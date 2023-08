LIVESTREAM WK atletiek: Verheyden stoot door op de 1.500 meter, Debjani en Vermeulen zijn uitgeschakeld

clock 19:44 19 uur 44. Hughes met gemak. Geen problemen voor Zharnell Hughes in de eerste reeks van de 100 meter. Hij wint zonder veel energie te verliezen in 10"00. Ook Ryiem Forde en Seye Ogunlewe gaan rechtstreeks door. . Hughes met gemak Geen problemen voor Zharnell Hughes in de eerste reeks van de 100 meter. Hij wint zonder veel energie te verliezen in 10"00. Ook Ryiem Forde en Seye Ogunlewe gaan rechtstreeks door.

clock 19:44 19 uur 44. 20 jaar Amerikaans-Jamaicaanse dominantie. Kim Collins, Parijs, 2003. Zolang is het al geleden dat de wereldtitel op de 100 meter bij de mannen niét naar de VS of Jamaica ging. Vorig jaar in Eugene kregen we zelfs een volledig Amerikaans podium toen Fred Kerley zijn landgenoten Marvin Bracy en Trayvon Bromell aftroefde. Wordt het in Boedapest een vierde keer goud op een rij voor de VS? We weten het morgenavond, eerst is het tijd voor de reeksen van het koningsnummer. . 20 jaar Amerikaans-Jamaicaanse dominantie Kim Collins, Parijs, 2003. Zolang is het al geleden dat de wereldtitel op de 100 meter bij de mannen niét naar de VS of Jamaica ging. Vorig jaar in Eugene kregen we zelfs een volledig Amerikaans podium toen Fred Kerley zijn landgenoten Marvin Bracy en Trayvon Bromell aftroefde.



Wordt het in Boedapest een vierde keer goud op een rij voor de VS? We weten het morgenavond, eerst is het tijd voor de reeksen van het koningsnummer.

clock 19:42 19 uur 42. Ik heb het zeker niet slecht gedaan, ik heb het uitgevoerd zoals ik het vooraf bedacht had. Ik kan mezelf niet veel verwijten. . Jochem Vermeulen. Ik heb het zeker niet slecht gedaan, ik heb het uitgevoerd zoals ik het vooraf bedacht had. Ik kan mezelf niet veel verwijten. Jochem Vermeulen

clock 19:40 19 uur 40. Haalt Milanov de finale? De kwalificaties in het discuswerpen zijn intussen aan de gang. Genoeg kandidaten voor het goud daar met olympisch kampioen Daniel Stahl, regerend wereldkampioen Kristjan Ceh en Europees kampioen Mykolas Alekna. Voor hen mag het geen probleem zijn om de finale te halen. Afwachten of ook Philip Milanov daarin slaagt. Als hij de discus 66,50 meter ver gooit, is de finale binnen. Een plaats bij de top 12 biedt ook een finaleticket. Begin juli gooide Milanov in Torhout nog 66,54 meter ver, zijn eerste worp voorbij de 66 meter sinds 2018. Zijn persoonlijk record staat op 67, wierp begin juli voor het eerst sinds 2018 nog eens voorbij de 66 meter, zijn persoonlijk record is 67,26 meter. . Haalt Milanov de finale? De kwalificaties in het discuswerpen zijn intussen aan de gang. Genoeg kandidaten voor het goud daar met olympisch kampioen Daniel Stahl, regerend wereldkampioen Kristjan Ceh en Europees kampioen Mykolas Alekna. Voor hen mag het geen probleem zijn om de finale te halen.



Afwachten of ook Philip Milanov daarin slaagt. Als hij de discus 66,50 meter ver gooit, is de finale binnen. Een plaats bij de top 12 biedt ook een finaleticket.



Begin juli gooide Milanov in Torhout nog 66,54 meter ver, zijn eerste worp voorbij de 66 meter sinds 2018. Zijn persoonlijk record staat op 67, wierp begin juli voor het eerst sinds 2018 nog eens voorbij de 66 meter, zijn persoonlijk record is 67,26 meter.

clock 19:38 19 uur 38. Jochem Vermeulen knokt, maar is uitgeschakeld. Jochem Vermeulen knokt, maar is uitgeschakeld

clock 19:35 19 uur 35. Exit voor Vermeulen. Ook Jochem Vermeulen slaagt er niet in om door te stoten naar de halve finales. Hij loopt een prima wedstrijd en houdt steeds voeling met de top zes, maar in de laatste rechte lijn gaat het te snel. Hij wordt negende 3'35"45. De winst is voor Abel Kipsang in 3'34"08. Nuguse, Spencer, Grethen, Giles en Coscoran gaan ook naar de halve finales. . Exit voor Vermeulen Ook Jochem Vermeulen slaagt er niet in om door te stoten naar de halve finales. Hij loopt een prima wedstrijd en houdt steeds voeling met de top zes, maar in de laatste rechte lijn gaat het te snel. Hij wordt negende 3'35"45.



