping van dat nummer, maar ook nog veel meer. Op Belgisch vlak kijken we uit naar Nicky Degrendele in de keirin, zij komt in actie om 19.21 uur. Hiernaast zijn er enkele finales in het G-baanwielrennen waar we mogen hopen op een medaille.



De avondsessie start om 18.45 uur en kan opnieuw gevolgd worden met livestream via deze pagina. Ook Canvas en Radio 1 bieden live-verslaggeving aan.

clock 14:17 14 uur 17. Geen verrassingen bij de sprint. In de 1/16e finales van de sprint bij de mannen hebben zoals verwacht enkele schaduwfavorieten zich geplaatst voor de volgende ronde. Zo zijn Australiërs Richardson (2e vorig jaar) en Glaetzer (goud in 2018) allebei geplaatst. Ook Nederlander Hoogland (zilver in 2019,20 en 21) zit zoals verwacht in de achtste finales. . Geen verrassingen bij de sprint In de 1/16e finales van de sprint bij de mannen hebben zoals verwacht enkele schaduwfavorieten zich geplaatst voor de volgende ronde. Zo zijn Australiërs Richardson (2e vorig jaar) en Glaetzer (goud in 2018) allebei geplaatst. Ook Nederlander Hoogland (zilver in 2019,20 en 21) zit zoals verwacht in de achtste finales.

clock 13:37 13 uur 37. De 1/16 sprint-finale bij de mannen is volop bezig. Voor de middagbreak zijn er ook nog de 1/8e finales. Morgen volgen de kwartfinales. Maandag de ontknoping. . De 1/16 sprint-finale bij de mannen is volop bezig. Voor de middagbreak zijn er ook nog de 1/8e finales. Morgen volgen de kwartfinales. Maandag de ontknoping.

clock 12:58 12 uur 58. Britten met de toptijd naar finale met Nieuw-Zeeland. Bij de ploegenachtervolging bij de vrouwen hebben de Britten voor eigen publiek de toptijd neergezet met 04:09:671. Zij mogen later strijden met Nieuw-Zeeland voor het goud. Frankrijk en Italië (met onder meer Balsamo) duelleren om de bronzen plak. . Britten met de toptijd naar finale met Nieuw-Zeeland Bij de ploegenachtervolging bij de vrouwen hebben de Britten voor eigen publiek de toptijd neergezet met 04:09:671. Zij mogen later strijden met Nieuw-Zeeland voor het goud.

Frankrijk en Italië (met onder meer Balsamo) duelleren om de bronzen plak.

clock 12:42 12 uur 42. Niels Verschaeren na kwalificatie: “Het is straks pas dat de prijzen verdeeld worden”. Niels Verschaeren na kwalificatie: “Het is straks pas dat de prijzen verdeeld worden”

clock 12:33 12 uur 33. Nederlander Lavreysen als beste naar de sprintfinale. Ja hoor. Lavreysen pakt de toptijd in de kwalificaties en is straks topfavoriet om voor de vijfde keer op rij wereldkampioen te worden. . Nederlander Lavreysen als beste naar de sprintfinale Ja hoor. Lavreysen pakt de toptijd in de kwalificaties en is straks topfavoriet om voor de vijfde keer op rij wereldkampioen te worden.

clock 12:29 12 uur 29. Topfavoriet en meervoudig wereldkampioen Harrie Lavreysen mag als laatste de baan op. Vaagt hij de concurrentie helemaal weg? . Topfavoriet en meervoudig wereldkampioen Harrie Lavreysen mag als laatste de baan op. Vaagt hij de concurrentie helemaal weg?

clock 11:50 11 uur 50. U kan intussen kijken naar de sprint-kwalificaties bij de mannen. De Brit Truman heeft momenteel de toptijd, maar er moeten nog heel wat renners passeren. . U kan intussen kijken naar de sprint-kwalificaties bij de mannen. De Brit Truman heeft momenteel de toptijd, maar er moeten nog heel wat renners passeren.

clock 11:50 11 uur 50. Verschaeren met comfort door naar de finale 1km tijdrit: "Absoluut medaillekandidaat". Verschaeren met comfort door naar de finale 1km tijdrit: "Absoluut medaillekandidaat"

clock 11:48 11 uur 48. Verschaeren als derde naar finale. Thuisrijder Hunt en Amerikaan Murphy pakken in de laatste kwalificatieronde nog de twee toptijden. 1:03:846 en 1:04:624. Dat wil zeggen dat Verschaeren met de derde beste tijd afzakt naar de finale straks. . Verschaeren als derde naar finale Thuisrijder Hunt en Amerikaan Murphy pakken in de laatste kwalificatieronde nog de twee toptijden. 1:03:846 en 1:04:624. Dat wil zeggen dat Verschaeren met de derde beste tijd afzakt naar de finale straks.

clock 11:46 11 uur 46. Verschaeren mag terecht dromen van een medaille in de finale. Renaat Schotte. Verschaeren mag terecht dromen van een medaille in de finale. Renaat Schotte

clock 11:41 11 uur 41. Verschaeren met een toptijd! Verschaeren plaatst zich voor de finale! Onze landgenoot klokt de allerbeste tussentijd: 1:04:888. . Verschaeren met een toptijd! Verschaeren plaatst zich voor de finale! Onze landgenoot klokt de allerbeste tussentijd: 1:04:888.

clock 11:40 11 uur 40. Op dit moment wordt de kwalificatie aangevoerd door de Spanjaard Cabello met 1:05:234. De beste zes renners plaatsen zich voor de volgende ronde. . Op dit moment wordt de kwalificatie aangevoerd door de Spanjaard Cabello met 1:05:234. De beste zes renners plaatsen zich voor de volgende ronde.

clock 11:36 11 uur 36. De eerste ronde is bijna afgelopen, wat wil zeggen dat het dadelijk aan Niels Verschaeren is. . De eerste ronde is bijna afgelopen, wat wil zeggen dat het dadelijk aan Niels Verschaeren is.

clock 11:17 11 uur 17. Kwalificatie 1 km tijdrijden. We zijn aanbeland bij de kwalificaties bij de mannen voor de tijdrit van 1 kilometer. . Kwalificatie 1 km tijdrijden We zijn aanbeland bij de kwalificaties bij de mannen voor de tijdrit van 1 kilometer.

clock 11:15 11 uur 15. Australië met de beste tijd. De Britse teams worden uiteraard luid aangemoedigd door het publiek, maar de toptijd kapen ze niet weg in de kwalificaties. Die is weggelegd voor het Australische koppel. . Australië met de beste tijd De Britse teams worden uiteraard luid aangemoedigd door het publiek, maar de toptijd kapen ze niet weg in de kwalificaties. Die is weggelegd voor het Australische koppel.

clock 11:06 11 uur 06. Beginnen doen we met de kwalificaties bij de vrouwen in de sprintreeksen. Straks krijgen we nog onder meer de kwalificaties in het rijden tegen de klok. . Beginnen doen we met de kwalificaties bij de vrouwen in de sprintreeksen. Straks krijgen we nog onder meer de kwalificaties in het rijden tegen de klok.