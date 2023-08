LIVESTREAM zevenkamp: Kan Noor Vidts wat inlopen op de concurrentie tijdens het kogelstoten?

clock 19:38 19 uur 38. Opnieuw PR voor Hall. Het blijft uitstekend gaan voor topfavoriete Anna Hall. Zij verbetert voor de tweede keer haar persoonlijk record in het kogelstoten. De Amerikaanse is duidelijk bijzonder blij met haar worp van 14,54 meter. Voorlopig doen enkel Anouk Vetter en Saga Vanninen beter. . Opnieuw PR voor Hall Het blijft uitstekend gaan voor topfavoriete Anna Hall. Zij verbetert voor de tweede keer haar persoonlijk record in het kogelstoten. De Amerikaanse is duidelijk bijzonder blij met haar worp van 14,54 meter.



Voorlopig doen enkel Anouk Vetter en Saga Vanninen beter.

clock 19:13 19 uur 13. Vetter op kop, PR voor Hall. Noor Vidts heeft een eerste worp neergezet van 13,96 meter. Anna Hall deed al een stuk beter en liet 14,26 meter noteren. Een persoonlijk record voor de Amerikaanse. Anouk Vetter leidt voorlopig met een worp van 15,72 meter.

clock 19:10 19 uur 10. Tijd voor kogelstoten. Het tweede luik van deze eerste dag op de zevenkamp is intussen aangevat. Noor Vidts moet proberen om tijdens het kogelstoten wat terrein goed te maken op haar concurrentes. Leidster Anna Hall is er nog steeds bij. De Amerikaanse leek zich even te blesseren tijdens het hoogspringen, maar is dus gewoon fit.



Leidster Anna Hall is er nog steeds bij. De Amerikaanse leek zich even te blesseren tijdens het hoogspringen, maar is dus gewoon fit.

clock 14:44 14 uur 44. Kogelstoten en 200 meter. Vanavond staan nog twee onderdelen op het programma in de zevenkamp. Om 19.05 uur moeten Vidts en co aan de bak in het kogelstoten, om 20.30 uur wordt de eerste dag afgesloten met de 200 meter.

clock 14:30 De tussenstand na het hoogspringen:. 14 uur 30. De tussenstand na het hoogspringen:

clock 14:29 14 uur 29. Vidts zakt naar de zesde plek. Het hoogspringen zit erop. De Duitse Sophie Weissenberg zette de beste prestatie neer met een sprong over 1,86 meter. Ook de Britse Katarina Johnson-Thompson slaagde daarin, weliswaar met iets meer pogingen. Anna Hall neemt de leiding na twee onderdelen met 2.145 punten. Talyiah Brooks volgt op amper 9 punten, Chari Hawkins heeft 11 punten minder op de derde plaats. Noor Vidts is een plaatsje gezakt. Onze landgenote staat nu op de zesde plek met 2.053 punten.



Anna Hall neemt de leiding na twee onderdelen met 2.145 punten. Talyiah Brooks volgt op amper 9 punten, Chari Hawkins heeft 11 punten minder op de derde plaats.



Noor Vidts is een plaatsje gezakt. Onze landgenote staat nu op de zesde plek met 2.053 punten.

clock 14:25 14 uur 25. Blesseert Hall zich bij haar laatste sprong? Blesseert Hall zich bij haar laatste sprong?

clock 14:23 14 uur 23. Blessure voor Hall? We krijgen nu pas de beelden te zien van de laatste sprong van Anna Hall op 1,86 meter. De aanloop en afzet van de Amerikaanse ging daar helemaal fout en ze trok nadien een pijnlijke grimas. Heeft de topfavoriete zich geblesseerd? Toch even bang afwachten.

clock 14:13 14 uur 13. KJT pakt uit in het hoogspringen. Katarina Johnson-Thompson toont dat ze duidelijk weer naar haar beste vorm toegroeit. De Britse gaat bij haar derde poging over 1,86 meter. Ook de Duitse Sophie Weissenberg is daarin geslaagd. Ze zijn de enigen, voor Anna Hall was 1,86 meter te hoog gegrepen. De Amerikaanse bleef net als haar landgenote Chari Hawkins op 1,83 meter steken. Taliyah Brooks raakte net als Noor Vidts niet hoger dan 1,80 meter.



Ze zijn de enigen, voor Anna Hall was 1,86 meter te hoog gegrepen. De Amerikaanse bleef net als haar landgenote Chari Hawkins op 1,83 meter steken. Taliyah Brooks raakte net als Noor Vidts niet hoger dan 1,80 meter.

clock 14:03 14 uur 03. Vidts moet vrede nemen met 1,80 meter. Vidts is in het hoogspringen niet hoger geraakt dan 1,80 meter. Het is dus afwachten wat de concurrentie nog doet en hoe groot de achterstand zal zijn na het tweede onderdeel van de zevenkamp.

clock 13:50 13 uur 50. Vetter blijft steken op 1,71 meter. Van de kanshebbers op eremetaal doet Anouk Vetter voorlopig de slechtste zaak. De Nederlandse raakte niet hoger dan 1,71 meter. Hoogspringen is niet haar sterkste onderdeel, vanavond vindt ze in het kogelstoten wel één van haar favoriete disciplines.

clock 13:40 13 uur 40. Johnson-Thompson maakt het even spannend, maar ook de Britse gaat bij haar laatste sprong over 1,80 meter. Ook de 20-jarige Finse Vanninen, één van de medaillekandidaten, slaagt daar bij haar derde poging in.

clock 13:39 13 uur 39. Vidts gaat bij haar tweede poging wel over 1,80 meter en dat geldt ook voor Hall en Hawkins.

clock 13:31 13 uur 31. Of je nu één, twee of drie pogingen nodig hebt, dat maakt uiteindelijk voor het puntenaantal geen verschil. David Naert. Of je nu één, twee of drie pogingen nodig hebt, dat maakt uiteindelijk voor het puntenaantal geen verschil. David Naert

clock 13:31 13 uur 31. Ook Hall zal nog wat moeten schaven aan haar sprong. Ze raakt de lat bij haar eerste poging op 1,80 meter.

clock 13:30 13 uur 30. Dit zijn de hoogtes waar de eerste schifting zal gebeuren. Eline Berings. Dit zijn de hoogtes waar de eerste schifting zal gebeuren. Eline Berings

clock 13:28 13 uur 28. Vidts niet meteen over 1,80 meter. Het blijft vlot gaan voor Brooks, de Amerikaanse gaat ook over 1,80 meter. Dat lukt bij de eerste poging niet voor Johnson-Thompson. Ook Vidts faalt bij de eerste sprong.

clock 13:24 13 uur 24. Ook Brooks gaat nu over 1,77 meter. Voorlopig laat niemand steken vallen.

clock 13:23 13 uur 23. Vidts kent geen problemen op 1,77 meter. Vidts kent geen problemen op 1,77 meter