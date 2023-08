WK baanwielrennen: 6e plaats voor Jules Hesters, leerschool voor jong team in ploegkoers

clock 21:50

21 uur 50. Einde dag 5: Belgische teleurstellingen. Dag 6 op het WK baanwielrennen zal niet de geschiedenis ingaan als erg succesvol voor de Belgen. Al op de middag kon Nicky Degrendele zich niet kwalificeren voor de volgende ronde in de sprint. Onze landgenote kon zich na haar 5e plaats in het keirin gisteren niet volledig opladen voor haar kwalificaties en werd 30e. De medaillehoop lag vandaag bij Jules Hesters. Hij moest Lotte Kopecky achterna in de afvallingskoers, maar raakte te snel ingesloten. Hesters ontsnapte enkele keren van de eliminatie maar moest finaal toch vrede nemen met een 6e plaats. Tot slot reden Katrijn De Clercq en Helene Hesters de finale van de ploegkoers. Onze jonge landgenotes namen voor het eerst deel en konden nooit een rol van betekenis spelen. Ze eindigden 13e en zullen dit vooral meenemen als ervaring voor later. .