RB Salzburg ontslaat trainer 1 dag voor competitiestart na Saudische flirt

Wie dacht dat RWDM het gekste moment koos voor een trainersontslag komt bedrogen uit.

Red Bull Salzburg doet zowaar nog straffer en ontsloeg zijn trainer de dag voor hun competitiestart. Romain Jaissle gaf een dag eerder aan te willen verhuizen naar het Saudische Al-Ahli en betaalt daarvoor het gelag. Assistenten Florens Koch en Alexander Hauser nemen voorlopig over.

Algemeen directeur Stephan Reiter reageerde vurig op de site van de club: "Een coach die zo druk bezig is met het zoeken van een nieuwe job twee dagen voor de start van een seizoen mag de leiding niet in handen hebben. Als je voor de competitiestart al geïnteresseerd bent in een andere club, kan je beter nu vertrekken."

Jaissle kwam in Salzburg aan voor het seizoen 2021/22 en won er in 2 seizoenen telkens de titel. Hij won in zijn debuutseizoen ook de beker. Red Bull Salzburg begint de competitie zaterdagavond met een verplaatsing naar Altach.