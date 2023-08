Noor Vidts zakt terug naar de achtste plaats in de zevenkamp, Johnson-Thompson op koers voor goud

clock 13:48 De tussenstand na zes onderdelen. 13 uur 48. De tussenstand na zes onderdelen

clock 13:47 13 uur 47. Vidts zakt terug naar de achtste plaats. Bij haar laatste poging trekt Anna Hall het dan toch nog recht met een uitstekende worp van 46,14 meter. De Amerikaanse is wel haar tweede plek in de tussenstand kwijt aan Anouk Vetter. Katarina Johnson-Thompson blijft aan de leiding met 5.710, dat zijn 26 punten meer dan Vetter. Noor Vidts is teruggezakt naar de achtste plaats. De medaillekansen lijken weg voor onze landgenote. . Vidts zakt terug naar de achtste plaats Bij haar laatste poging trekt Anna Hall het dan toch nog recht met een uitstekende worp van 46,14 meter. De Amerikaanse is wel haar tweede plek in de tussenstand kwijt aan Anouk Vetter. Katarina Johnson-Thompson blijft aan de leiding met 5.710, dat zijn 26 punten meer dan Vetter.



clock 13:35 13 uur 35. Vetter pakt uit met fenomenale worp. Vetter pakt uit met fenomenale worp

clock 13:34 13 uur 34. Monsterscore voor Vetter! Derde poging van Anouk Vetter. De Nederlandse pakt verbluffend uit met 59,57 meter! Nooit eerder werd de speer verder geworpen in de zevenkamp op het WK. . Monsterscore voor Vetter! Derde poging van Anouk Vetter. De Nederlandse pakt verbluffend uit met 59,57 meter! Nooit eerder werd de speer verder geworpen in de zevenkamp op het WK.

clock 13:26 13 uur 26. Johnson-Thompson gaat door op elan. Katarina Johnson-Thompson gooit een persoonlijk record in het speerwerpen en trekt zo de goede lijn door. De speer landt na 46,14 meter. Het zorgt voor hevige emoties bij de Britse, die de voorbije jaren het nodige blessureleed had. De druk neemt toe op topfavoriete Anna Hall. Zij raakte nog niet verder dan 37,92 meter. Haar eerste poging was zelfs een nulworp. . Johnson-Thompson gaat door op elan Katarina Johnson-Thompson gooit een persoonlijk record in het speerwerpen en trekt zo de goede lijn door. De speer landt na 46,14 meter. Het zorgt voor hevige emoties bij de Britse, die de voorbije jaren het nodige blessureleed had.



clock 13:17 13 uur 17. Vetter toont speerwerpkwaliteiten. Intussen is ook Groep B begonnen aan het speerwerpen. Anouk Vetter toont meteen dat dit helemaal haar ding is met een worp van 57,45 meter. . Vetter toont speerwerpkwaliteiten Intussen is ook Groep B begonnen aan het speerwerpen. Anouk Vetter toont meteen dat dit helemaal haar ding is met een worp van 57,45 meter.

clock 12:21 12 uur 21. Vidts gooit de speer 41 meter ver. Vidts gooit de speer 41 meter ver

clock 12:20 12 uur 20. 41 meter is beste poging van Vidts. Bij haar derde worp is het 39,79 meter geworden voor Vidts. Haar beste worp blijft dus haar eerste, met 41 meter. Daarmee is ze zesde in Groep A. Chari Hawkins was daarin de beste met een worp van 45,77 meter. Straks komen onder meer Katarina Johnson-Thompson en Anna Hall nog in actie in Groep B. . 41 meter is beste poging van Vidts Bij haar derde worp is het 39,79 meter geworden voor Vidts. Haar beste worp blijft dus haar eerste, met 41 meter. Daarmee is ze zesde in Groep A. Chari Hawkins was daarin de beste met een worp van 45,77 meter.



clock 12:06 12 uur 06. Vidts verliest terrein op Hawkins. Vidts kan zich bij haar tweede worp niet verbeteren. De speer blijft steken op 40,18 meter. Chari Hawkins doet het voorlopig een stuk beter met een worp van 45,77 meter. De Amerikaanse loopt dus verder weg van Vidts. . Vidts verliest terrein op Hawkins Vidts kan zich bij haar tweede worp niet verbeteren. De speer blijft steken op 40,18 meter.



clock 12:05 12 uur 05. Goede start voor Vidts. Vidts is prima begonnen aan het speerwerpen. Bij haar eerste poging ging ze meteen voorbij de 40 meter, met een worp van exact 41 meter. . Goede start voor Vidts Vidts is prima begonnen aan het speerwerpen. Bij haar eerste poging ging ze meteen voorbij de 40 meter, met een worp van exact 41 meter.

