LIVESTREAM WK atletiek: Shankule soleert naar winst op de marathon, Verbruggen finisht als 39e

clock 11:37 11 uur 37. LePage loopt 70 punten uit op Neugebauer. Het discuswerpen zit erop in Groep A. Pierce LePage kan tevreden zijn, de Canadees was de beste met 50,98 meter en doet zo 891 punten bij zijn totaal. Leo Neugebauer ziet zijn achterstand op LePage zo oplopen. De Duitser kwam niet verder dan 47,63 meter. Goed voor 821 punten. . LePage loopt 70 punten uit op Neugebauer Het discuswerpen zit erop in Groep A. Pierce LePage kan tevreden zijn, de Canadees was de beste met 50,98 meter en doet zo 891 punten bij zijn totaal.



clock 11:18 11 uur 18. Pierce LePage laat geen steken vallen in het discuswerpen. Hij neemt de leiding in Groep A met een worp van 50,98 meter. Neugebauer moet voorlopig vrede nemen met 45,26 meter. . Pierce LePage laat geen steken vallen in het discuswerpen. Hij neemt de leiding in Groep A met een worp van 50,98 meter. Neugebauer moet voorlopig vrede nemen met 45,26 meter.

clock 11:13 11 uur 13. Discuswerpen in de tienkamp. In de tienkamp is Groep A intussen begonnen aan het zevende onderdeel, het discuswerpen. Daarbij ook Pierce LePage, de huidige leider, en Leo Neugebauer, de nummer drie. . Discuswerpen in de tienkamp In de tienkamp is Groep A intussen begonnen aan het zevende onderdeel, het discuswerpen. Daarbij ook Pierce LePage, de huidige leider, en Leo Neugebauer, de nummer drie.

clock 11:06 11 uur 06. Schilder met de beste worp. Jessica Schilder heeft met 19,64 meter voorlopig de beste worp op haar naam staan in de kwalificaties van het kogelstoten. Samen met Ewen, Mitton en Thomas-Dodd is de Nederlandse al zeker van een finaleticket in Groep A. In Groep B is Auriol Dongmo ook al rechtstreeks geplaatst, net als Ogunleye, Ealy en Gong. . Schilder met de beste worp Jessica Schilder heeft met 19,64 meter voorlopig de beste worp op haar naam staan in de kwalificaties van het kogelstoten. Samen met Ewen, Mitton en Thomas-Dodd is de Nederlandse al zeker van een finaleticket in Groep A.



clock 10:50 10 uur 50. Een worp van 19,10 meter garandeert een plek in de finale van het kogelstoten. Drie atletes zijn daar al in geslaagd in Groep A. De Nederlandse Jessica Schilder, de Amerikaanse Maggie Ewen en de Canadese Sarah Mitton . Een worp van 19,10 meter garandeert een plek in de finale van het kogelstoten. Drie atletes zijn daar al in geslaagd in Groep A. De Nederlandse Jessica Schilder, de Amerikaanse Maggie Ewen en de Canadese Sarah Mitton

clock 10:33 10 uur 33. Kwalificaties kogelstoten. Het draait hoofdzakelijk, maar niet alleen om de tienkamp in deze ochtendsessie. Ook de kwalificaties van het speerwerpen bij de vrouwen staan op het menu. Vorige zomer bezorgde Chase Ealey de VS daar zijn allereerste wereldtitel en ook nu behoort de Amerikaanse tot de topfavorieten. Het wordt ook uitkijken naar haar landgenote Maggie Ewen. Die werd vierde op het WK outdoor in 2019 en vorig jaar vijfde op het WK indoor, maar heeft dit seizoen met 20,45 meter de beste wereldjaarprestatie op haar naam staan. . Kwalificaties kogelstoten Het draait hoofdzakelijk, maar niet alleen om de tienkamp in deze ochtendsessie. Ook de kwalificaties van het speerwerpen bij de vrouwen staan op het menu. Vorige zomer bezorgde Chase Ealey de VS daar zijn allereerste wereldtitel en ook nu behoort de Amerikaanse tot de topfavorieten.



clock 10:31 10 uur 31. De tussenstand na 6 van de 10 onderdelen.

clock 10:24 10 uur 24. LePage is de nieuwe leider. De 110 meter horden heeft voor een verschuiving gezorgd in de tussenstand van de tienkamp. Leo Neugebauer is zijn koppositie kwijt. De Canadees Pierce LePage is de nieuwe leider, zijn landgenoot Damian Warner volgt op 18 punten. Neugebauer is naar de derde plaats gezakt, op 94 punten van LePage. Straks om 11 u staat het discuswerpen nog op het menu en als afsluiter van de ochtendsessie is er het polsstokspringen. . LePage is de nieuwe leider De 110 meter horden heeft voor een verschuiving gezorgd in de tussenstand van de tienkamp. Leo Neugebauer is zijn koppositie kwijt. De Canadees Pierce LePage is de nieuwe leider, zijn landgenoot Damian Warner volgt op 18 punten. Neugebauer is naar de derde plaats gezakt, op 94 punten van LePage.



