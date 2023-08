Noor Vidts sluit dag 1 van de zevenkamp af op de 6e plaats, podium halen wordt zware klus

clock 21:01 21 uur 01. Noor Vidts: "Ik mag tevreden zijn, zeker over het kogelstoten". Noor Vidts: "Ik mag tevreden zijn, zeker over het kogelstoten"

clock 20:56 20 uur 56. Vidts sluit dag één als zesde af. Vidts heeft met 24"23 uiteindelijk de zevende tijd neergezet op de 200 meter, goed voor 959 punten. De toptijd was voor Johnson-Thompson met 23"48. Anna Hall sluit de eerste dag af als leidster. De Amerikaanse topfavoriete heeft na de 100 meter horden, het hoogspringen, het kogelstoten en de 200 meter 3.998 punten. Johnson-Thompson is opgeschoven naar de tweede plaats, op 93 punten van Hall. Hawkins is derde, op 98 punten van Hall. Vidts duikt morgen de tweede dag in als zesde, met 3.833 punten. Het podium halen wordt een zware klus, ze volgt al op 67 punten van brons. . Vidts sluit dag één als zesde af Vidts heeft met 24"23 uiteindelijk de zevende tijd neergezet op de 200 meter, goed voor 959 punten. De toptijd was voor Johnson-Thompson met 23"48.



Anna Hall sluit de eerste dag af als leidster. De Amerikaanse topfavoriete heeft na de 100 meter horden, het hoogspringen, het kogelstoten en de 200 meter 3.998 punten.



Johnson-Thompson is opgeschoven naar de tweede plaats, op 93 punten van Hall. Hawkins is derde, op 98 punten van Hall.



Vidts duikt morgen de tweede dag in als zesde, met 3.833 punten. Het podium halen wordt een zware klus, ze volgt al op 67 punten van brons.

clock 20:53 20 uur 53. Ik ben redelijk tevreden. Het is alleen een beetje jammer dat ik altijd in de traagste reeks zit. Anders had ik misschien iets meer kunnen pushen, het is niet makkelijk om tegen jezelf te lopen. Maar ik mag toch tevreden zijn, het kogelstoten was heel goed. Noor Vidts. Ik ben redelijk tevreden. Het is alleen een beetje jammer dat ik altijd in de traagste reeks zit. Anders had ik misschien iets meer kunnen pushen, het is niet makkelijk om tegen jezelf te lopen. Maar ik mag toch tevreden zijn, het kogelstoten was heel goed. Noor Vidts

clock 20:51 20 uur 51. Johnson-Thompson eindigt in stijl. Johnson-Thompson zet haar sterke dag nog eens in de verf met winst in de laatste reeks. Ze wint in 23"48. Hall moet zichtbaar hard zwoegen en is tweede in 23"56, Brooks derde in 23"85. . Johnson-Thompson eindigt in stijl Johnson-Thompson zet haar sterke dag nog eens in de verf met winst in de laatste reeks. Ze wint in 23"48. Hall moet zichtbaar hard zwoegen en is tweede in 23"56, Brooks derde in 23"85.

clock 20:47 20 uur 47. Exit Schäfer. Geen Carolin Schäfer meer in de zevenkamp. De Duitse komt niet aan de start van de laatste reeks op de 200 meter. . Exit Schäfer Geen Carolin Schäfer meer in de zevenkamp. De Duitse komt niet aan de start van de laatste reeks op de 200 meter.

clock 20:46 20 uur 46. Lazraq-Khlass wint de tweede reeks op de 200 meter in 24"03, een persoonlijk record. De Française is sneller dan Oosterwegel en Vanninen. . Lazraq-Khlass wint de tweede reeks op de 200 meter in 24"03, een persoonlijk record. De Française is sneller dan Oosterwegel en Vanninen.

