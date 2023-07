17-jarige Amerikaanse veldrijder komt om het leven op training

"Met zeer veel hartzeer delen we het nieuws dat Magnus White is overleden na een training", bericht USA Cycling.

"Zondag hebben we vernomen dat hij aangereden is door een auto in zijn thuisstad Boulder in Colorado. Hij was zich volop aan het voorbereiden op het WK wielrennen in Glasgow waar hij zou deelnemen aan het WK mountainbike voor junioren."

Twee jaar geleden kroonde White zich tot Amerikaans kampioen veldrijden bij de jeugd.

De voorbije jaren kwam hij met de nationale ploeg ook naar ons land afgezakt. Hij verzamelde top 10-plaatsen op de Koppenberg (9e), in Heusden-Zolder (7e), in de Azencross (6e) en in de GP Sven Nys (7e).

Op het WK in Hoogerheide werd White 20e bij de junioren.

De Amerikaanse ploeg laat weten dat ze op het WK in Glasgow voor White zullen koersen.