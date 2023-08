LIVESTREAM WK atletiek: Raakt Claes in finale 400 meter horden, overleven Doom en Borlée halve finales 400 meter?

clock 19:22 19 uur 22. Wanyonyi wint eerste reeks. Het is een felle strijd voor de begeerde plekjes. Emmanuel Wanyonyi wint de reeks in 1'44"92. De Keniaan gaat samen met Tual en Tecuceanu naar de halve finales. . Wanyonyi wint eerste reeks Het is een felle strijd voor de begeerde plekjes. Emmanuel Wanyonyi wint de reeks in 1'44"92. De Keniaan gaat samen met Tual en Tecuceanu naar de halve finales.

clock 19:20 19 uur 20. Maar liefst zeven reeksen zijn er op de 800 meter. Voor een plek in de halve finales is een top drie-notering in de reeks nodig. Ook de drie beste verliezende tijden stoten door. . Maar liefst zeven reeksen zijn er op de 800 meter. Voor een plek in de halve finales is een top drie-notering in de reeks nodig. Ook de drie beste verliezende tijden stoten door.

clock 19:18 19 uur 18. 800 meter zonder Crestan en De Smet. Het tweede nummer van de avond zijn de reeksen van de 800 meter. Ook hier geen Belgen aan de start. Zowel Eliott Crestan als Tibo De Smet moet geblesseerd het WK laten schieten. Crestan, de Belgische kampioen op de 800 meter, sukkelt nog met een hamstringblessure. De Smet heeft last van een stressfractuur in zijn kuit en moet zijn WK-debuut noodgedwongen uitstellen. . 800 meter zonder Crestan en De Smet Het tweede nummer van de avond zijn de reeksen van de 800 meter. Ook hier geen Belgen aan de start. Zowel Eliott Crestan als Tibo De Smet moet geblesseerd het WK laten schieten.



Crestan, de Belgische kampioen op de 800 meter, sukkelt nog met een hamstringblessure. De Smet heeft last van een stressfractuur in zijn kuit en moet zijn WK-debuut noodgedwongen uitstellen.



clock 19:14 19 uur 14. Amusan wint haar reeks in 12"48.

clock 19:13 19 uur 13. Amusan meteen op de afspraak. Tobi Amusan pakt de winst in de laatste reeks in 12"48. Tapper, Jenneke en Christofi stoten ook rechtstreeks door naar de halve finales. . Amusan meteen op de afspraak Tobi Amusan pakt de winst in de laatste reeks in 12"48. Tapper, Jenneke en Christofi stoten ook rechtstreeks door naar de halve finales.

clock 19:10 19 uur 10. Gecontesteerde titelverdedigster. Tobi Amusan, de titelverdedigster, treedt aan in de laatste reeks van de 100 meter horden. De Nigeriaanse wereldrecordhoudster is niet onbesproken. Ze werd vorige maand nog geschorst na drie gemiste dopingcontroles, maar tekende protest aan en kreeg toch groen licht voor dit WK. . Gecontesteerde titelverdedigster Tobi Amusan, de titelverdedigster, treedt aan in de laatste reeks van de 100 meter horden. De Nigeriaanse wereldrecordhoudster is niet onbesproken. Ze werd vorige maand nog geschorst na drie gemiste dopingcontroles, maar tekende protest aan en kreeg toch groen licht voor dit WK.

clock 19:06 19 uur 06. Olympische kampioene stoot door. Jasmine Camacho-Quinn maakt het waar in de voorlaatste reeks. De olympische kampioene wint in 12"50. De Nederlandse Visser gaat overtuigend mee als tweede. Ook Kambundji en Mucci stoten door. . Olympische kampioene stoot door Jasmine Camacho-Quinn maakt het waar in de voorlaatste reeks. De olympische kampioene wint in 12"50. De Nederlandse Visser gaat overtuigend mee als tweede. Ook Kambundji en Mucci stoten door.

clock 19:01 19 uur 01. Harrison mogen we nu echt wel een kandidate noemen voor het goud. David Naert. Harrison mogen we nu echt wel een kandidate noemen voor het goud. David Naert

clock 19:00 19 uur . Snelste tijd van het jaar voor Harrison: "Al jaren absolute toptijden, maar op kampioenschappen wil het maar niet lukken". Snelste tijd van het jaar voor Harrison: "Al jaren absolute toptijden, maar op kampioenschappen wil het maar niet lukken"

clock 18:58 18 uur 58. Toptijd voor Harrison. Kendra Harrisson pakt uit in de derde reeks. De Amerikaanse wint in 12"24, de snelste tijd dit jaar! Charlton, Williams en Sember hebben ook hun ticket voor de halve finales te pakken. . Toptijd voor Harrison Kendra Harrisson pakt uit in de derde reeks. De Amerikaanse wint in 12"24, de snelste tijd dit jaar! Charlton, Williams en Sember hebben ook hun ticket voor de halve finales te pakken.

clock 18:48 18 uur 48. Geen problemen voor Ali. Ali maakt een prima start en geeft de leiding niet meer uit handen. Ze wint in 12"55, voor de Poolse Skrzyszowska. Ook Fourie en Kozak gaan naar de halve finales. . Geen problemen voor Ali Ali maakt een prima start en geeft de leiding niet meer uit handen. Ze wint in 12"55, voor de Poolse Skrzyszowska. Ook Fourie en Kozak gaan naar de halve finales.



