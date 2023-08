LIVESTREAM WK atletiek: Wat kunnen Cheetahs en speerwerper Timothy Herman op slotavond van het WK?

Het startschot weerklinkt en de 17 finalisten snellen weg. Kunnen de Kenianen en de Ethiopiërs Ingebrigtsen iets in de weg leggen of komt het gevaar uit nog een andere hoek?

20 uur 21. Start 5000 meter. Het startschot weerklinkt en de 17 finalisten snellen weg. Kunnen de Kenianen en de Ethiopiërs Ingebrigtsen iets in de weg leggen of komt het gevaar uit nog een andere hoek? .

20 uur 18. Speerwerpen en 5000 meter. Terwijl de lat wat hoger wordt gelegd in het hoogspringen, zien we de speerwerpers de armen losmaken. De mannen van de 5000 meter maken intussen ook hun opwachting. .

19 uur 36. Naast het speerwerpen bij de mannen en de 4x400 meter bij mannen en vrouwen worden straks nog 4 disciplines afgewerkt. Beginnen doen we met het hoogspringen bij de vrouwen, daarna zien we ook nog de 5000 meter en de 3000 meter steeplechase bij de mannen en de 800 meter bij de vrouwen. .

19 uur 21. Belgische hoop. Op de slotavond kijken we vooral opnieuw uit naar de Belgische prestaties. Timothy Herman hoopt te kunnen verrassen in het speerwerpen, de Cheetahs willen voortbouwen op het werk van gisteren en ook zonder Bolingo naar een medaille stormen. .

19 uur 12. Laatste sessie. We maken ons op voor de laatste sessie op dit wereldkampioenschap atletiek in Budapest. Binnen een klein uurtje beginnen ze eraan, krijgen we spreekwoordelijk vuurwerk op de piste als afsluiter? .

clock 10:22

10 uur 22. Victor Kiplangat nieuwe wereldkampioen op de marathon. De Oegandees Victor Kiplangat is de nieuwe wereldkampioen op de marathon. Hij liep deze ochtend in de straten van de Hongaarse hoofdstad Boedapest naar de wereldtitel in 2u08'53". De 23-jarige Kiplangat haalde het voor de Israëliër Maru Teferi en de Ethiopiër Leul Gebresilase Hij volgt als wereldkampioen de Ethiopiër Tamirat Tola op, die tijdens de wedstrijd moest opgeven. Vorig jaar snelde Bashir Abdi in het Amerikaanse Eugene nog naar brons achter Tola en diens landgenoot Mosinet Geremew. Dit jaar kwam onze landgenoot niet aan de start. .