Na 7 nederlagen op rij: Anderlecht hoopt straks komaf te maken met pikzwarte reeks tegen Union

do 25 januari 2024 14:30

Ook Jan Vertonghen kon sinds zijn aankomst in Anderlecht de code van Union nog niet kraken.

In de Croky Cup staan Union en Anderlecht vanavond voor een derby op het scherpst van de snee. Een wedstrijd die vuurwerk belooft, zeker gezien het recente verleden. Sinds de terugkomst van Union in de hoogste klasse won het elke derby. Wij zetten deze 7 wedstrijden even op een rijtje.

25/07/21: Union viert terugkeer in JPL

Jupiler Pro League

Anderlecht einde 1 - 3 Union

In het seizoen 2021/22 openden Anderlecht en Union de competitie tegen elkaar. Het was de eerste wedstrijd van Union in de eerste klasse sinds 1973 en ze verrasten meteen de grote broer. Een zwalpend Anderlecht maakte pijnlijk kennis met het nieuwe koningskoppel Undav-Vanzeir, dat een heel seizoen lang de competitie zou teisteren.

Doelpunten: 20' Undav 0-1, 45+2' Verschaeren 1-1, 62' Undav 1-2, 73' Lazare 1-3

30/01/22: Leider Union verdedigt zich naar 3 punten

Jupiler Pro League

Union einde 1 - 0 Anderlecht

In januari van datzelfde seizoen kent ondertussen heel België Union. De ploeg van Felice Mazzu staat trots op kop wanneer de terugmatch op het menu staat. Union heeft wat geluk en scoort vroeg met een afgeweken schot van Nielsen. Vervolgens houdt de thuisploeg alles dicht, Anderlecht slaagt er niet in op gelijke hoogte te komen.

Doelpunt: 11' Nielsen 1-0

24/04/22: Union gooit Anderlecht meteen uit titelrace

Jupiler Pro League

Union einde 3 - 1 Anderlecht

Ook de play-offs starten in 2021/22 met een Brusselse derby. Union begint als leider en droomt van een titel. Anderlecht verloor een week eerder de bekerfinale en wil dat rechtzetten. Paars-wit moet winnen om nog kans te kunnen maken op de titel. Het verloopt echter helemaal anders. Union profiteert meteen tweemaal van een slapende Anderlecht-defensie. Cullen mildert nog, maar Mitoma knalt Union even later definitief naar de overwinning.

Doelpunten: 2' Nieuwkoop 1-0, 12' Vanzeir 2-0, 26' Cullen 2-1, 52' Mitoma 3-1

15/05/22: Union claimt tweede plek in Lotto Park

Jupiler Pro League

Anderlecht einde 0 - 2 Union

De laatste derby van het seizoen is een rechtstreeks duel voor de tweede plaats. Union verloor net de titel in een dubbele confrontatie tegen Club Brugge, terwijl Anderlecht vertrouwen tankte met een 6 op 6 tegen Antwerp. Bij paars-wit geloven ze dus weer volop in de tweede plaats. De manschappen van Vincent Kompany laten zich evenwel nogmaals ringeloren in het begin van de wedstrijd. Mitoma scoort vroeg, Anderlecht komt nooit in zijn spel. Undav scoort zijn laatste op de Belgische velden en Murillo pakt nog rood voor een doodschop. Het is overigens deze wedstrijd die het Anderlecht-bestuur definitief overtuigt wie hun coach moet worden volgend seizoen.

Doelpunten: 2' Mitoma 0-1, 50' Undav 0-2

28/08/22: Mazzu beleeft weinig plezier aan terugkeer

Jupiler Pro League

Union einde 2 - 1 Anderlecht

Het nieuwe seizoen verandert niks aan de waardeverhoudingen in Brussel. Anderlecht haalde in het tussenseizoen succescoach Felice Mazzu weg bij de buren om meer resultaatgericht te voetballen, Union vervangt hem door assistent Karel Geraerts, leerling van Mazzu. En de leerling zal het halen van de meester. Al voor de derde keer op rij (!) komt Union al in minuut 2 op voorsprong. Boniface scoort zijn allereerste voor Union, het zal niet zijn laatste zijn. Murillo maakt nog gelijk maar Vanzeir schenkt de thuisploeg opnieuw de zege. "Allez Mazzu, chante avec nous" weerklinkt in het Dudenpark.

Doelpunten: 2' Boniface 1-0, 12' Murillo 1-1, 31' Vanzeir 2-1

08/01/23: Union draait wedstrijd om in spectaculair slot

Jupiler Pro League

Anderlecht einde 1 - 3 Union

Na de WK-break bekampen de Brusselse teams elkaar opnieuw. Geraerts doet het fenomenaal met Union en staat tweede achter KRC Genk. Anderlecht nam afscheid van Mazzu en werkt ondertussen met Brian Riemer aan een nieuw begin. Het is een erg controversiële wedstrijd, al in de 10e minuut krijgt Anderlecht rood na een verwarrende VAR-fase. De thuisploeg toont zich vervolgens strijdlustig en komt zelfs op voorsprong via het laatste doelpunt van Fabio Silva. De wedstrijd staat bol van de controversiële momenten en gecontesteerde beslissingen en ook de gelijkmaker is er zo een. Anderlecht is woedend en geeft de zege nog helemaal uit handen, Lynen en Adingra bezegelen het paars-witte lot. "6-0, jeu set & match" tonen de Union-fans in het uitvak.

Doelpunten: 64' Silva 1-0, 81' Puertas 1-1, 87' Lynen 1-2, 90' Adingra 1-3

28/07/23: Union bezorgt RSCA zuur seizoensbegin

Jupiler Pro League

Union einde 2 - 0 Anderlecht

Paars-wit begint brandend van ambitie aan het voetbalseizoen 2023-2024. Op speeldag één hoopt het voor eigen volk een statement te kunnen maken: eindelijk komaf maken met de verliesreeks tegen Union.



Er volgt echter een nieuwe desillusie voor paars-wit. Een slap Anderlecht krijgt geen voet aan de grond tegen een kwiek Union, dat ook onder de nieuwe coach Alexander Blessin al het goede van het vorige seizoen voortzet. Op het halfuur verzilvert Denis Eckert Ayensa het overwicht van Union, in de extra tijd geeft Cameron Puertas met een strafschop het genadeschot. Het Anderlechtse Union-complex neemt ongekende hoogten aan.