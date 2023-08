WK atletiek: Kiplangat snelt naar wereldtitel op de marathon

clock 10:22

10 uur 22. Victor Kiplangat nieuwe wereldkampioen op de marathon. De Oegandees Victor Kiplangat is de nieuwe wereldkampioen op de marathon. Hij liep deze ochtend in de straten van de Hongaarse hoofdstad Boedapest naar de wereldtitel in 2u08'53". De 23-jarige Kiplangat haalde het voor de Israëliër Maru Teferi en de Ethiopiër Leul Gebresilase Hij volgt als wereldkampioen de Ethiopiër Tamirat Tola op, die tijdens de wedstrijd moest opgeven. Vorig jaar snelde Bashir Abdi in het Amerikaanse Eugene nog naar brons achter Tola en diens landgenoot Mosinet Geremew. Dit jaar kwam onze landgenoot niet aan de start. .