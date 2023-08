Livestream WK baanwielrennen: volg hier avondsessie met Kopecky, Degrendele en Van Den Bossche

clock 18:20 18 uur 20. Welkom terug! De livestream is zojuist van start gegaan, Renaat Schotte is opnieuw de hele avond jullie gids. Hij leidt ons door de avonturen van Kopecky, Van Den Bossche en Degrendele. Die laatste komt als eerste aan bod met haar halve finale in de keirin om 19.13 uur. Voor het orgelpunt van de avond kijken we naar Lotte Kopecky, zij start aan haar afvallingskoers om 19.33 uur. Fabio Van Den Bossche werkt tussendoor de overige nummers van zijn omnium af. . Welkom terug! De livestream is zojuist van start gegaan, Renaat Schotte is opnieuw de hele avond jullie gids. Hij leidt ons door de avonturen van Kopecky, Van Den Bossche en Degrendele.



Die laatste komt als eerste aan bod met haar halve finale in de keirin om 19.13 uur.



Voor het orgelpunt van de avond kijken we naar Lotte Kopecky, zij start aan haar afvallingskoers om 19.33 uur.



Fabio Van Den Bossche werkt tussendoor de overige nummers van zijn omnium af.

clock 16:30 16 uur 30. Fabio zou niet de eerste zijn die in een omnium opveert en nog op het podium klimt. Kenny De Ketele.

clock 16:21 16 uur 21. Kenny De Ketele: "Van Den Bossche kan voort". Kenny De Ketele heeft een update gegeven over de situatie van Fabio Van Den Bossche. Die kwam eerder vandaag onfortuinlijk ten val en liep daarbij wel wat schade op. Van Den Bossche moet gelukkig niet opgeven. "Zijn rechterbil ligt volledig open, zijn elleboog een beetje. Gelukkig is het enkel huid, er is niets gebroken. Fabio kan dus voort", aldus de bondscoach. De val was een fameuze streep door de rekening van Van Den Bossche, maar De Ketele blijft positief: "Jammer dat Fabio maar als 17e eindigde in zijn scratch, want hij was heel goed bezig. Een valse start, maar hij zou niet de eerste renner zijn die in een omnium terug opveert en nog op het podium klimt. Hopelijk krijgt hij nu wat ruimte. In een omnium kan het snel keren."



"Zijn rechterbil ligt volledig open, zijn elleboog een beetje. Gelukkig is het enkel huid, er is niets gebroken. Fabio kan dus voort", aldus de bondscoach.



De val was een fameuze streep door de rekening van Van Den Bossche, maar De Ketele blijft positief: "Jammer dat Fabio maar als 17e eindigde in zijn scratch, want hij was heel goed bezig. Een valse start, maar hij zou niet de eerste renner zijn die in een omnium terug opveert en nog op het podium klimt. Hopelijk krijgt hij nu wat ruimte. In een omnium kan het snel keren."

clock 15:23 15 uur 23. Einde middagsessie: Degrendele goed, pech voor Van Den Bossche. Met de start van de omnium is deze middagsessie meteen afgerond. Van Den Bossche reed een uitstekende race, tot hij in de laatste ronde ten val kwam. Brute pech dus. Eerder op de middag kon Nicky Degrendele zich al kwalificeren voor de halve finales van de keirin. Ze werd 3de in haar reeks en gaat vanavond op zoek naar een finaleplek. Nog vanavond komt Lotte Kopecky in actie in de afvallingskoers en probeert Van Den Bossche nog iets te maken van zijn omnium. We zijn er opnieuw om 18.20 uur.



Eerder op de middag kon Nicky Degrendele zich al kwalificeren voor de halve finales van de keirin. Ze werd 3de in haar reeks en gaat vanavond op zoek naar een finaleplek. Nog vanavond komt Lotte Kopecky in actie in de afvallingskoers en probeert Van Den Bossche nog iets te maken van zijn omnium.



We zijn er opnieuw om 18.20 uur.

clock 15:18 15 uur 18. In de herhaling zien we dat Van Den Bossche vast komt te zitten naast een Amerikaan. Hij houdt zich nog verbazend lang recht maar gaat dan toch tegen de grond.

clock 15:18 15 uur 18. Herbekijk de scratch (Omnium) met Fabio Van Den Bossche. Herbekijk de scratch (Omnium) met Fabio Van Den Bossche

clock 15:17 15 uur 17. Van Den Bossche moet wonden likken. Van Den Bossche blijkt toch serieus geraakt te zijn. Zijn uitrusting is helemaal gescheurd.

clock 15:17 15 uur 17. Wat een pech! Renaat Schotte.

clock 15:17 15 uur 17. Van Den Bossche komt ten val in het slot van de scratch. Van Den Bossche komt ten val in het slot van de scratch

clock 15:16 15 uur 16. Enorme pech voor Fabio Van Den Bossche. Hij zat erg goed maar kwam ten val in het gewoel. Gelukkig zit hij snel weer op zijn fiets en kan hij wel nog uitrijden.

clock 15:16 15 uur 16. De val! Van Den Bossche valt.

clock 15:15 15 uur 15. Sprinten voor plek 2. Leitao is weg, Van Den Bossche moet mee sprinten voor de 2e plaats.

clock 15:14 15 uur 14. De Portugees Leitao versnelt uit het niks en is opeens helemaal weg. Hij neemt zomaar een halve ronde voorsprong en lijkt de eerste plaats te halen.

clock 15:13 15 uur 13. Nog 10 rondes en de spanning is te snijden. Er wordt duidelijk tactisch gereden in het peloton.

clock 15:13 15 uur 13. Fabio Van Den Bossche heeft nog geen trap teveel gegeven. Renaat Schotte.

clock 15:12 15 uur 12. Hergroepering. Opeens gaat het trager vooraan en in een mum van tijd is het peloton terug. Van Den Bossche oogt wel nog steeds fris.

clock 15:11 15 uur 11. Er zetten nog 2 extra renners zich bij de kopgroep. Met deze frisse krachten groeit de voorsprong weer wat.

clock 15:11 15 uur 11. Dit kan iets opleveren voor Van Den Bossche. Renaat Schotte.

clock 15:11 15 uur 11. Fabio Van Den Bossche trekt in de aanval in de scratch (Ominum) met 3 renners. Fabio Van Den Bossche trekt in de aanval in de scratch (Ominum) met 3 renners