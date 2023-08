WK atletiek: kijk vanavond naar Hanne Claes, Dylan Borlée en Alexander Doom

Cynthia Bolingo loopt morgenavond om 21.35 uur de finale van de 400 meter vanuit baan 2. Het was 16 jaar geleden dat een Belgische nog eens de finale haalde van een individueel loopnummer op het WK, in 2007 eindigde Kim Gevaert 5e op de 100 meter in Osaka. De 30-jarige Belgische verbeterde gisteren op weg naar de derde plaats in haar halve finale haar Belgische record en dook daarbij onder de symbolische grens van 50 seconden. "In de finale is alles mogelijk en komen alle tellers op nul", klonk het gisteravond. "Het maakt niet uit in welke baan ik moet lopen. Ik pas me aan."

12 uur 02. Bolingo loopt finale 400 meter in baan 2. Cynthia Bolingo loopt morgenavond om 21.35 uur de finale van de 400 meter vanuit baan 2. Het was 16 jaar geleden dat een Belgische nog eens de finale haalde van een individueel loopnummer op het WK, in 2007 eindigde Kim Gevaert 5e op de 100 meter in Osaka. De 30-jarige Belgische verbeterde gisteren op weg naar de derde plaats in haar halve finale haar Belgische record en dook daarbij onder de symbolische grens van 50 seconden. "In de finale is alles mogelijk en komen alle tellers op nul", klonk het gisteravond. "Het maakt niet uit in welke baan ik moet lopen. Ik pas me aan." .

11 uur 54. Drie Belgen. Ook vandaag is er enkel een avondsessie op het WK atletiek in Boedapest. Drie Belgen komen in actie: Hanne Claes in de halve finales van de 400 meter horden en Dylan Borlée en Alexander in de halve finales van de 400 meter vlak. Claes loopt om 20.43 uur in de derde van 3 halve finales. Ze loopt in baan 9. De top 2 van elke halve finale én de 2 snelste verliezende tijden stoten door naar de finale. De Belgische recordhoudster (54"33) heeft de 18e tijd van alle halvefinalisten. Diezelfde regel geldt ook voor de drie halve finales bij de 400 meter mannen. Dylan Borlée loopt in baan 3 in de tweede race om 21.08 uur, Alexander Doom zit in baan 5 in de derde race om 21.16 uur. Borlée is de enige in zijn wedstrijd die nog niet onder de 45" liep. Hij werd als laatste verliezer opgevist. Doom met zijn 44"92 uit de reeksen de op 5 na snelste dit seizoen van de lopers in zijn wedstrijd. .