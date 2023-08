Livestream WK baanwielrennen: Jules Hesters 6e in geweldige finale, kijk straks naar Belgen in ploegkoers

Op dag 6 van het WK baanwielrennen heeft Jules Hesters geen medaille kunnen behalen in de afvallingskoers. Onze landgenoot werd 6e. Ook Nicky Degrendele heeft het niet gered in de sprint. Helene Hesters neemt samen met Katrijn De Clercq straks nog deel aan de ploegkoers. Kijk op deze pagina naar alle actie in Glasgow.