clock 18:45 18 uur 45. Stoot Nia Ali door? In de tweede reeks is het uitkijken naar de prestatie van Nia Ali, de wereldkampioene van 2019. Met 12"30 zette de 34-jarige Amerikaanse de snelste tijd van het seizoen neer. . Stoot Nia Ali door? In de tweede reeks is het uitkijken naar de prestatie van Nia Ali, de wereldkampioene van 2019. Met 12"30 zette de 34-jarige Amerikaanse de snelste tijd van het seizoen neer.

clock 18:43 18 uur 43. Nugent stoot makkelijk door. De winst in de eerste reeks is voor de Jamaicaanse Ackera Nugent in 12"60. Ook Russell, Lavin en Samba-Mayela hebben hun ticket voor de halve finales te pakken. . Nugent stoot makkelijk door De winst in de eerste reeks is voor de Jamaicaanse Ackera Nugent in 12"60. Ook Russell, Lavin en Samba-Mayela hebben hun ticket voor de halve finales te pakken.

clock 18:39 18 uur 39. Reeksen 100 meter horden. We openen de atletiekavond met de reeksen van de 100 meter horden bij de vrouwen. Vijf reeksen zijn er in totaal. De top vier van elke reeks en de vier beste verliezende tijden stoten door naar de halve finales. . Reeksen 100 meter horden We openen de atletiekavond met de reeksen van de 100 meter horden bij de vrouwen. Vijf reeksen zijn er in totaal. De top vier van elke reeks en de vier beste verliezende tijden stoten door naar de halve finales.

clock 18:27 18 uur 27. 4 finales. Welkom bij de vierde dag op het WK atletiek. Het is uiteraard weer uitkijken naar de Belgische prestaties. Wanneer Hanne Claes, Dylan Borlée en Alexander Doom precies in actie komen, vindt u hieronder terug. Vanavond staan er ook vier finales op het menu. Twee in de kampnummers: het hoogspringen bij de mannen en het discuswerpen bij de vrouwen. We sluiten de sessie af met de finale van de 1.500 meter bij de vrouwen en de 3.000 meter steeple bij de mannen. . 4 finales Welkom bij de vierde dag op het WK atletiek. Het is uiteraard weer uitkijken naar de Belgische prestaties. Wanneer Hanne Claes, Dylan Borlée en Alexander Doom precies in actie komen, vindt u hieronder terug.



Vanavond staan er ook vier finales op het menu. Twee in de kampnummers: het hoogspringen bij de mannen en het discuswerpen bij de vrouwen.



We sluiten de sessie af met de finale van de 1.500 meter bij de vrouwen en de 3.000 meter steeple bij de mannen.

clock 12:02 12 uur 02. Bolingo loopt finale 400 meter in baan 2. Cynthia Bolingo loopt morgenavond om 21.35 uur de finale van de 400 meter vanuit baan 2. Het was 16 jaar geleden dat een Belgische nog eens de finale haalde van een individueel loopnummer op het WK, in 2007 eindigde Kim Gevaert 5e op de 100 meter in Osaka. De 30-jarige Belgische verbeterde gisteren op weg naar de derde plaats in haar halve finale haar Belgische record en dook daarbij onder de symbolische grens van 50 seconden. "In de finale is alles mogelijk en komen alle tellers op nul", klonk het gisteravond. "Het maakt niet uit in welke baan ik moet lopen. Ik pas me aan." . Bolingo loopt finale 400 meter in baan 2 Cynthia Bolingo loopt morgenavond om 21.35 uur de finale van de 400 meter vanuit baan 2. Het was 16 jaar geleden dat een Belgische nog eens de finale haalde van een individueel loopnummer op het WK, in 2007 eindigde Kim Gevaert 5e op de 100 meter in Osaka.



De 30-jarige Belgische verbeterde gisteren op weg naar de derde plaats in haar halve finale haar Belgische record en dook daarbij onder de symbolische grens van 50 seconden.



"In de finale is alles mogelijk en komen alle tellers op nul", klonk het gisteravond. "Het maakt niet uit in welke baan ik moet lopen. Ik pas me aan."

clock 12:01 12 uur 01. Baanindeling finale 400 meter vrouwen (met tijd halve finales). 2. Cynthia Bolingo (49"96) 3. Candice McLeod (Jam/50"62) 4. Rhasidat Adeleke (Ier/49"87) 5. Lieke Klaver (Ned/49"87) 6. Natalia Kaczmarek (Pol/49"50) 7. Marileldy Paulino (Dom/49"54) 8. Sada Williams (Bar/49"58) 9. Talitha Diggs (VSt/50"86) . Baanindeling finale 400 meter vrouwen (met tijd halve finales) 2. Cynthia Bolingo (49"96)

3. Candice McLeod (Jam/50"62)

4. Rhasidat Adeleke (Ier/49"87)

5. Lieke Klaver (Ned/49"87)

6. Natalia Kaczmarek (Pol/49"50)

7. Marileldy Paulino (Dom/49"54)

8. Sada Williams (Bar/49"58)

9. Talitha Diggs (VSt/50"86)