LIVESTREAM WK atletiek: Kunnen Hendrix en Heymans zich overtreffen en doorstoten naar de 5000 meter-finale?

Wat kan Hendrix? Ook Robin Hendrix krijgt in zijn reeks stevige concurrentie met onder meer Jacob Krop en Oscar Chelimo, respectievelijk goed voor zilver en brons op het WK in Eugene vorig jaar.

Heymans strandt op de dertiende plek na sterke race

Geen finale voor Heymans. Heymans krijgt het nog moeilijk in de laatste rechte lijn en ziet nog een aantal atleten passeren. Top acht blijkt zoals verwacht te hoog gegrepen, maar hij kan toch terugkijken op een uitstekende wedstrijd. Heymans wordt uiteindelijk 13e in 13'39"67. De winst is voor de Spanjaard Mohamed Katir in 13'35"90, voor Gebrhiwet en Ingebrigtsen.

Heymans is zevende. Heymans loopt voorlopig in zevende positie, bij het ingaan van de laatste ronde. Kan hij standhouden en doorstoten naar de finale?

McSweyn gaat tegen de grond.

Valpartij! Sam Parsons gaat onderuit in het gewring en neemt McSweyn mee in zijn val. Heymans komt niet in de problemen en blijft goed oprukken. Hij is aan een sterke wedstrijd bezig.

Heymans schuift enkele plaatsen op. Het is nu al een beetje wringen, maar de echte strijd moet nog losbarsten.

Nog vier ronden. John Heymans bengelt achteraan de groep. Hij gaat mee in het zog van Ingebrigtsen en diens landgenoot Nordas.

Kipkorir neemt commando. Ingebrigtsen neemt even een slokje water. De Noor nestelt zich in het midden van de groep. Het is Kipkorir die het tempo bepaalt in deze eerste reeks van de 5.000 meter. Dat ligt nog niet verschroeiend hoog.

Hudson-Smith is voor mij de te kloppen man. Hij liep eergisteren een Europees record. Van Niekerk mag je ook zeker niet afschrijven. Zijn halve finale was iets minder, maar dat was op de Spelen in Rio ook zo en toen liep hij uiteindelijk een wereldrecord. Alexander Doom blikt vooruit naar de 400m-finale.

Cheptegei laat verstek gaan. Olympisch kampioen en wereldrecordhouder Joshua Cheptegei had normaal ook aan de start van deze reeks moeten staan. De Oegandees, die afgelopen zondag nog zijn derde wereldtitel pakte op de 10.000 meter, past evenwel voor de 5.000 meter. Hij wil geen risico's nemen met een voetblessure.

Kan Heymans opboksen tegen Ingebrigtsen? John Heymans mag de spits afbijten in de eerste reeks van de 5.000 meter. Voor een plek in de finale moet hij bij de eerste acht eindigen. Heymans krijgt alvast titelverdediger Jakob Ingebrigtsen naast zich. Voor Ingebrigtsen is het een déjà-vu. Hij greep gisteren net als vorig jaar net naast de wereldtitel op de 1.500 meter. Vorige zomer maakte hij dat goed met goud op de 5.000 meter. Of dat hem nu opnieuw lukt, weten we zondagavond.

2 Belgen, 5 finales. Twee Belgen komen in actie op de zesde dag van het WK atletiek in Boedapest. Robin Hendrix en John Heymans gaan om 19u op zoek naar een plaats in de finale van de 5.000 meter. Op basis van hun tijden wordt dat wellicht een bijzonder moeilijke klus. Vanavond staan er ook 5 finales op het menu: verspringen en de 400 meter bij de mannen, hamerslingeren en de 100 en 400 meter horden bij de vrouwen. Vooral de 400 meter-finales springen in het oog. Femke Bol zal erop gebrand zijn om goud te pakken, na haar pijnlijke val in de 4x400 meter gemengd. Bij de mannen is het dan weer uitkijken of Wayde van Niekerk zijn comeback op het hoogste niveau kan bekronen met een wereldtitel.



Vanavond staan er ook 5 finales op het menu: verspringen en de 400 meter bij de mannen, hamerslingeren en de 100 en 400 meter horden bij de vrouwen. Vooral de 400 meter-finales springen in het oog. Femke Bol zal erop gebrand zijn om goud te pakken, na haar pijnlijke val in de 4x400 meter gemengd. Bij de mannen is het dan weer uitkijken of Wayde van Niekerk zijn comeback op het hoogste niveau kan bekronen met een wereldtitel.

Spanje boven in snelwandelen (bis). Spanje mag 2 gouden medailles bijschrijven: Alvaro Martin en Maria Perez waren vanochtend de beste op de 35 kilometer snelwandelen. Voor de twee was het het tweede goud dit WK: zaterdag wonnen ze ook allebei de 20 kilometer in de discipline. De 20-jarige Martin zegevierde na 35 km in 2u24"30", de Ecuadoraan Brian Daniel Pintado was tweede op 4 seconden, de Japanner Masatora Kawano derde op 42 seconden. Bij de vrouwen was de overmacht van de 27-jarige Perez groter. Haar 2u38'40" was minuten sneller dan de Peruaanse Kimberly Garcia Leona (2u40'52") en de Griekse Antigoni Ntrismpioti (2u43'20"), respectievelijk zilver en brons.



Voor de twee was het het tweede goud dit WK: zaterdag wonnen ze ook allebei de 20 kilometer in de discipline.



De 20-jarige Martin zegevierde na 35 km in 2u24"30", de Ecuadoraan Brian Daniel Pintado was tweede op 4 seconden, de Japanner Masatora Kawano derde op 42 seconden.



Bij de vrouwen was de overmacht van de 27-jarige Perez groter. Haar 2u38'40" was minuten sneller dan de Peruaanse Kimberly Garcia Leona (2u40'52") en de Griekse Antigoni Ntrismpioti (2u43'20"), respectievelijk zilver en brons.

Kijk vanaf 19 uur naar avondsessie. U hoeft niets van de avondsessie te missen. Die begint om 19 uur én meteen met de enige 2 Belgen van de avond. U kunt op deze pagina met livestream kijken of u stemt af op Canvas. David Naert en Eline Berings verzorgen de deskundige commentaar.