LIVESTREAM WK atletiek: Kan Cynthia Bolingo schitteren in de finale van de 400 meter?

clock 21:25 21 uur 25. Ook Moon over 4,90 meter! De lat trilt, maar ook Moon gaat over 4,90 meter! Wat een niveau in deze finale. Je zou bijna zeggen dat ze allebei goud verdienen.

clock 21:23 21 uur 23. Kennedy over 4,90 meter! Jawel! Nina Kennedy gaat bij haar derde poging over 4,90 meter. Ze kan het zelf niet geloven. Ze verbetert haar persoonlijk record van 4,82 meter en ligt op koers voor goud. Kan Moon reageren?

clock 21:19 21 uur 19. Ingebrigtsen wéér geklopt. Kerr plaatst een aanval in de laatste bocht. Ingebrigtsen en de Brit gaan zij aan zij de laatste rechte lijn in en het is Kerr die aan het langste eind trekt in de eindsprint! Wat een verrassing! De Brit wint in 3'29"38. Ingebrigtsen moet net als vorig jaar vrede nemen met zilver. Toen werd hij ook afgetroefd door een Brit, Jake Wightman. Ook het brons gaat naar Noorwegen, met Narve Gilje Nordås.

clock 21:19 21 uur 19. Josh Kerr schuift op en kruipt in het zog van Ingebrigtsen. Laatste ronde!

clock 21:18 21 uur 18. Ingebrigtsen houdt het tempo hoog. De Noor blijft onverstoord op kop lopen.

clock 21:18 21 uur 18. Ingebrigtsen neemt de leiding over, maar de rest van het pak sluit nog mooi aan.

clock 21:17 21 uur 17. Abel Kipsang neemt de leiding in de finale van de 1.500 meter. Ingebrigtsen volgt in zijn zog.

clock 21:13 21 uur 13. Lukt het nu wel voor Ingebrigtsen? Nog drie finales op het menu vanavond en we beginnen met die van de 1.500 meter bij de mannen. Jakob Ingebrigtsen is de topfavoriet voor goud. De regerende olympische kampioen op de 1.500 meter wil in Boedapest eindelijk een wereldtitel pakken. Vorig jaar in Eugene werd hij geklopt door Jake Wightman. De Brit laat dit WK aan zich voorbijgaan na een stressfractuur begin dit jaar en focust op de Olympische Spelen in Parijs. In de halve finales won Ingebrigtsen alvast vlot zijn reeks. Bij het uitkomen van de laatste bocht nam hij zelf even de tijd om het publiek op te zwepen.



Vorig jaar in Eugene werd hij geklopt door Jake Wightman. De Brit laat dit WK aan zich voorbijgaan na een stressfractuur begin dit jaar en focust op de Olympische Spelen in Parijs.



In de halve finales won Ingebrigtsen alvast vlot zijn reeks. Bij het uitkomen van de laatste bocht nam hij zelf even de tijd om het publiek op te zwepen.

clock 21:12 21 uur 12. Ook Moon (nog) niet over 4,90 meter. Katie Moon ging vorige maand nog over 4,90 meter. Nu lukt haar dat niet bij haar eerste poging. Moon en Kennedy blijven dus gedeeld eerste in de finale van het polsstokspringen.

clock 21:09 21 uur 09. De lat ligt op 4,90 meter. Voor Kennedy is dat nog iets te hoog gegrepen bij haar eerste poging

clock 21:07 21 uur 07. Brons voor Murto. Ook bij haar derde poging raakt Europees kampioene Wilma Murto niet over 4,85 meter. De Finse pakt het brons. We krijgen nu dus een strijd voor goud tussen Nina Kennedy en Katie Moon.

clock 21:05 21 uur 05. Geen podium voor Sutej. Tina Sutej gaat ook bij haar derde poging niet over 4,85 meter. De Sloveense strandt zo op de ondankbare vierde plaats. Wilma Murto ging al twee keer in de fout op 4,85 meter. De Finse staat voorlopig derde, na Kennedy en Moon.



Wilma Murto ging al twee keer in de fout op 4,85 meter. De Finse staat voorlopig derde, na Kennedy en Moon.

clock 21:02 21 uur 02. Camacho-Quinn klaart de klus. In de laatste halve finale op de 100 meter horden gaat de winst naar olympisch kampioene Jasmine Camacho-Quinn in 12"41. De Amerikaanse Nia Ali moet heel hard knokken om de Jamaicaanse Danielle Williams net af te houden. Maar ook Williams stoot samen met de Zwitserse Ditaji Kambundji uit de eerste reeks door met de beste verliezende tijden.



Maar ook Williams stoot samen met de Zwitserse Ditaji Kambundji uit de eerste reeks door met de beste verliezende tijden.

clock 20:57 20 uur 57. Kennedy gaat door op elan. Nina Kennedy is aan een uitstekende finale bezig in het polsstokspringen. Ze gaat bij haar eerste poging over 4,85 meter en neemt zo de leiding over. Die moet ze wel meteen delen met Katie Moon, want ook de Amerikaanse gaat over 4,85 meter. Wilma Murto en Tina Sutej slaagden daar niet in bij hun eerste poging.



Die moet ze wel meteen delen met Katie Moon, want ook de Amerikaanse gaat over 4,85 meter. Wilma Murto en Tina Sutej slaagden daar niet in bij hun eerste poging.

clock 20:53 20 uur 53. Amusan naar de finale. Het is een atlete met een dopinggeurtje aan, maar Tobi Amusan wint na een pittige strijd wel de tweede halve finale van de 100 meter horden in 12"56. Ook de Jamaicaanse Nugent stoot door. Voor de Nederlandse Nadine Visser is de halve finale het eindstation. Ze wordt derde in 12"62, maar dat volstaat niet voor een plaats in de finale.



Voor de Nederlandse Nadine Visser is de halve finale het eindstation. Ze wordt derde in 12"62, maar dat volstaat niet voor een plaats in de finale.

clock 20:49 20 uur 49. Moon schuift op richting podium. Katie Moon is nog niet uitgeteld in de finale van het polsstokspringen. Bij haar tweede poging op 4,80 meter gaat de titelverdedigster er wel vlot over. Ze schuift zo op naar de vierde plaats.

clock 20:47 20 uur 47. Harrison scheert weer hoge toppen. Kendra Harrison wint de eerste halve finale en de Amerikaanse doet dat opnieuw in een toptijd van 12"33. Devynne Charlton plaatst zich als tweede ook rechtstreeks. Ditaji Kambundji moet als derde hopen dat haar tijd volstaat voor een finaleplaats.

clock 20:44 20 uur 44. Halve finales 100 meter horden. Na de 3.000 meter steeple is het tijd voor een sprintnummer bij de vrouwen met de halve finales van de 100 meter horden. Kendra Harrisson toonde zich gisteren in de reeksen een kandidate voor het goud. Met 12"24 zette de Amerikaanse de snelste tijd van het jaar neer. Ook olympisch kampioene Jasmine Camacho-Quinn stootte probleemloos door.

clock 20:42 20 uur 42. Murto springt naar de leiding. Europees kampioene Wilma Murto gaat op haar beurt over 4,80 meter en neemt zo de leiding over van Tina Sutej. Het zijn voorlopig de Europese atletes die het commando voeren in deze finale van het polsstokspringen.