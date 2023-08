LIVESTREAM WK atletiek: Kan de Belgische estafetteploeg verrassen in de finale van de 4x400 meter gemengd?

clock 21:43 21 uur 43. België in baan 9. De Belgen lopen in baan negen. Robin Vanderbemden mag straks beginnen en geeft het stokje door aan Imke Vervaet. Dan is het aan Jonathan Borlée en Camille Laus is opnieuw de slotloopster. . België in baan 9 De Belgen lopen in baan negen. Robin Vanderbemden mag straks beginnen en geeft het stokje door aan Imke Vervaet. Dan is het aan Jonathan Borlée en Camille Laus is opnieuw de slotloopster.

clock 21:42 21 uur 42. Finale 4x400 meter mixed relay. We zijn aan het slotnummer van de eerste WK-dag beland, de finale van de 4x400 meter gemengd. In 2019 kaapte de VS het goud weg, vorig jaar ging de wereldtitel naar de Dominicaanse Republiek. De titelverdedigers gingen niet van start in de reeksen, de Amerikaanse ploeg was wél op de afspraak en zette de snelste tijd neer. De Amerikanen mogen in de finale stevige concurrentie verwachten van Groot-Brittannië en Nederland, dat de VS vorig jaar op het WK aftroefde voor het zilver. Afwachten of België, dat in de reeksen de derde totaaltijd neerzette, zich kan mengen in de strijd voor het podium. Ook Polen is een gevaarlijke concurrent. De olympische kampioen werd opgevist voor de finale, nadat de slotloopster gehinderd werd door de val van een Duitse atleet. . Finale 4x400 meter mixed relay We zijn aan het slotnummer van de eerste WK-dag beland, de finale van de 4x400 meter gemengd. In 2019 kaapte de VS het goud weg, vorig jaar ging de wereldtitel naar de Dominicaanse Republiek. De titelverdedigers gingen niet van start in de reeksen, de Amerikaanse ploeg was wél op de afspraak en zette de snelste tijd neer. De Amerikanen mogen in de finale stevige concurrentie verwachten van Groot-Brittannië en Nederland, dat de VS vorig jaar op het WK aftroefde voor het zilver. Afwachten of België, dat in de reeksen de derde totaaltijd neerzette, zich kan mengen in de strijd voor het podium.



Ook Polen is een gevaarlijke concurrent. De olympische kampioen werd opgevist voor de finale, nadat de slotloopster gehinderd werd door de val van een Duitse atleet.

clock 21:41 Een Ethiopisch podium op de 10.000 meter. 21 uur 41. Een Ethiopisch podium op de 10.000 meter

clock 21:39 21 uur 39. Crouser pakt goud met kampioensschapsrecord. Ongeloof en bewondering bij het publiek bij de laatste worp van Ryan Crouser. De Amerikaan pakt uit met een fenomenale 23,51 meter, opnieuw een verbetering van het kampioenschapsrecord en amper 5 centimeter onder zijn wereldrecord! Hij geeft zijn wereldtitel zo nog wat meer glans. . Crouser pakt goud met kampioensschapsrecord Ongeloof en bewondering bij het publiek bij de laatste worp van Ryan Crouser. De Amerikaan pakt uit met een fenomenale 23,51 meter, opnieuw een verbetering van het kampioenschapsrecord en amper 5 centimeter onder zijn wereldrecord! Hij geeft zijn wereldtitel zo nog wat meer glans.

clock 21:37 21 uur 37. Zilver voor Fabbri. Een brede glimlach bij Leonardo Fabbri na zijn laatste poging in het kogelstoten. Die levert geen verbetering meer op, maar de Italiaan pakt wel het zilver met een worp van 22,34 meter, een stevige verbetering van zijn persoonlijk record. . Zilver voor Fabbri Een brede glimlach bij Leonardo Fabbri na zijn laatste poging in het kogelstoten. Die levert geen verbetering meer op, maar de Italiaan pakt wel het zilver met een worp van 22,34 meter, een stevige verbetering van zijn persoonlijk record.

