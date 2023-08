LIVESTREAM WK baanwielrennen: Tuur Dens kaapt bronzen medaille weg in de scratch

Vogel valt in de laatste ronde helemaal stil. Het peloton gaat er nog over en in de sprint gaat Dens op de streep over een Nederlander naar de derde plaats.

22 uur 08. Brons voor Dens! Vogel valt in de laatste ronde helemaal stil. Het peloton gaat er nog over en in de sprint gaat Dens op de streep over een Nederlander naar de derde plaats. .

18 uur 52. Avondsessie van start, Tuur Dens om 21.27 uur. De avondsessie op het WK baanwielrennen is zojuist van start gegaan. Deze valt integraal te volgen op Canvas of via de livestream hierboven. Commentaar is van Renaat Schotte. We tellen af naar 21.27 uur, dan doet Tuur Dens een gooi naar een medaille in de finale van de scratch. Twee jaar geleden pakte hij op dat nummer zilver, maar zijn voorbereiding werd dit jaar verstoord door een ziekte. .

13 uur 40. Tuur Dens om 21.27 uur. Met de Belgische teams in actie hebben we de eerste sessie voor vandaag gehad. Vanavond zijn we er weer. Dan rijdt Tuur Dens (23) de scratch. Met een eerste Belgische medaille als resultaat? Twee jaar geleden pakte Dens zilver. .

13 uur 38. Technisch directeur Frederik Broché had op meer gehoopt in ploegenachtervolging. Technisch directeur Frederik Broché had op meer gehoopt in ploegenachtervolging. "Het is niet het gewenste resultaat", reageert hij. "We hadden graag een paar seconden sneller gereden en rond de 3'50" geëindigd." "De signalen waren goed. De weken vooraf waren er wel een paar jongens ziek, maar dat is het enige excuus." "De achtervolgers hopen zich te plaatsen voor de Spelen in Parijs. Dat blijft mogelijk, maar de Belgen lieten na een goede zaak te doen. "Hier in Glasgow zijn zoveel punten te verdienen", weet Broché. "Dan is het jammer dat net hier die positieve flow wordt doorbroken. De kwalificatie voor Parijs blijft mogelijk." "Het was ook geen slechte prestatie, maar we hadden op iets meer gehoopt. Het is ook jammer dat de jongens net niet de top acht halen." "Een extra rit is belangrijk. Ze hebben weinig competities. Elke wedstrijd extra is een meerwaarde." .