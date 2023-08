LIVESTREAM WK baanwielrennen: 1e sessie loopt op zijn laatste benen, vanavond nog 2 Belgen

clock 15:50 15 uur 50. Vromant begint omnium met 8e plaats. Ewoud Vromant is aan de omnium met een 8e plaats op de 200m tijdrit met vliegende start. Vromant is in principe sterker op nummers met langere afstand en zal dus nog hopen op te schuiven in het klassement. . Vromant begint omnium met 8e plaats Ewoud Vromant is aan de omnium met een 8e plaats op de 200m tijdrit met vliegende start. Vromant is in principe sterker op nummers met langere afstand en zal dus nog hopen op te schuiven in het klassement.

clock 15:19 15 uur 19. WK baanwielrennen WK G-baanwielrennen: Thierens met geweldige tijd naar finale, geen succes voor overige Belgen

clock 15:17 15 uur 17. Thierens naar finale 1 km tijdrit in MC4. Jarno Thierens heeft er een geweldige kwalificatie opzitten in de MC4-categorie. Hij reed zijn kilometer in 1'06"475, bijna 3 seconden sneller dan zijn persoonlijk record. Thierens werd 4e in de kwalificatie en mag vanavond proberen een medaille te behalen. Ook Louis Clincke kwam in actie in deze categorie. Hij was eveneens goed voor een persoonlijk record, maar met een 13e plaats stoot hij niet door naar de finale. Clincke focust zich later deze week nog op de individuele achtervolging en de tijdrit op de weg.



Ook Louis Clincke kwam in actie in deze categorie. Hij was eveneens goed voor een persoonlijk record, maar met een 13e plaats stoot hij niet door naar de finale. Clincke focust zich later deze week nog op de individuele achtervolging en de tijdrit op de weg.

clock 14:26 14 uur 26. Ook Diederick Schelfhout niet naar de finale. In de MC3-categorie is ook Diederick Schelfhout er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de finale. Onze landgenoot kwam aan na 1'12"303, goed voor een 8e plaats. Alleen de top 6 mag vanavond deelnemen aan de finale.

clock 13:27 13 uur 27. Geen finale voor Milan Thomas. Milan Thomas en Jonas Goeman zijn uiteindelijk 9e geworden in de kwalificaties, niet genoeg voor een plekje in de finale. Alleen de top 6 stootte door.

clock 13:22 13 uur 22. PR voor Milan Thomas. Milan Thomas heeft samen met Jonas Goeman de voorlopige 5e chrono gereden in de kwalificaties van de 1km tijdrit. Daarmee mag hij nog dromen van de finale. Met 1'02"636 reed het tandemduo ook een persoonlijk record.

clock 12:20 12 uur 20. De Britse vrouwen hebben zich met de snelste chrono (4'10"333) geplaatst voor de volgende ronde in de ploegenachtervolging. Nieuw-Zeeland en de VS volgden in het zog van de Britten. In totaal stoten 8 landen door: ook Frankrijk, Italë, Duitsland, Australië en Canada konden zich kwalificeren.



In totaal stoten 8 landen door: ook Frankrijk, Italë, Duitsland, Australië en Canada konden zich kwalificeren.

clock 12:08 12 uur 08.

clock 10:35 10 uur 35. Het zijn de vrouwen van de ploegenachtervolging die vanochtend de spits mogen afbijten in Glasgow, gevolgd door de kwalificaties van de 500m tijdrit bij de vrouwen (12.12 uur). Vanaf 12.42 is het uitkijken naar Milan Thomas en Jonas Goeman op de tandem in de 1km tijdrit in de MB-klasse.



Vanaf 12.42 is het uitkijken naar Milan Thomas en Jonas Goeman op de tandem in de 1km tijdrit in de MB-klasse.

clock 10:11 10 uur 11.

clock 09:58 09 uur 58. De Belgen vandaag. In de ochtendsessie is het vooral uitkijken naar de Belgische G-wielrenners. Zoals u intussen weet, rijden zij dit WK samen met de valide renners. Vier Belgen proberen zich in de 1e sessie te plaatsen voor de finale van de 1 km tijdrit: de tandem Milan Thomas en Jonas Goeman (MB-klasse vanaf 12.42 uur), Diederick Schelfhout (MC3 vanaf 13.50 uur) en Louis Clincke en Jarno Thierens (allebei MC4 vanaf 14.18 uur). Als zij zich plaatsen, rijden ze vanavond ook meteen de finale. In de avondsessie zien we sowieso ook Katrijn De Clercq terug. Zij rijdt om de medailles in de scratch.



Vier Belgen proberen zich in de 1e sessie te plaatsen voor de finale van de 1 km tijdrit: de tandem Milan Thomas en Jonas Goeman (MB-klasse vanaf 12.42 uur), Diederick Schelfhout (MC3 vanaf 13.50 uur) en Louis Clincke en Jarno Thierens (allebei MC4 vanaf 14.18 uur).



Als zij zich plaatsen, rijden ze vanavond ook meteen de finale. In de avondsessie zien we sowieso ook Katrijn De Clercq terug. Zij rijdt om de medailles in de scratch.

clock 09:58 09 uur 58.