LIVESTREAM WK atletiek: Kan Ben Broeders zich plaatsen voor de finale van het polsstokspringen?

clock 11:49 11 uur 49. Thomas toont haar vorm. Gabby Thomas maakt haar favorietenrol waar in de voorlaatste reeks van de 200 meter. De Amerikaanse wint in 22"26. Ook de Jamaicaanse Davis én de Nederlandse Tasa Jiya mogen naar de halve finales. . Thomas toont haar vorm Gabby Thomas maakt haar favorietenrol waar in de voorlaatste reeks van de 200 meter. De Amerikaanse wint in 22"26. Ook de Jamaicaanse Davis én de Nederlandse Tasa Jiya mogen naar de halve finales.

clock 11:41 11 uur 41. Broeders over 5,70 meter: "Belangrijk, opnieuw heel goede sprong". Broeders over 5,70 meter: "Belangrijk, opnieuw heel goede sprong"

clock 11:40 11 uur 40. Alfred lost verwachtingen in. De vierde reeks op de 200 meter is een prooi voor Julien Alfred, die vijfde werd in de 100 meter-finale. De atlete uit Saint-Lucia wint in 22"31. Ook Whyte en Williams gaan rechtstreeks naar de halve finales. . Alfred lost verwachtingen in De vierde reeks op de 200 meter is een prooi voor Julien Alfred, die vijfde werd in de 100 meter-finale. De atlete uit Saint-Lucia wint in 22"31. Ook Whyte en Williams gaan rechtstreeks naar de halve finales.

clock 11:39 11 uur 39. Broeders is op dreef. Voorlopig een foutloos parcours van Ben Broeders in het polsstokspringen. Hij gaat ook vlot over 5,70 meter. . Broeders is op dreef Voorlopig een foutloos parcours van Ben Broeders in het polsstokspringen. Hij gaat ook vlot over 5,70 meter.

clock 11:35 11 uur 35. Jackson met de vingers in de neus. Shericka Jackson hoeft niet door te trekken om de winst te pakken in de derde reeks van de 200 meter. De titelverdedigster wint in 22"51. Ook Pereira en Gbai mogen naar de halve finales. . Jackson met de vingers in de neus Shericka Jackson hoeft niet door te trekken om de winst te pakken in de derde reeks van de 200 meter. De titelverdedigster wint in 22"51. Ook Pereira en Gbai mogen naar de halve finales.

clock 11:29 11 uur 29. Kersvers wereldkampioene op de 100 meter, Richardson, plaatst zich eenvoudig voor de halve finales van de 200 meter

clock 11:28 11 uur 28. Demonstratie van Richardson. Sha'Carri Richardson, kersvers wereldkampioene op de 100 meter, wint met overwicht de tweede reeks van de 200 meter. De Amerikaanse kan zelfs een beetje uitbollen en wint toch in een snelle 22"16. Ta Lou en Fotopoulou gaan mee naar de halve finales. . Demonstratie van Richardson Sha'Carri Richardson, kersvers wereldkampioene op de 100 meter, wint met overwicht de tweede reeks van de 200 meter. De Amerikaanse kan zelfs een beetje uitbollen en wint toch in een snelle 22"16. Ta Lou en Fotopoulou gaan mee naar de halve finales.

clock 11:28 11 uur 28. Beste wereldjaarprestatie van Pinnock in de kwalificaties van het verspringen. Beste wereldjaarprestatie van Pinnock in de kwalificaties van het verspringen

clock 11:24 11 uur 24. Straffe sprong van Pinnock. Stevige opener van de Jamaicaan Wayne Pinnock. Hij zet een indrukwekkende 8,54 meter neer, een beste wereldjaarprestatie! Het ticket voor de finale heeft hij uiteraard meteen op zak. . Straffe sprong van Pinnock Stevige opener van de Jamaicaan Wayne Pinnock. Hij zet een indrukwekkende 8,54 meter neer, een beste wereldjaarprestatie! Het ticket voor de finale heeft hij uiteraard meteen op zak.

clock 11:21 11 uur 21. Strachan wint de eerste reeks. Geen verrassingen in de eerste reeks van de 200 meter. Anthonique Strachan uit de Bahamas wint in 22"31. Ook de Britse Neita en de Spaanse Bestué stoten rechtstreeks door naar de halve finales. Naast de top drie van elke reeks worden ook de zes beste verliezende tijden opgevist voor de halve finales. . Strachan wint de eerste reeks Geen verrassingen in de eerste reeks van de 200 meter. Anthonique Strachan uit de Bahamas wint in 22"31. Ook de Britse Neita en de Spaanse Bestué stoten rechtstreeks door naar de halve finales.



Naast de top drie van elke reeks worden ook de zes beste verliezende tijden opgevist voor de halve finales.

clock 11:18 11 uur 18. Kan Thomas topvorm etaleren? De atletes staan klaar voor de reeksen van de 200 meter. In de strijd voor het goud mag de Jamaicaanse titelverdedigster Shericka Jackson stevige Amerikaanse concurrentie verwachten. Sha’Carri Richardson troefde haar maandag al eens af in de 100 meter-finale. Met Gabby Thomas, brons op de Spelen in Tokio, heeft de VS nog een stevige medaillekandidaat. Thomas won dit jaar de Amerikaanse trials in 21”60. Enkel wereldrecordhoudster Florence Griffith-Joyner en het Jamaicaanse duo Shericka Jackson en Elaine Thompson-Herah, de olympisch kampioene, liepen ooit sneller. . Kan Thomas topvorm etaleren? De atletes staan klaar voor de reeksen van de 200 meter. In de strijd voor het goud mag de Jamaicaanse titelverdedigster Shericka Jackson stevige Amerikaanse concurrentie verwachten.