clock 10:23 10 uur 23. Warner wint zijn reeks. Damian Warner doet een goede zaak op de 110 meter horden. De olympische kampioen wint de derde reeks in 13"67. Zijn landgenoot LePage is tweede in 13"77. . Warner wint zijn reeks Damian Warner doet een goede zaak op de 110 meter horden. De olympische kampioen wint de derde reeks in 13"67. Zijn landgenoot LePage is tweede in 13"77.

clock 10:17 10 uur 17. De Braziliaan Ferreira Santana wint de tweede reeks van de 110 meter horden in 13"94. Leo Neugebauer, de leider in de tienkamp is laatste in 14"75. . De Braziliaan Ferreira Santana wint de tweede reeks van de 110 meter horden in 13"94. Leo Neugebauer, de leider in de tienkamp is laatste in 14"75.

clock 10:07 10 uur 07. Lindon Victor wint de eerste reeks van de 110 meter horden in 14"47. Oiglane en Tilda finishen als tweede en derde. . Lindon Victor wint de eerste reeks van de 110 meter horden in 14"47. Oiglane en Tilda finishen als tweede en derde.

clock 10:06 10 uur 06. 110 meter horden. We pikken de draad in de tienkamp vanochtend weer op met het zesde onderdeel, de 110 meter horden. Leo Neugebauer staat na de eerste dag aan de leiding met 4.640 punten. De Duitser heeft 30 punten voorsprong op de Canadees Pierce LePage, de zilveren medaillewinnaar van het vorige WK. Zijn landgenoot en olympisch kampioen Damian Warner volgt als derde op 62 punten van Neugebauer. . 110 meter horden We pikken de draad in de tienkamp vanochtend weer op met het zesde onderdeel, de 110 meter horden. Leo Neugebauer staat na de eerste dag aan de leiding met 4.640 punten. De Duitser heeft 30 punten voorsprong op de Canadees Pierce LePage, de zilveren medaillewinnaar van het vorige WK.



clock 10:04 10 uur 04. Klemtoon op de tienkamp. Hanne Verbruggen kwam deze ochtend al vroeg in actie op de marathon, vanavond gaan de Belgian Tornados en de Belgian Cheetahs op zoek naar een finaleticket op de 4x400 meter. Ben Broeders staat dan weer voor het derde WK op rij in de finale van het polsstokspringen. In de ochtendsessie ligt de focus vanaf 10.05 u op de tienkamp met de 110 meter horden, het discuswerpen en het polsstokspringen. Vanavond volgen dan nog het speerwerpen en de afsluitende 1.500 meter. Tussen het tienkamp-geweld door zijn er ook nog de kwalificaties in het kogelstoten bij de vrouwen. . Klemtoon op de tienkamp Hanne Verbruggen kwam deze ochtend al vroeg in actie op de marathon, vanavond gaan de Belgian Tornados en de Belgian Cheetahs op zoek naar een finaleticket op de 4x400 meter. Ben Broeders staat dan weer voor het derde WK op rij in de finale van het polsstokspringen. In de ochtendsessie ligt de focus vanaf 10.05 u op de tienkamp met de 110 meter horden, het discuswerpen en het polsstokspringen. Vanavond volgen dan nog het speerwerpen en de afsluitende 1.500 meter. Tussen het tienkamp-geweld door zijn er ook nog de kwalificaties in het kogelstoten bij de vrouwen.

clock 10:00 10 uur . Ik heb heel vaak aan opgeven gedacht, maar ik ben echt superblij dat ik heb doorgezet, want ik heb op het einde nog veel mensen ingehaald en dat gaf mij wel moed. Ik ben echt wel tevreden, want de voorbereiding was absoluut niet vlekkeloos. Hanne Verbruggen. Ik heb heel vaak aan opgeven gedacht, maar ik ben echt superblij dat ik heb doorgezet, want ik heb op het einde nog veel mensen ingehaald en dat gaf mij wel moed. Ik ben echt wel tevreden, want de voorbereiding was absoluut niet vlekkeloos. Hanne Verbruggen

clock 09:50 09 uur 50. Verbruggen: "Ik heb heel vaak aan opgeven gedacht". Verbruggen: "Ik heb heel vaak aan opgeven gedacht"

clock 09:40 09 uur 40. Hanne Verbruggen wordt na knappe inhaalrace 39e. Hanne Verbruggen wordt na knappe inhaalrace 39e

clock 09:38 09 uur 38. Hanne is met wat onzekerheid aan de start gekomen. Als je dan in de top 40 finisht van een WK op de marathon, dan heb je het uitstekend gedaan. David Naert. Hanne is met wat onzekerheid aan de start gekomen. Als je dan in de top 40 finisht van een WK op de marathon, dan heb je het uitstekend gedaan. David Naert

clock 09:38 09 uur 38. 39e plaats voor Verbruggen. Hanne Verbruggen komt na een erg goed gedoseerde marathon aan als 39e in 2u37'15, op 12'52" van winnares Shankule. . 39e plaats voor Verbruggen Hanne Verbruggen komt na een erg goed gedoseerde marathon aan als 39e in 2u37'15, op 12'52" van winnares Shankule.