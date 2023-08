LIVESTREAM WK baanwielrennen: Degrendele naar halve finale, hoe start Van Den Bossche aan omnium?

Lotte Kopecky komt vanavond voor het eerst in actie tijdens het Super-WK wielrennen in het Schotse Glasgow. Ze verdedigt haar wereldtitel in de afvallingskoers, al zal ze daarbij de grootste risico's mijden. "Ik kan me best goed uit de gevarenzone houden."



De afvallingskoers is een onderdeel dat Kopecky als de beste beheerst: ze is regerend Europees kampioene én uittredend wereldkampioene in de afvalling. "Ik vind het een heel leuk onderdeel", vertelde ze. "En ik ben er ook wel goed in. Ik ga me niet smijten om risico's te nemen en in elk gaatje te kruipen, maar ik kan me wel best goed uit de gevarenzone houden."

"Net als in de puntenkoers ligt in deze afvalling een mooie kans voor me, mits een goed gevoel en een goed koersverloop. Het zou zonde zijn om die kansen te laten liggen", vindt Kopecky.