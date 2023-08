Livestream WK baanwielrennen: Opnieuw goud voor Kopecky? Ze rijdt haar finale om 19.42 uur

De livestream is gestart, u hoeft vanaf nu niets meer te missen van het WK baanwielrennen. Volg het via Canvas, VRT Max of de livestream hierboven.

18 uur 20. We zijn live! De livestream is gestart, u hoeft vanaf nu niets meer te missen van het WK baanwielrennen. Volg het via Canvas, VRT Max of de livestream hierboven. .

17 uur 30. Goudkoorts bij Kopecky. Goedenavond! Om 18.20 uur beginnen we in Glasgow aan de voorlaatste dag op het WK baanwielrennen. Vanaf dan is het aftellen naar 19.42 uur, wanneer Lotte Kopecky start in de finale van de puntenkoers. Kopecky hoopt op goud en gaf al aan dat de puntenkoers haar favoriete discipline is. "Met minder dan goud zal ik niet tevreden zijn", liet ze eerder deze week optekenen. Later op de avond krijgen we nog de ploegkoers bij de mannen met Robbe Ghys en Lindsay De Vylder. Zij behoren tot de outsiders voor een medaille. .