LIVESTREAM zevenkamp: Noor Vidts is 5e na de 100 meter horden, Taliyah Brooks neemt de leiding

Hoogspringen om 12.47 uur. Vidts en haar collega's op de zevenkamp mogen nu even uitblazen. Straks om 12.47u begint het tweede onderdeel, het hoogspringen.

De tussenstand na de 100 meter horden:

Vidts op de vijfde plaats. Na het eerste onderdeel van de zevenkamp worden de podiumplaatsen bezet door de Verenigde Staten. Taliyah Brooks leidt de dans met 1.158 punten, Anna Hall is tweede met 1.229 punten en Chari Hawkins derde met 1.118 punten. Noor Vidts staat na de 100 meter horden vijfde met 1.075 punten.



Brooks neemt de leiding. Bijzondere aandacht voor de laatste reeks van de 100 meter horden, want daarin staat topfavoriete Anna Hall aan de start. De Amerikaanse slaagt er niet in om de reeks te winnen, het is haar landgenote Taliyah Brooks die overtuigend de snelste is in 12"78. Hall is tweede in 12"97.

Kälin wint de tweede reeks. De tweede reeks op de 100 meter horden van de zevenkamp wordt nipt gewonnen door Anna Kälin. De Zwitserse blijft de Nederlandse Emma Oosterwegel net voor in 13"36. Trager dus dan de winnende tijd van Noor Vidts.

Het is zeker niet top, je zag dat ze moest werken. Maar 13"33 is best goed om mee te openen. Eline Berings

Vidts begint uitstekend aan de zevenkamp en wint haar reeks op de 100 meter horden.

Prima start voor Noor Vidts. Noor Vidts begint uitstekend aan de zevenkamp. Ze wint haar reeks op de 100 meter horden in 13"33, voor Xenia Kriszan en Kate O'Connor. Daarmee blijft ze wel boven haar persoonlijk record van 13"17.

Anna Hall als topfavoriete. De afwezigheid van Thiam en Sulek verhoogt de titelkansen van Anna Hall. Het 22-jarige Amerikaanse supertalent pakte vorig jaar in Eugene al brons op het WK en won dit seizoen de prestigieuze meeting in Götzis in een persoonlijk record van 6.988 punten. Slechts vier vrouwen zetten ooit een betere score neer, onder wie Thiam. Katarina Johnson-Thompson werd tweede in Götzis en is ook zeker een kanshebber voor de wereldtitel. De Britse worstelde na haar wereldtitel in 2019 met blessures, maar is aan een knappe comeback bezig. Anouk Vetter is een vraagteken. De Nederlandse pakte zowel op de Olympische Spelen in Tokio als op het WK vorig jaar zilver, maar deed dit jaar nog geen volledige zevenkamp. Nederland heeft met Emma Oosterwegel en Sofie Dokter nog twee ijzers in het vuur.



Podium voor Noor Vidts? Thiam zal zichzelf dus niet opvolgen en ze is niet de enige grote naam die ontbreekt in Boedapest. Ook Adrianna Sulek is er niet bij, de Poolse liet onlangs weten dat ze zwanger is. Sulek pakte op het EK indoor in maart nog zilver op de vijfkamp. De titel ging toen met een wereldrecord naar Nafi Thiam, het brons was voor Noor Vidts. De Belgische medaillehoop rust nu op haar schouders. De 27-jarige Vidts schreef vorig jaar Belgische atletiekgeschiedenis met goud op de vijfkamp op het WK indoor in Belgrado. Op de zevenkamp op het WK outdoor in Eugene werd de nummer 4 van de Olympische Spelen enkele maanden later vijfde. Net als Thiam sukkelde ze dit seizoen met achillespeesblessures, maar Vidts raakte wel tijdig fit.



