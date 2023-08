Thierry Neuville (2de) ziet leider Elfyn Evans uitlopen in Rally van Finland

clock 19:00 19 uur . Neuville staat voor zware slotdag. Thierry Neuville (Hyundai) gaat de slotdag van de rally van Finland in met een achterstand van ruim 30 seconden op Elfyn Evans (Toyota). De Brit won zaterdagnamiddag opnieuw drie chronoproeven en verstevigde daarmee zijn leidersplaats in deze negende WK-manche. Evans was zaterdagvoormiddag de beste in alle vier de klassementsproeven en trok die lijn 's namiddags door. Neuville strandde telkens op de tweede plaats. Alleen de Japanner Takamoto Katsuta (Toyota) kon in de laatste race van de dag de hegemonie van Evans doorbreken. In het klassement volgt Neuville na achttien KP's op 32,1 seconden van Evans. Katsuta is derde op 1'27"8. De rally eindigt zondag met de laatste vier etappes waarbij de Power Stage. De Finse wereldkampioen en WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota) moest de strijd vrijdag staken na een crash. . Neuville staat voor zware slotdag Thierry Neuville (Hyundai) gaat de slotdag van de rally van Finland in met een achterstand van ruim 30 seconden op Elfyn Evans (Toyota). De Brit won zaterdagnamiddag opnieuw drie chronoproeven en verstevigde daarmee zijn leidersplaats in deze negende WK-manche.



Evans was zaterdagvoormiddag de beste in alle vier de klassementsproeven en trok die lijn 's namiddags door. Neuville strandde telkens op de tweede plaats. Alleen de Japanner Takamoto Katsuta (Toyota) kon in de laatste race van de dag de hegemonie van Evans doorbreken.



In het klassement volgt Neuville na achttien KP's op 32,1 seconden van Evans. Katsuta is derde op 1'27"8. De rally eindigt zondag met de laatste vier etappes waarbij de Power Stage. De Finse wereldkampioen en WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota) moest de strijd vrijdag staken na een crash.



clock 21:23 21 uur 23. Thierry Neuville schuift op naar plek 2. Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai) is op vrijdag naar de tweede plaats opgeschoven in de Rally van Finland, dat is de negende WRC-manche van het seizoen Na de opgave van WK-leider Kalle Rovanperä, die in de achtste klassementsproef voor eigen publiek crashte en op dat moment aan de leiding stond, kwam de leidersplaats in handen van zijn Britse Toyota-ploegmaat Elfyn Evans. In het algemeen klassement volgt Neuville op 6,9 seconden van de leider. De Japanner Takamoto Tatsuta (Toyota) volgt op de derde plaats, op 16,4 seconden van Evans. In totaal zijn er tien KP's gereden, op een totaal van 22. De Rally van Finland eindigt zondag.



Na de opgave van WK-leider Kalle Rovanperä, die in de achtste klassementsproef voor eigen publiek crashte en op dat moment aan de leiding stond, kwam de leidersplaats in handen van zijn Britse Toyota-ploegmaat Elfyn Evans.



In het algemeen klassement volgt Neuville op 6,9 seconden van de leider. De Japanner Takamoto Tatsuta (Toyota) volgt op de derde plaats, op 16,4 seconden van Evans. In totaal zijn er tien KP's gereden, op een totaal van 22. De Rally van Finland eindigt zondag.



clock 21:44 21 uur 44. Neuville voorlopig op 2. Thierry Neuville is donderdagavond in Harju 2e geworden in de eerste klassementsproef. De Estlander Ott Tänak (Ford Puma) legde de 3,48 kilometer 6 tienden sneller af dan de 35-jarige Belg. De Finse wereldkampioen en WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) is op 7 tienden derde. Vrijdag worden er 9 klassementsritten, goed voor 104,76 kilometer, afgewerkt. Zaterdag is er 160,68 kilometer over 8 KP's verdeeld en zondag eindigt de rally met een laatste lus van vier specials, met daarbij de korte Power Stage van Himos-Jamsa (9,26 km).



De Finse wereldkampioen en WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) is op 7 tienden derde.



Vrijdag worden er 9 klassementsritten, goed voor 104,76 kilometer, afgewerkt. Zaterdag is er 160,68 kilometer over 8 KP's verdeeld en zondag eindigt de rally met een laatste lus van vier specials, met daarbij de korte Power Stage van Himos-Jamsa (9,26 km).

clock 12:41 12 uur 41. We weten niet wat het weer zal brengen, de ritten lijken fantastisch, maar de grip zou kunnen veranderen. Het doel is opnieuw meedoen voor het podium. Thierry Neuville. We weten niet wat het weer zal brengen, de ritten lijken fantastisch, maar de grip zou kunnen veranderen. Het doel is opnieuw meedoen voor het podium. Thierry Neuville

clock 12:24 12 uur 24. Rovanperä is rapste in shakedown, Neuville 6e. Thierry Neuville is met zijn Hyundai naar de zesde plaats gereden in de shakedown. Voor eigen volk was wereldkampioen en WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota) de snelste. In zijn derde en laatste run zette Neuville een tijd neer van 1'58"2, bijna 2 seconden achter Rovanperä (1'56"3). De Fin bleef zijn Britse teamgenoot Elfyn Evans (1'57"1) en zijn landgenoot Esapekka Lappi, (Hyundai) voor, derde in 1'57"4. Vanavond om 18.05 uur Belgische tijd staat de eerste van de 22 klassementsritten op het menu. Op vrijdag zijn er 9 ritten, met een eerste ronde van 4 ritten en een tweede ronde van 5 ritten voor een totaal van 104,76 km. Op zaterdag staan de coureurs twee rondes van 4 etappes te wachten, goed voor een totaal van 160,68 km. De rally eindigt op zondag met de laatste 4 etappes, waaronder de Power Stage.



In zijn derde en laatste run zette Neuville een tijd neer van 1'58"2, bijna 2 seconden achter Rovanperä (1'56"3).



De Fin bleef zijn Britse teamgenoot Elfyn Evans (1'57"1) en zijn landgenoot Esapekka Lappi, (Hyundai) voor, derde in 1'57"4.



Vanavond om 18.05 uur Belgische tijd staat de eerste van de 22 klassementsritten op het menu. Op vrijdag zijn er 9 ritten, met een eerste ronde van 4 ritten en een tweede ronde van 5 ritten voor een totaal van 104,76 km. Op zaterdag staan de coureurs twee rondes van 4 etappes te wachten, goed voor een totaal van 160,68 km. De rally eindigt op zondag met de laatste 4 etappes, waaronder de Power Stage.

