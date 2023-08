Jonge Belgian Lions betalen leergeld tegen Kroatische NBA-sterren in olympisch prekwalificatietoernooi

clock 16:02

16 uur 02. Belgian Lions krijgen pak slaag van sterk Kroatië. De jonge Belgian Lions hebben een oplawaai gekregen van Kroatië in het eerste duel van het pre-olympisch kwalificatietoernooi: 86-55. Onder impuls van NBA-spelers Ivica Zubac (18 punten en 14 rebounds) en Dario Saric (17 punten) werd België overklast. Bij de pauze stonden de Belgen al 21 punten in het krijt. De jonge Belgische selectie kon enkel in het laatste quarter zijn voet naast Kroatië zetten, toen de Kroatische sterren al op de bank zaten. Dat leverde de 86-55-eindstand op. Bij België konden Manu Lecomte (16 punten en 4 assists), Thijs De Ridder (11 punten en 11 rebounds) en Ismael Bako (8 punten en 7 rebounds) de beste cijfers voorleggen. In de andere wedstrijd in poule D verloor Nederland met 89-91 van Zweden. Het team van Dario Gjergja speelt maandag tegen Nederland en woensdag tegen Zweden. .