clock 11:40 11 uur 40. Speerwerpen was een zwart beest voor Noor, maar we hebben er een aangenaam beest van gemaakt. Ik zou haar graag 42 meter zien gooien, alles boven 40 meter is goed. Ik hoop dat er met de adrenaline van het kampioenschap een persoonlijk record in zit. Een medaille hangt niet alleen van haar af, maar de kans is er altijd. Ze moet gewoon haar ding doen. Tille Scheirlinck, coach speerwerpen. Speerwerpen was een zwart beest voor Noor, maar we hebben er een aangenaam beest van gemaakt. Ik zou haar graag 42 meter zien gooien, alles boven 40 meter is goed. Ik hoop dat er met de adrenaline van het kampioenschap een persoonlijk record in zit. Een medaille hangt niet alleen van haar af, maar de kans is er altijd. Ze moet gewoon haar ding doen. Tille Scheirlinck, coach speerwerpen

clock 11:01 Katarina Johnson-Thompson is de nieuwe leidster in de zevenkamp. 11 uur 01. Katarina Johnson-Thompson is de nieuwe leidster in de zevenkamp

clock 10:58 10 uur 58. Vidts in Groep A van het speerwerpen. Met het speerwerpen en de afsluitende 800 meter staan nog twee onderdelen op het menu. Vidts moest straks om 12 uur al aan de bak in Groep A van het speerwerpen, net als Chari Hawkins. Groep B, met Johnson-Thompson en Hall, begint eraan om 13.05 uur . Vidts in Groep A van het speerwerpen Met het speerwerpen en de afsluitende 800 meter staan nog twee onderdelen op het menu. Vidts moest straks om 12 uur al aan de bak in Groep A van het speerwerpen, net als Chari Hawkins. Groep B, met Johnson-Thompson en Hall, begint eraan om 13.05 uur

clock 10:39 10 uur 39. Vidts op zeven punten van brons! Het verspringen heeft de stand in de zevenkamp flink door elkaar geschud. Katarina Johnson-Thompson was de beste met een sprong van 6,54 meter en neemt in de tussenstand de leiding over van Anna Hall. De Britse heeft een totaal van 4.925 punten, Hall telt 19 punten minder. Vidts werd met 6,35 meter tweede in het verspringen en klimt zo in de tussenstand naar de vierde plaats met 4.792 punten. Ze volgt daarmee op amper 7 punten van Chari Hawkins. Het brons komt dus volop in zicht! . Vidts op zeven punten van brons! Het verspringen heeft de stand in de zevenkamp flink door elkaar geschud. Katarina Johnson-Thompson was de beste met een sprong van 6,54 meter en neemt in de tussenstand de leiding over van Anna Hall. De Britse heeft een totaal van 4.925 punten, Hall telt 19 punten minder.



clock 10:33 10 uur 33. De derde sprong heeft geen verbetering meer opgeleverd voor Noor Vidts. 6,27 meter is het resultaat. . De derde sprong heeft geen verbetering meer opgeleverd voor Noor Vidts. 6,27 meter is het resultaat.

clock 10:25 10 uur 25. Vidts zet bij haar tweede poging 6,35 meter neer. Vidts zet bij haar tweede poging 6,35 meter neer

clock 10:24 10 uur 24. Exit Brooks. Een concurrente minder voor Vidts, want Taliyah Brooks heeft drie nulsprongen laten noteren. Bijzonder jammer voor de Amerikaanse, die na een sterke eerste dag derde stond in de algemene tussenstand. . Exit Brooks Een concurrente minder voor Vidts, want Taliyah Brooks heeft drie nulsprongen laten noteren. Bijzonder jammer voor de Amerikaanse, die na een sterke eerste dag derde stond in de algemene tussenstand.

clock 10:24 10 uur 24. Vidts springt naar de tweede plaats. Vidts doet het een stuk beter bij haar tweede sprong. Ze landt na 6,35 meter. Daarmee is ze voorlopig tweede in het verspringen. Katarina Johnson-Thompson leidt met een sprong van 6,54 meter. . Vidts springt naar de tweede plaats Vidts doet het een stuk beter bij haar tweede sprong. Ze landt na 6,35 meter. Daarmee is ze voorlopig tweede in het verspringen. Katarina Johnson-Thompson leidt met een sprong van 6,54 meter.

clock 10:00 10 uur . 6,13 meter voor Vidts. Vidts heeft bij haar eerste poging een sprong van 6,13 meter neergezet. De Amerikaanse leidster deed net iets beter met 6,18 meter. Opvallend, haar knie is ingetaped, wellicht een gevolg van de blessure die ze gisteren opliep tijdens het hoogspringen. . 6,13 meter voor Vidts Vidts heeft bij haar eerste poging een sprong van 6,13 meter neergezet. De Amerikaanse leidster deed net iets beter met 6,18 meter. Opvallend, haar knie is ingetaped, wellicht een gevolg van de blessure die ze gisteren opliep tijdens het hoogspringen.

clock 08:44 08 uur 44. Dg 2 begint met verspringen. Een korte nacht voor de zevenkampsters, want om 9.50 uur mogen ze weer aan de bak, de zandbak meer bepaald. Het 5e van de 7 onderdelen is het verspringen, een van de beste disciplines van Noor Vidts. Kan ze - letterlijk - een sprong maken in het klassement? . Dg 2 begint met verspringen Een korte nacht voor de zevenkampsters, want om 9.50 uur mogen ze weer aan de bak, de zandbak meer bepaald. Het 5e van de 7 onderdelen is het verspringen, een van de beste disciplines van Noor Vidts. Kan ze - letterlijk - een sprong maken in het klassement?