De winst is voor Abel Kipsang in 3'34"08. Nuguse, Spencer, Grethen, Giles en Coscoran gaan ook naar de halve finales.





clock 19:30 19 uur 30. Ruben Verheyden: "Met vertrouwen gelopen en gedaan wat ik moest doen". Ruben Verheyden: "Met vertrouwen gelopen en gedaan wat ik moest doen"

clock 19:29 19 uur 29. Het ging allemaal goed vandaag. Ik wist dat ik goed geplaatst moest zitten. Ik heb er heel de wedstrijd in geloofd en op het einde moest ik gewoon meesprinten. Dat ging vanzelf tegen die mannen. Het is cool dat ik nu kan zeggen dat ik bij de top 24 van de wereld ben. Ruben Verheyden. Het ging allemaal goed vandaag. Ik wist dat ik goed geplaatst moest zitten. Ik heb er heel de wedstrijd in geloofd en op het einde moest ik gewoon meesprinten. Dat ging vanzelf tegen die mannen. Het is cool dat ik nu kan zeggen dat ik bij de top 24 van de wereld ben. Ruben Verheyden

clock 19:28 19 uur 28. Ismaël Debjani kan zich niet doorzetten in de derde reeks . Ismaël Debjani kan zich niet doorzetten in de derde reeks

clock 19:25 19 uur 25. Debjani kansloos uitgeschakeld. Ismael Debjani kan het voorbeeld van Ruben Verheyden niet volgen. Hij nestelt zich eerst goed vooraan, maar eenmaal het tempo de hoogte in gaat, moet hij afhaken. Debjani eindigt ontgoochelend laatste 3'39"73. De winst gaat verrassend naar de Nederlander Niels Laros in 3'34"25. Hij stoot door naar de halve finales, samen met Katir, Hocker, Arese, Nordas en Habz. . Debjani kansloos uitgeschakeld Ismael Debjani kan het voorbeeld van Ruben Verheyden niet volgen. Hij nestelt zich eerst goed vooraan, maar eenmaal het tempo de hoogte in gaat, moet hij afhaken. Debjani eindigt ontgoochelend laatste 3'39"73.



De winst gaat verrassend naar de Nederlander Niels Laros in 3'34"25. Hij stoot door naar de halve finales, samen met Katir, Hocker, Arese, Nordas en Habz.

clock 19:18 19 uur 18. Ruben Verheyden stoot door naar de halve finales met mooie vijfde plaats. Ruben Verheyden stoot door naar de halve finales met mooie vijfde plaats

clock 19:18 19 uur 18. Een uitstekende tactische koers van Ruben. Eline Berings. Een uitstekende tactische koers van Ruben. Eline Berings

clock 19:16 19 uur 16. Verheyden naar de halve finales! Het is een thriller van formaat in de laatste rechte lijn. Verheyden moet er nog alles uitpersen, maar hij finisht knap als vijfde in 3'47"02. Het ticket voor de halve finale is binnen! De winst is voor Mario Garcia in 3'46"77, voor Tshite, Gourley en Tanner. Ook Cheruiyot stoot als zesde door. . Verheyden naar de halve finales! Het is een thriller van formaat in de laatste rechte lijn. Verheyden moet er nog alles uitpersen, maar hij finisht knap als vijfde in 3'47"02. Het ticket voor de halve finale is binnen!



De winst is voor Mario Garcia in 3'46"77, voor Tshite, Gourley en Tanner. Ook Cheruiyot stoot als zesde door.

clock 19:15 19 uur 15. Verheyden in tweede positie. Verheyden snijdt de laatste ronde aan in tweede positie. Hij geeft nog een goede indruk, kan hij zijn plekje in de top zes veiligstellen? . Verheyden in tweede positie Verheyden snijdt de laatste ronde aan in tweede positie. Hij geeft nog een goede indruk, kan hij zijn plekje in de top zes veiligstellen?

