Staan zaterdag meteen Belgen in finale op WK atletiek? "Veel vertrouwen in 4x400 meter gemengd"

15 uur 40. "Gemengd aflossingsteam 4x400 zal finale lopen". Noor Vidts begint al om 10.35 uur aan de zevenkamp. Een halfuur na haar komt de gemengde aflossingsploeg in actie in de reeksen van de 4x400 meter, met onder anderen Dylan Borlée en Camille Laus. "We hebben er veel vertrouwen in dat we de finale zullen lopen", zegt Jacques Borlée, die samen met Carole Bam de gemengde Belgische ploeg dirigeert. "We willen hier met de aflossingsploeg ook veel ervaring opdoen voor de Spelen van Parijs van volgend jaar." .