De VS tegen Nederland: de heruitgave van de WK-finale van 2019 was vannacht de topaffiche op het WK voetbal, maar alleen echte nachtdieren hebben die wedstrijd gezien. Daarom bieden we u vanaf 9.20 uur de match integraal aan in uitgesteld relais op deze pagina. Tv-kijkers kunnen ook afstemmen op VRT1.