clock 19:14 19 uur 14. Een totaal andere race dan in de eerste reeks. Het gaat er bijzonder gezapig aan toe. Afwachten of Verheyden plots kan meegaan bij de versnelling . Een totaal andere race dan in de eerste reeks. Het gaat er bijzonder gezapig aan toe. Afwachten of Verheyden plots kan meegaan bij de versnelling

clock 19:13 19 uur 13. Bijna val voor Verheyden. Geen foutloze start voor Ruben Verheyden in de tweede reeks van de 1.500 meter. Hij komt bijna ten val in de eerste ronde, maar weet zich gelukkig overeind te houden. . Bijna val voor Verheyden Geen foutloze start voor Ruben Verheyden in de tweede reeks van de 1.500 meter. Hij komt bijna ten val in de eerste ronde, maar weet zich gelukkig overeind te houden.

clock 19:07 19 uur 07. Ingebrigtsen lost verwachtingen in. Geen problemen voor Ingebrigtsen. Hij wint vlotjes zijn reeks van de 1.500 meter in 3'33"94. De top zes scheidde zich mooi af van de rest. Ook Kerr, Cheruiyot, Mechaal, Nader en Philibert-Thiboutot hebben hun ticket voor de halve finales te pakken. . Ingebrigtsen lost verwachtingen in Geen problemen voor Ingebrigtsen. Hij wint vlotjes zijn reeks van de 1.500 meter in 3'33"94. De top zes scheidde zich mooi af van de rest. Ook Kerr, Cheruiyot, Mechaal, Nader en Philibert-Thiboutot hebben hun ticket voor de halve finales te pakken.

clock 19:04 19 uur 04. Reeksen 1.500 meter. Vier reeksen op de 1.500 meter en de eerste is de enige zonder een Belg aan de start. Ruben Verheyden loopt straks in de tweede reeks, Ismael Debjani in de derde en Jochem Vermeulen in de vierde reeks. Een nieuw element op dit WK is dat er niet meer gewerkt wordt met verliezende tijden. Enkel de top zes van elke reeks plaatst zich voor de halve finales. De topfavoriet voor goud is Jakob Ingebrigtsen, hij loopt in de eerste reeks. De regerende olympische kampioen op de 1.500 meter wil in Boedapest eindelijk een wereldtitel pakken. Vorig jaar in Eugene werd hij geklopt door Jake Wightman. . Reeksen 1.500 meter Vier reeksen op de 1.500 meter en de eerste is de enige zonder een Belg aan de start. Ruben Verheyden loopt straks in de tweede reeks, Ismael Debjani in de derde en Jochem Vermeulen in de vierde reeks.



Een nieuw element op dit WK is dat er niet meer gewerkt wordt met verliezende tijden. Enkel de top zes van elke reeks plaatst zich voor de halve finales.



De topfavoriet voor goud is Jakob Ingebrigtsen, hij loopt in de eerste reeks. De regerende olympische kampioen op de 1.500 meter wil in Boedapest eindelijk een wereldtitel pakken. Vorig jaar in Eugene werd hij geklopt door Jake Wightman.

clock 18:17 18 uur 17. Belgen in actie. Het avondprogramma in het gloednieuwe National Athletics Centre in Boedapest begint straks om 19 uur met de reeksen 1.500 meter bij de mannen. Maar liefst drie Belgen gaan daarin op zoek naar een ticket voor de halve finales: Ismael Debjani, Ruben Verheyden en Jochem Vermeulen . Om 19.09 uur begint Philip Milanov aan de kwalificaties van het discuswerpen. Als afsluiter van de avond staat de finale van de 4x400 meter gemengd op het menu, mét de Belgische aflossingsploeg . Uiteraard komt ook Noor Vidts nog in actie in de zevenkamp. Hoe ze presteert in het kogelstoten en op de 200 meter kan u volgen in de afzonderlijk liveblog over de zevenkamp. . Belgen in actie Het avondprogramma in het gloednieuwe National Athletics Centre in Boedapest begint straks om 19 uur met de reeksen 1.500 meter bij de mannen. Maar liefst drie Belgen gaan daarin op zoek naar een ticket voor de halve finales: Ismael Debjani, Ruben Verheyden en Jochem Vermeulen.



Om 19.09 uur begint Philip Milanov aan de kwalificaties van het discuswerpen. Als afsluiter van de avond staat de finale van de 4x400 meter gemengd op het menu, mét de Belgische aflossingsploeg.



Uiteraard komt ook Noor Vidts nog in actie in de zevenkamp. Hoe ze presteert in het kogelstoten en op de 200 meter kan u volgen in de afzonderlijk liveblog over de zevenkamp.