WK atletiek: Geen medaille voor Cheetahs en Timothy Herman, VS met ruime voorsprong snelste op 4x400 bij mannen

Op de slotsessie van het WK atletiek hebben we nog een laatste keer vuurwerk gekregen. Femke Bol zette de 4x400 meter bij de vrouwen met een ultieme sprint op zijn kop, de Belgische Cheetahs strandden op plek 5. Bij de mannen was niemand opgewassen tegen de pijlsnelle Amerikanen. Verder zagen we nog goud voor Mahoetsjich in het hoogspringen. De Oekraïense geraakte als enige over 2.01 meter. Ingebrigtsen verlengde dan weer zijn titel op de 5000 meter.