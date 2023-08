Op een zucht van straffe remonte: Lions verliezen in slotseconden prekwalificatiematch tegen Nederland

clock 18:04

18 uur 04. Nét geen straffe remonte tegen Nederland. Een tekort aan energie, geen opties in de aanval door statisch spel en defensief te braaf tegen de noorderburen. De eerste helft van de jonge Belgian Lions was er een om snel te vergeten in hun tweede wedstrijd van het olympisch prekwalificatietoernooi. Bij de rust keken de Belgen dan ook tegen een achterstand van 17 punten aan. Een kloof die nauwelijks te overbruggen leek met enkel Loic Schwartz als Lion op niveau. Maar dan volgde een verwoestend derde kwart. Onder leiding van Schwartz en Milan Samardzic knabbelden de Belgen aan de kloof. 27-12 in het derde kwart zorgde voor angst bij de Nederlandse ploeg. Waneer Samardzic 5 seconden voor de laatste buzzer met een driepunter de score op 76-76 bracht, leek een rondje overtime in de maak. Maar met de laatste aanval van de wedstrijd wipten de Nederlanders alsnog over de Lions. Zij mogen de Olympische Spelen zo stilaan uit hun hoofden zetten, enkel bij een ruime zege tegen Zweden maakt België nog een waterkans om door te stoten. .