clock 20:43 20 uur 43. Noor Vidts wint de 200 meter, maar is zelf niet helemaal tevreden . Noor Vidts wint de 200 meter, maar is zelf niet helemaal tevreden

clock 20:40 20 uur 40. Geen toptijd voor Vidts. Vidts doet wat ze moet doen op de 200 meter in de minder sterke eerste reeks. Ze komt als eerste uit de bocht en moet dan alleen de klus klaren. Ze wint overtuigend in 24"23, geen toptijd. Ze lijkt zelf ook niet helemaal tevreden. Haar persoonlijk record is 23"70. . Geen toptijd voor Vidts Vidts doet wat ze moet doen op de 200 meter in de minder sterke eerste reeks. Ze komt als eerste uit de bocht en moet dan alleen de klus klaren. Ze wint overtuigend in 24"23, geen toptijd. Ze lijkt zelf ook niet helemaal tevreden. Haar persoonlijk record is 23"70.

clock 20:08 20 uur 08. 200 meter. De 200 meter vormt straks om 20.31 uur het sluitstuk van deze eerste dag op de zevenkamp. Noor Vidts komt meteen in de eerste reeks in actie. Het Amerikaanse leiderstrio Hall-Hawkins-Brooks moet in de laatste reeks aan de bak. . 200 meter De 200 meter vormt straks om 20.31 uur het sluitstuk van deze eerste dag op de zevenkamp. Noor Vidts komt meteen in de eerste reeks in actie. Het Amerikaanse leiderstrio Hall-Hawkins-Brooks moet in de laatste reeks aan de bak.

clock 20:02 De tussenstand na 3 van de 7 onderdelen. . 20 uur 02. De tussenstand na 3 van de 7 onderdelen.

clock 20:00 20 uur .

clock 19:48 19 uur 48. Vidts op gedeelde vijfde plaats. Anouk Vetter heeft zoals verwacht de beste prestatie neergezet in het kogelstoten. De Nederlandse wierp 15,72 meter ver. Saga Vanninen was tweede met 14,78 meter, Anna Hall derde met 14,54 meter. Noor Vidts kwam tot 14,40 meter, een seizoensbeste en amper 3 centimeter minder ver dan haar persoonlijk record. Daarmee is ze vijfde in het kogelstoten. In de tussenstand blijft Anna Hall leider. De Amerikaanse heeft nu 2.975 punten. Chari Hawkins is tweede op 20 punten, Taliyah Brooks is derde op 82 punten. Vidts heeft net als Katarina Johson-Thompson 2.874 punten, op de gedeelde vijfde plek. Ze volgt op 101 punten van Hall, de kloof met Brooks op de derde plaats is met 19 punten een stuk kleiner. . Vidts op gedeelde vijfde plaats Anouk Vetter heeft zoals verwacht de beste prestatie neergezet in het kogelstoten. De Nederlandse wierp 15,72 meter ver. Saga Vanninen was tweede met 14,78 meter, Anna Hall derde met 14,54 meter.



Noor Vidts kwam tot 14,40 meter, een seizoensbeste en amper 3 centimeter minder ver dan haar persoonlijk record. Daarmee is ze vijfde in het kogelstoten.



In de tussenstand blijft Anna Hall leider. De Amerikaanse heeft nu 2.975 punten. Chari Hawkins is tweede op 20 punten, Taliyah Brooks is derde op 82 punten.



Vidts heeft net als Katarina Johson-Thompson 2.874 punten, op de gedeelde vijfde plek. Ze volgt op 101 punten van Hall, de kloof met Brooks op de derde plaats is met 19 punten een stuk kleiner.

clock 19:38 19 uur 38. Opnieuw PR voor Hall. Het blijft uitstekend gaan voor topfavoriete Anna Hall. Zij verbetert voor de tweede keer haar persoonlijk record in het kogelstoten. De Amerikaanse is duidelijk bijzonder blij met haar worp van 14,54 meter. Voorlopig doen enkel Anouk Vetter en Saga Vanninen beter. . Opnieuw PR voor Hall Het blijft uitstekend gaan voor topfavoriete Anna Hall. Zij verbetert voor de tweede keer haar persoonlijk record in het kogelstoten. De Amerikaanse is duidelijk bijzonder blij met haar worp van 14,54 meter.



