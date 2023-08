Game over voor de Belgische ploegen in de kwalificaties: "Vorig jaar reden we beter op slechte fietsen"

clock 13:40 13 uur 40. Tuur Dens om 21.27 uur. Met de Belgische teams in actie hebben we de eerste sessie voor vandaag gehad. Vanavond zijn we er weer. Dan rijdt Tuur Dens (23) de scratch. Met een eerste Belgische medaille als resultaat? Twee jaar geleden pakte Dens zilver. . Tuur Dens om 21.27 uur Met de Belgische teams in actie hebben we de eerste sessie voor vandaag gehad.



clock 13:39 13 uur 39. Vanavond komt Tuur Dens opnieuw in actie. Iets voor half 10 gaat hij op zoek naar het podium in de scratch. Twee jaar geleden kwam hij als tweede over de streep.

clock 13:35 13 uur 35. Nicky Degrendele: "Had graag snellere 3e ronde gereden". Nicky Degrendele: "Had graag snellere 3e ronde gereden"

clock 13:34 13 uur 34. Nicky Degrendele: "Ik zie ons nog groeien". Het Belgische sprintteam heeft leergeld betaald op het WK. Kopvrouw Nicky Degrendele blikt terug op de 10e plaats met gemengde gevoelens. "Persoonlijk had ik graag een snellere 3e ronde willen doen", begint ze. "In het algemeen mogen we niet ontevreden zijn, maar ikzelf ben zeker niet tevreden. Dit is een proces." "Alle andere ploegen zijn hier al jaren mee bezig. We moeten optimistisch blijven en hard blijven werken. Ik zie ons groeien, maar er zal hard gewerkt moeten worden." Individueel komt Degrendele nog in actie in de sprint en de keirin, het nummer dat ze 5 jaar geleden won. "Een maand geleden hebben we een hele belangrijke meeting gehad waarin benadrukt werd dat dit WK heel belangrijk is voor de Spelen. Mijn ambities zijn dus heel hoog." "Ik heb goed getraind en heb een mooie voorbereiding gehad, maar bij mij is er altijd twijfel", sluit ze af. . Nicky Degrendele: "Ik zie ons nog groeien" Het Belgische sprintteam heeft leergeld betaald op het WK. Kopvrouw Nicky Degrendele blikt terug op de 10e plaats met gemengde gevoelens.



clock 13:01 13 uur 01. Noah Vandenbranden en Gianluca Pollefliet: "Hadden op veel meer gehoopt, zeker het jaar voor de Spelen". Noah Vandenbranden en Gianluca Pollefliet: "Hadden op veel meer gehoopt, zeker het jaar voor de Spelen"

clock 12:53 12 uur 53. 12e plaats voor de sprintsters. De kwalificaties voor de teamsprint zijn afgelopen. België eindigt op de 12e plaats. Voor een plaats in de volgende ronde had het trio het Belgische record met anderhalve seconde moeten verbeteren. Voorlopig een mission impossible. . 12e plaats voor de sprintsters De kwalificaties voor de teamsprint zijn afgelopen. België eindigt op de 12e plaats.



clock 12:42 12 uur 42. Jenaer, Nicolaes en Degrendele uitgeschakeld. Game over voor de Belgen in de teamsprint. Julie Nicolaes, Valerie Jenaer en Nicky Degrendele zijn weggezakt naar de 9e plaats in de kwalificaties voor de teamsprint. De top 8 stoot door. . Jenaer, Nicolaes en Degrendele uitgeschakeld Game over voor de Belgen in de teamsprint. Julie Nicolaes, Valerie Jenaer en Nicky Degrendele zijn weggezakt naar de 9e plaats in de kwalificaties voor de teamsprint. De top 8 stoot door.

clock 12:27 12 uur 27. De kans dat de Belgische sprintsters zich plaatsen is klein. Het is een proces in ontwikkeling. Het project bestaat nog geen jaar. Renaat Schotte. De kans dat de Belgische sprintsters zich plaatsen is klein. Het is een proces in ontwikkeling. Het project bestaat nog geen jaar. Renaat Schotte

clock 12:18 12 uur 18. Nigeria koerst in modieuze outfits.

clock 12:15 12 uur 15. De sprint van de Belgische vrouwen. De sprint van de Belgische vrouwen

clock 12:14 12 uur 14. Belgische sprintsters in 48"930. Het Belgische sprinttrio heeft als tweede van 14 teams de kwalificaties gereden. Julie Nicolaes opende en gaf de fakkel door aan Valerie Jenaer. Nicky Degrendele maakte het en zette 48"930 op het bord. Daarmee benadert het drietal het Belgisch record met 11 honderdsten. . Belgische sprintsters in 48"930 Het Belgische sprinttrio heeft als tweede van 14 teams de kwalificaties gereden. Julie Nicolaes opende en gaf de fakkel door aan Valerie Jenaer. Nicky Degrendele maakte het en zette 48"930 op het bord.



clock 12:08 12 uur 08. Tijd voor de kwalificaties in de teamsprint voor vrouwen. Voor België komen Julie Nicolaes, Valerie Jenaer en Nicky Degrendele in actie. Elke Vanhoof moet afhaken met een blessure. . Tijd voor de kwalificaties in de teamsprint voor vrouwen. Voor België komen Julie Nicolaes, Valerie Jenaer en Nicky Degrendele in actie. Elke Vanhoof moet afhaken met een blessure.

clock 12:05 12 uur 05. Britten schuiven weg op de piste. Britten schuiven weg op de piste

clock 12:02 12 uur 02. Verrassing: Groot-Brittannië uitgeschakeld na val. Drama voor Groot-Brittannië: de laatste man gaat onderuit voor eigen publiek. Charlie Tanfield schuift weg. Het topteam is uitgeschakeld, net als de Belgen. Zij beëindigen de kwalificaties als 9e. Enkel de top 8 stoot door. Met hun EK-chrono (3'51"482) waren ze er wel bij geweest. Nu zijn ze 3 tienden te traag voor een plaats in de knock-outfase. . Verrassing: Groot-Brittannië uitgeschakeld na val Drama voor Groot-Brittannië: de laatste man gaat onderuit voor eigen publiek. Charlie Tanfield schuift weg.



clock 11:54 11 uur 54. Ganna en zijn team kegelen België eruit. Neen, de Belgische achtervolgingsploeg stoot niet door. Het Italië van Filippo Ganna verwijst onze landgenoten naar de 9e plaats. Enkel de top 8 plaatst zich. . Ganna en zijn team kegelen België eruit Neen, de Belgische achtervolgingsploeg stoot niet door. Het Italië van Filippo Ganna verwijst onze landgenoten naar de 9e plaats. Enkel de top 8 plaatst zich.

