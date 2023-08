LIVESTREAM WK baanwielrennen: kijk naar de ochtendsessie, met straks ook handvol Belgen

Het zijn de vrouwen van de ploegenachtervolging die vanochtend de spits mogen afbijten in Glasgow, gevolgd door de kwalificaties van de 500m tijdrit bij de vrouwen (12.12 uur). Vanaf 12.42 is het uitkijken naar Milan Thomas en Jonas Goeman op de tanden in de 1km tijdrit in de MB-klasse.

10 uur 35. Het zijn de vrouwen van de ploegenachtervolging die vanochtend de spits mogen afbijten in Glasgow, gevolgd door de kwalificaties van de 500m tijdrit bij de vrouwen (12.12 uur). Vanaf 12.42 is het uitkijken naar Milan Thomas en Jonas Goeman op de tanden in de 1km tijdrit in de MB-klasse. .

09 uur 58. De Belgen vandaag. In de ochtendsessie is het vooral uitkijken naar de Belgische G-wielrenners. Zoals u intussen weet, rijden zij dit WK samen met de valide renners. Vier Belgen proberen zich in de 1e sessie te plaatsen voor de finale van de 1 km tijdrit: de tandem Milan Thomas en Jonas Goeman (MB-klasse vanaf 12.42 uur), Diederick Schelfhout (MC3 vanaf 13.50 uur) en Louis Clincke en Jarno Thierens (allebei MC4 vanaf 14.18 uur). Als zij zich plaatsen, rijden ze vanavond ook meteen de finale. In de avondsessie zien we sowieso ook Katrijn De Clercq terug. Zij rijdt om de medailles in de scratch. .