Voorlopig doen enkel Anouk Vetter en Saga Vanninen beter.

clock 19:13 19 uur 13. Vetter op kop, PR voor Hall. Noor Vidts heeft een eerste worp neergezet van 13,96 meter. Anna Hall deed al een stuk beter en liet 14,26 meter noteren. Een persoonlijk record voor de Amerikaanse. Anouk Vetter leidt voorlopig met een worp van 15,72 meter. . Vetter op kop, PR voor Hall Noor Vidts heeft een eerste worp neergezet van 13,96 meter. Anna Hall deed al een stuk beter en liet 14,26 meter noteren. Een persoonlijk record voor de Amerikaanse. Anouk Vetter leidt voorlopig met een worp van 15,72 meter.

clock 19:10 19 uur 10. Tijd voor kogelstoten. Het tweede luik van deze eerste dag op de zevenkamp is intussen aangevat. Noor Vidts moet proberen om tijdens het kogelstoten wat terrein goed te maken op haar concurrentes. Leidster Anna Hall is er nog steeds bij. De Amerikaanse leek zich even te blesseren tijdens het hoogspringen, maar is dus gewoon fit. . Tijd voor kogelstoten Het tweede luik van deze eerste dag op de zevenkamp is intussen aangevat. Noor Vidts moet proberen om tijdens het kogelstoten wat terrein goed te maken op haar concurrentes.



Leidster Anna Hall is er nog steeds bij. De Amerikaanse leek zich even te blesseren tijdens het hoogspringen, maar is dus gewoon fit.

clock 14:44 14 uur 44. Kogelstoten en 200 meter. Vanavond staan nog twee onderdelen op het programma in de zevenkamp. Om 19.05 uur moeten Vidts en co aan de bak in het kogelstoten, om 20.30 uur wordt de eerste dag afgesloten met de 200 meter. . Kogelstoten en 200 meter Vanavond staan nog twee onderdelen op het programma in de zevenkamp. Om 19.05 uur moeten Vidts en co aan de bak in het kogelstoten, om 20.30 uur wordt de eerste dag afgesloten met de 200 meter.

clock 14:30 De tussenstand na het hoogspringen:. 14 uur 30. De tussenstand na het hoogspringen:

clock 14:29 14 uur 29. Vidts zakt naar de zesde plek. Het hoogspringen zit erop. De Duitse Sophie Weissenberg zette de beste prestatie neer met een sprong over 1,86 meter. Ook de Britse Katarina Johnson-Thompson slaagde daarin, weliswaar met iets meer pogingen. Anna Hall neemt de leiding na twee onderdelen met 2.145 punten. Talyiah Brooks volgt op amper 9 punten, Chari Hawkins heeft 11 punten minder op de derde plaats. Noor Vidts is een plaatsje gezakt. Onze landgenote staat nu op de zesde plek met 2.053 punten. . Vidts zakt naar de zesde plek Het hoogspringen zit erop. De Duitse Sophie Weissenberg zette de beste prestatie neer met een sprong over 1,86 meter. Ook de Britse Katarina Johnson-Thompson slaagde daarin, weliswaar met iets meer pogingen.



Anna Hall neemt de leiding na twee onderdelen met 2.145 punten. Talyiah Brooks volgt op amper 9 punten, Chari Hawkins heeft 11 punten minder op de derde plaats.



Noor Vidts is een plaatsje gezakt. Onze landgenote staat nu op de zesde plek met 2.053 punten.

clock 14:25 14 uur 25. Blesseert Hall zich bij haar laatste sprong? Blesseert Hall zich bij haar laatste sprong?