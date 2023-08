LIVESTREAM WK baanwielrennen: Omnium begint moeilijk voor Kopecky, trekt ze het nog recht?

clock 20:11 20 uur 11. Kopecky laat zich niet doen. Robbe Ghys. Kopecky laat zich niet doen. Robbe Ghys

clock 20:10 20 uur 10. Na elke val werd de koers even geneutraliseerd tot de vrouw in kwestie opgelapt was. Zo werden er veel extra rondes gereden, waarin het positioneringsspel gewoon doorgaat.

clock 20:10 20 uur 10. Op deze manier wordt de koers wel erg lang. Robbe Ghys.

clock 20:10 20 uur 10. Het is een intrigerende afvalling. Renaat Schotte.

clock 20:08 20 uur 08. Woolaston valt ook. Derde eliminatie op rij met een val. Deze keer is het Woolaston, de winnares van de scratch. Zij staat hoog in het klassement en kan ook verder.

clock 20:06 20 uur 06. De volgende sprint wordt er opnieuw gevallen, deze keer is het de Canadese Coles-Lyster. Zij is een schaduwfavoriete, vorig jaar werd ze 4e. De val blijft gelukkig zonder veel erg, ze rijdt door.

clock 20:04 20 uur 04. Een val! De Griekse Milaki en de Egyptische Zayed Ahmed vallen over elkaar. De fiets van Zayed Ahmed is stuk en zo moet ook zij de wedstrijd verlaten.

clock 20:01 20 uur 01. In een mum van tijd wurmt Lotte Kopecky zich naar de kop van het peloton. Ze wilt duidelijk geen risico nemen. De eerste 3 eliminaties zijn ondertussen achter de rug.

clock 20:01 20 uur 01. Here we go! Het peloton trekt zich op gang, de eerste paar rondes valt er nog niemand af. Kopecky zit ergens in het midden.

clock 20:00 20 uur . Britse Finucane pakt goud in de sprint.

clock 19:58 19 uur 58. Op dit nummer mag het niet fout lopen voor Lotte Kopecky. Renaat Schotte.

clock 19:58 19 uur 58. Kopecky komt opnieuw het ovaal op, de afvallingsrace kan beginnen.

clock 19:45 19 uur 45. In de afvallingsrace valt elke 2 rondes de laatste vrouw in koers af. Elk moment van onoplettendheid kan dus dodelijk zijn. Op het einde wordt er gesprint met twee voor de winst. Kopecky won het onderdeel zondag. Ze moest toen sprinten tegen de Franse Fortin die eerder al een sterke temporace reed.



Kopecky won het onderdeel zondag. Ze moest toen sprinten tegen de Franse Fortin die eerder al een sterke temporace reed.

clock 19:45 19 uur 45. Lavreysen ontsnapt nipt aan de uitschakeling in de keirin.

clock 19:30 19 uur 30. Afvalling over 25 minuten. Het vrouwenpeloton krijgt 25 minuten de tijd om te recupereren. We krijgen nu nog de afvallingskoers en de puntenkoers, in beide onderdelen pakte Kopecky eerder deze week al een wereldtitel.

clock 19:30 19 uur 30. Misschien betaalt Kopecky de tol van de voorbije dagen. Renaat Schotte.

clock 19:30 19 uur 30. Kopecky stelt teleur op de temporace.

clock 19:29 19 uur 29. Concurrentes Valente en Archibald presteerden wel. Valente won de temporace en leidt zo ook in het omnium, Kopecky staat voorlopig 12e.

clock 19:29 19 uur 29. Een rampzalige temporace. Renaat Schotte.