clock 21:34 21 uur 34. Het was een strijd van stervende zwanen op de 10.000 meter. Hassan en Tsegay liepen zij aan zij. De Nederlandse raakte met haar spike eerst de knie van Tsegay, die daardoor zelfs een wonde opliep en bij een tweede contact ging Hassan onderuit. Uiteindelijk kwam ze als 11e over de finish. . Het was een strijd van stervende zwanen op de 10.000 meter. Hassan en Tsegay liepen zij aan zij. De Nederlandse raakte met haar spike eerst de knie van Tsegay, die daardoor zelfs een wonde opliep en bij een tweede contact ging Hassan onderuit. Uiteindelijk kwam ze als 11e over de finish.

clock 21:32 21 uur 32. Sifan Hassan valt in de laatste rechte lijn. Sifan Hassan valt in de laatste rechte lijn

clock 21:31 21 uur 31. Drama voor Hassan! Niet te geloven, wat een dramatische ontknoping voor Hassan! Ze lijkt in een pittige eindsprint met Tsegay op weg naar goud, maar gaat dan plots onderuit. Gudaf Tsegay krijgt de wereldtitel zo in de schoot geworpen, de Ethiopische wint in 31'27"18. Het Ethiopische feestje is compleet want het zilver is voor Gidey en het brons voor Taye. . Drama voor Hassan! Niet te geloven, wat een dramatische ontknoping voor Hassan! Ze lijkt in een pittige eindsprint met Tsegay op weg naar goud, maar gaat dan plots onderuit.



Gudaf Tsegay krijgt de wereldtitel zo in de schoot geworpen, de Ethiopische wint in 31'27"18. Het Ethiopische feestje is compleet want het zilver is voor Gidey en het brons voor Taye.

clock 21:30 21 uur 30. Hassan neemt de leiding. Gidey volgt in haar spoor. . Hassan neemt de leiding. Gidey volgt in haar spoor.

clock 21:30 21 uur 30. Daar klinkt de bel. Hassan schuift stilaan op. Heeft ze nog een krachtig eindschot? . Daar klinkt de bel. Hassan schuift stilaan op. Heeft ze nog een krachtig eindschot?

clock 21:28 21 uur 28. Nog geen afscheiding op de 10.000 meter. De finale van de 10.000 meter nadert stilaan zijn ontknoping, we gaan de laatste kilometer in. Het moet allemaal nog gebeuren, het is voorlopig een eentonig race geweest. . Nog geen afscheiding op de 10.000 meter De finale van de 10.000 meter nadert stilaan zijn ontknoping, we gaan de laatste kilometer in. Het moet allemaal nog gebeuren, het is voorlopig een eentonig race geweest.

clock 21:25 21 uur 25. Jonathan Borlée vervangt Florent Mabille. Toch één wissel in de Belgische estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd. Jonathan Borlée komt in de ploeg voor Florent Mabille. Robin Vanderbemden, Imke Vervaet en Camille Laus behouden wel hun plekje. De finale wordt straks om 21.49 uur afgewerkt. . Jonathan Borlée vervangt Florent Mabille Toch één wissel in de Belgische estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd. Jonathan Borlée komt in de ploeg voor Florent Mabille. Robin Vanderbemden, Imke Vervaet en Camille Laus behouden wel hun plekje. De finale wordt straks om 21.49 uur afgewerkt.

clock 21:07 21 uur 07. Crouser maakt meteen indruk. In het kogelstoten ligt Ryan Crouser op koers voor een nieuwe wereldtitel. De Amerikaan pakte meteen stevig uit met een worp van 22,98, een kampioenschapsrecord. . Crouser maakt meteen indruk In het kogelstoten ligt Ryan Crouser op koers voor een nieuwe wereldtitel. De Amerikaan pakte meteen stevig uit met een worp van 22,98, een kampioenschapsrecord.

clock 21:05 21 uur 05. Hassan bengelt achteraan. Hassan doet het wel vaker en ook nu kiest ze voor een eigenaardige aanpak door helemaal achteraan het langgerekte lint te postvatten. Geen reden om te twijfelen aan de Nederlandse, er zijn nog 19 ronden te gaan. . Hassan bengelt achteraan Hassan doet het wel vaker en ook nu kiest ze voor een eigenaardige aanpak door helemaal achteraan het langgerekte lint te postvatten. Geen reden om te twijfelen aan de Nederlandse, er zijn nog 19 ronden te gaan.