Sha’Carri Richardson troefde haar maandag al eens af in de 100 meter-finale. Met Gabby Thomas, brons op de Spelen in Tokio, heeft de VS nog een stevige medaillekandidaat.



Thomas won dit jaar de Amerikaanse trials in 21”60. Enkel wereldrecordhoudster Florence Griffith-Joyner en het Jamaicaanse duo Shericka Jackson en Elaine Thompson-Herah, de olympisch kampioene, liepen ooit sneller.

clock 11:14 11 uur 14. Kwalificaties verspringen. De verspringers beginnen aan hun strijd voor een finaleplaats. Als we afgaan op de ranking van dit jaar dan zou het goud zomaar eens naar India kunnen gaan. Niemand sprong dit jaar verder dan Jeswin Aldrin (8,42 meter) en Murali Sreeshankar (8,41 meter). Beide atleten moeten wel nog laten zien dat ze die vorm ook op een kampioenschap kunnen tonen. Wie meer kampioenschapservaring heeft, is olympisch kampioen Miltiadis Tentoglou. De Griek zal beter willen doen dan op het WK in Eugene vorig jaar. Toen moest hij vrede nemen met zilver, de Chinees Wang Jianan pakte het goud. . Kwalificaties verspringen De verspringers beginnen aan hun strijd voor een finaleplaats. Als we afgaan op de ranking van dit jaar dan zou het goud zomaar eens naar India kunnen gaan.



Niemand sprong dit jaar verder dan Jeswin Aldrin (8,42 meter) en Murali Sreeshankar (8,41 meter). Beide atleten moeten wel nog laten zien dat ze die vorm ook op een kampioenschap kunnen tonen.



Wie meer kampioenschapservaring heeft, is olympisch kampioen Miltiadis Tentoglou. De Griek zal beter willen doen dan op het WK in Eugene vorig jaar. Toen moest hij vrede nemen met zilver, de Chinees Wang Jianan pakte het goud.

clock 11:13 11 uur 13. Barber geraakt niet over de 60 meter. Barber geraakt niet over de 60 meter

clock 11:12 11 uur 12. Barber zakt verder weg. Barber ziet naast Muze-Sirma ook de Zuid-Afrikaanse Van Dyk nog passeren en zakt zo naar de achtste plaats. Het ziet er beroerd uit voor de titelverdedigster. . Barber zakt verder weg Barber ziet naast Muze-Sirma ook de Zuid-Afrikaanse Van Dyk nog passeren en zakt zo naar de achtste plaats. Het ziet er beroerd uit voor de titelverdedigster.

clock 11:09 11 uur 09. Muze-Sirma pakt de leiding. Lina Muze-Sirma pakt uit bij haar laatste poging. Ze zet de beste prestatie neer in Groep A met 63,50 meter, goed voor rechtstreekse kwalificatie voor de finale. De Letse is één van de 5 atletes die de kwalificatienorm van 61,50 meter haalden. . Muze-Sirma pakt de leiding Lina Muze-Sirma pakt uit bij haar laatste poging. Ze zet de beste prestatie neer in Groep A met 63,50 meter, goed voor rechtstreekse kwalificatie voor de finale. De Letse is één van de 5 atletes die de kwalificatienorm van 61,50 meter haalden.



clock 11:04 11 uur 04. Bang afwachten voor Barber. Bedenkelijke blik bij Barber na haar laatste poging. De speer landt na 59,66 meter. Daarmee is ze voorlopig zesde in Groep A. Straks komt nog een tweede groep in actie. Barber is dus niet rechtstreeks geplaatst, ze moet hopen dat haar worp volstaat om uiteindelijk bij de top 12 te eindigen. Die plaatst zich voor de finale. . Bang afwachten voor Barber Bedenkelijke blik bij Barber na haar laatste poging. De speer landt na 59,66 meter. Daarmee is ze voorlopig zesde in Groep A. Straks komt nog een tweede groep in actie. Barber is dus niet rechtstreeks geplaatst, ze moet hopen dat haar worp volstaat om uiteindelijk bij de top 12 te eindigen. Die plaatst zich voor de finale.

clock 11:02 11 uur 02. Barber in de problemen. Krijgen we een verrassing in de kwalificaties van het speerwerpen? Tweevoudig wereldkampioene Kelsey-Lee Barber is er nog niet in geslaagd de kwalificatieafstand van 61,50 meter te werpen. De Australische blijft voorlopig steken op 58,10 meter. . Barber in de problemen Krijgen we een verrassing in de kwalificaties van het speerwerpen? Tweevoudig wereldkampioene Kelsey-Lee Barber is er nog niet in geslaagd de kwalificatieafstand van 61,50 meter te werpen. De Australische blijft voorlopig steken op 58,10 meter.

clock 11:00 11 uur . Ben Broeders vlot over 5,55 meter. Ben Broeders vlot over 5,55 meter

clock 10:59 10 uur 59. Broeders over 5,55 meter. Ben Broeders begint goed aan de kwalificaties in het polsstokspringen. Hij paste voor de aanvangshoogte van 5,35 meter, maar gaat nu bij zijn eerste poging vlot over 5,55 meter. . Broeders over 5,55 meter Ben Broeders begint goed aan de kwalificaties in het polsstokspringen. Hij paste voor de aanvangshoogte van 5,35 meter, maar gaat nu bij zijn eerste poging vlot over 5,55 meter.