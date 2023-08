LIVESTREAM: Vromant goed voor brons, bekijk alle tijdritten op het WK G-wielrennen

clock 12:30

12 uur 30. Brons voor Ewoud Vromant. Ewoud Vromant heeft België een bronzen medaille bezorgd. In zijn tijdrit (C2) moest hij alleen de Fransman Alexandre Leaute en de Australiër Darren Hicks voor zich dulden. Vromant was 25"40 trager dan wereldkampioen Leaute. Vromant was in 2021 al goed voor zilver in de paralympische tijdrit in Tokio. .