clock 20:50 20 uur 50. Finale 10.000 meter. In april sloeg Sifan Hassan iedereen met verstomming doorbij haar marathondebuut meteen de winst te pakken in Londen. Intussen maakte de Nederlandse weer de overstap naar de piste en op dit WK komt ze zowel op de 10.000 meter, de 5.000 meter én de 1.500 meter in actie. Vanmiddag stootte ze al probleemloos door naar de halve finales van die 1.500 meter en enkele uren later staat ze klaar voor de finale van de 10.000 meter. Hassan mag stevige concurrentie verwachten van titelverdedigster en wereldrecordhoudster Letesenbet Gidey en haar Ethiopische landgenote Gudaf Tsegay. De wereldkampioene op de 5.000 meter maakt haar WK-debuut op de 10.000meter. . Finale 10.000 meter In april sloeg Sifan Hassan iedereen met verstomming doorbij haar marathondebuut meteen de winst te pakken in Londen. Intussen maakte de Nederlandse weer de overstap naar de piste en op dit WK komt ze zowel op de 10.000 meter, de 5.000 meter én de 1.500 meter in actie.



Vanmiddag stootte ze al probleemloos door naar de halve finales van die 1.500 meter en enkele uren later staat ze klaar voor de finale van de 10.000 meter.



Hassan mag stevige concurrentie verwachten van titelverdedigster en wereldrecordhoudster Letesenbet Gidey en haar Ethiopische landgenote Gudaf Tsegay. De wereldkampioene op de 5.000 meter maakt haar WK-debuut op de 10.000meter.

clock 20:49 Grote belofte Jaydon Hibbert heeft zijn finaleticket te pakken in het hink-stap-springen. 20 uur 49. Grote belofte Jaydon Hibbert heeft zijn finaleticket te pakken in het hink-stap-springen

clock 20:34 20 uur 34. Volgt Crouser zichzelf op? Vanochtend werden al de eerste WK-medailles uitgedeeld op de 20 kilometer snelwandelen en met het kogelstoten krijgt nu ook het eerste kampnummer op dit WK zijn ontknoping. De Amerikaan Ryan Crouser is dé favoriet voor het goud. De regerende wereld- en olympisch kampioen stelde in mei zijn eigen wereldrecord nog wat scherper op een meeting in Los Angeles. De kogel landde na 23,56 meter, 19 centimeter verder dan zijn vorige record. . Volgt Crouser zichzelf op? Vanochtend werden al de eerste WK-medailles uitgedeeld op de 20 kilometer snelwandelen en met het kogelstoten krijgt nu ook het eerste kampnummer op dit WK zijn ontknoping.



De Amerikaan Ryan Crouser is dé favoriet voor het goud. De regerende wereld- en olympisch kampioen stelde in mei zijn eigen wereldrecord nog wat scherper op een meeting in Los Angeles. De kogel landde na 23,56 meter, 19 centimeter verder dan zijn vorige record.

clock 20:34 20 uur 34. Milanov werpt niet verder dan 63 meter. Philip Milanov is in het discuswerpen niet verder geraakt dan 63 meter. Daarmee is hij 8e in zijn groep, maar straks komt er nog een tweede groep in actie. De kans lijkt klein dat het voldoende zal zijn voor een plek in de finale. . Milanov werpt niet verder dan 63 meter Philip Milanov is in het discuswerpen niet verder geraakt dan 63 meter. Daarmee is hij 8e in zijn groep, maar straks komt er nog een tweede groep in actie. De kans lijkt klein dat het voldoende zal zijn voor een plek in de finale.

clock 20:26 20 uur 26. Coleman en Simbine probleemloos door. De laatste reeks op de 100 meter herbergt nog enkele grote namen zoals Christian Coleman, terug op het hoogste niveau na zijn dopingschorsing, en Akani Simbine. Coleman is uitstekend weg, maar het is Simbine die hem uiteindelijk net aftroeft in 9"97. Yanagita is derde en wordt zo de tweede Japanner in de halve finales. Ook Archibald, die in dezelfde tijd 4e wordt, stoot rechtstreeks door. . Coleman en Simbine probleemloos door De laatste reeks op de 100 meter herbergt nog enkele grote namen zoals Christian Coleman, terug op het hoogste niveau na zijn dopingschorsing, en Akani Simbine.



Coleman is uitstekend weg, maar het is Simbine die hem uiteindelijk net aftroeft in 9"97. Yanagita is derde en wordt zo de tweede Japanner in de halve finales. Ook Archibald, die in dezelfde tijd 4e wordt, stoot rechtstreeks door.