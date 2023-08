Thierry Neuville opent Rally van Finland met 6e tijd in shakedown

We weten niet wat het weer zal brengen, de ritten lijken fantastisch, maar de grip zou kunnen veranderen. Het doel is opnieuw meedoen voor het podium.

12 uur 41. We weten niet wat het weer zal brengen, de ritten lijken fantastisch, maar de grip zou kunnen veranderen. Het doel is opnieuw meedoen voor het podium. Thierry Neuville.

12 uur 24. Rovanperä is rapste in shakedown, Neuville 6e. Thierry Neuville is met zijn Hyundai naar de zesde plaats gereden in de shakedown. Voor eigen volk was wereldkampioen en WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota) de snelste. In zijn derde en laatste run zette Neuville een tijd neer van 1'58"2, bijna 2 seconden achter Rovanperä (1'56"3). De Fin bleef zijn Britse teamgenoot Elfyn Evans (1'57"1) en zijn landgenoot Esapekka Lappi, (Hyundai) voor, derde in 1'57"4. Vanavond om 18.05 uur Belgische tijd staat de eerste van de 22 klassementsritten op het menu. Op vrijdag zijn er 9 ritten, met een eerste ronde van 4 ritten en een tweede ronde van 5 ritten voor een totaal van 104,76 km. Op zaterdag staan de coureurs twee rondes van 4 etappes te wachten, goed voor een totaal van 160,68 km. De rally eindigt op zondag met de laatste 4 etappes, waaronder de Power Stage. .