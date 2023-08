Livestream WK baanwielrennen: Goud voor Kopecky, komen er nog medailles bij?

Lotte Kopecky heeft op het WK baanwielrennen gezorgd voor een eerste Belgische wereldtitel. Ze maakte haar favorietenrol op schitterende wijze waar in de afvallingskoers. Nicky Degrendele en (een gehavende) Fabio Van Den Bossche komen later nog in actie, ook voor hen is een medaille mogelijk. Mis er niets van op Canvas, VRT Max of via de livestream.