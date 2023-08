WK atletiek: Spaanse dubbele dubbel in snelwandelen, vanavond Heymans en Hendrix op 5.000m

clock 11:59

11 uur 59. Spanje boven in snelwandelen (bis). Spanje mag 2 gouden medailles bijschrijven: Alvaro Martin en Maria Perez waren vanochtend de beste op de 35 kilometer snelwandelen. Voor de twee was het het tweede goud dit WK: zaterdag wonnen ze ook allebei de 20 kilometer in de discipline. De 20-jarige Martin zegevierde na 35 km in 2u24"30", de Ecuadoraan Brian Daniel Pintado was tweede op 4 seconden, de Japanner Masatora Kawano derde op 42 seconden. Bij de vrouwen was de overmacht van de 27-jarige Perez groter. Haar 2u38'40" was minuten sneller dan de Peruaanse Kimberly Garcia Leona (2u40'52") en de Griekse Antigoni Ntrismpioti (2u43'20"), respectievelijk zilver en brons. .