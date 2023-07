Anderlecht-trainer Riemer panikeert niet na nederlaag: "Nerveus? Het wordt een geweldig seizoen"

"We zijn met 2-0 verloren tegen een ploeg die vorig seizoen bijna kampioen was, hé. Natuurlijk waren we voor een resultaat gekomen, maar daarvoor misten we in de eerste helft moed. We misten kwaliteit wanneer we de bal diep speelden en het ging allemaal te traag."

Dit was match 1 van de 30. We zijn niet blij, maar gaan ook absoluut niet nerveus worden

"Dit was match 1 van de 30. We zijn niet blij, maar gaan ook absoluut niet nerveus worden. Ik ben zeker dat het een geweldig seizoen wordt."

Anders Dreyer: "Eerste helft onacceptabel"

“De eerste helft was onacceptabel”, vond Anders Dreyer. “In de eerste match van het seizoen kan je niet spelen zoals we deden. Het moést beter en dat toonden we ook na rust. Dan slaagden we er wel in om Union in de problemen te brengen."

"Op die tweede helft moeten we verder bouwen. Kijk, dit is niet hoe we het seizoen wilden beginnen voor onze fans. Maar nu hebben we een goeie week tot onze volgende wedstrijd. Dan willen we de supporters drie punten geven in eigen huis. We mogen hier niet te lang bij blijven stilstaan, maar moeten door."

"Dat er volgende week wel weer een lastige match wacht tegen Antwerp? Dat is iedere wedstrijd in België. We zullen 100% moeten zijn en niet 90% zoals vandaag, want dan zal iedereen ons afstraffen."