LIVESTREAM WK atletiek: Hendrix en Heymans uitgeschakeld in reeksen 5.000 meter, uitkijken naar finales met Bol en Van Niekerk

clock 19:47 19 uur 47. Thomas wint eerste halve finale. Gabrielle Thomas toont haar topvorm en wint overtuigend de eerste halve finale in 21"97. Met Asher-Smith stoot ook de andere verwachte naam door. . Thomas wint eerste halve finale Gabrielle Thomas toont haar topvorm en wint overtuigend de eerste halve finale in 21"97. Met Asher-Smith stoot ook de andere verwachte naam door.

clock 19:45 19 uur 45. Halve finales 200 meter. Zowel bij vrouwen als bij de mannen worden vandaag de halve finales van de 200 meter afgewerkt. Het kwalificatiesysteem is gelijk: drie reeksen waarvan de eerste twee doorstoten naar de finale, aangevuld door de twee snelste verliezende tijden. . Halve finales 200 meter Zowel bij vrouwen als bij de mannen worden vandaag de halve finales van de 200 meter afgewerkt. Het kwalificatiesysteem is gelijk: drie reeksen waarvan de eerste twee doorstoten naar de finale, aangevuld door de twee snelste verliezende tijden.

clock 19:44 19 uur 44. Tentoglou pakt meteen uit. Miltiadis Tentoglou drukt meteen zijn stempel op de finale van het verspringen. Bij zijn eerste poging springt hij 8,50 meter ver. De Griekse olympische kampioen neemt zo meteen de leiding. Pinnock is tweede met 8,40 meter. . Tentoglou pakt meteen uit Miltiadis Tentoglou drukt meteen zijn stempel op de finale van het verspringen. Bij zijn eerste poging springt hij 8,50 meter ver. De Griekse olympische kampioen neemt zo meteen de leiding. Pinnock is tweede met 8,40 meter.

clock 19:39 19 uur 39. Finale verspringen. De finale van het verspringen is intussen begonnen. Niemand sprong dit jaar verder dan de Indiërs Jeswin Aldrin (8,42 meter) en Murali Sreeshankar (8,41 meter). Gisteren bleek in de kwalificatie dat dat geen garanties biedt op een kampioenschap. Aldrin kon zich maar net plaatsen met een sprong van 8 meter, Sreeshankar werd uitgeschakeld met een matige 7,74 meter. Ook titelverdediger Jianan Wang maakte het spannend. Pas bij zijn laatste sprong haalde hij de kwalificatieafstand. De Chinees sprong 8,34 meter ver. Enkel de Jamaicaan Wayne Pinnock deed beter en hoe! Met 8,54 meter zette hij een beste wereldjaarprestatie neer. Olympisch kampioen Miltiadis Tentoglou werd derde in de kwalificatie met 8,25 meter. Verdelen deze drie straks ook de medailles in de finale? . Finale verspringen De finale van het verspringen is intussen begonnen.



clock 19:37 19 uur 37. Hendrix wordt negentiende in zijn reeks. Hendrix wordt negentiende in zijn reeks

clock 19:36 19 uur 36. Hendrix is uitgeschakeld. Luis Grijalva uit Guatemala wint de tweede reeks van de 5.000 meter in 13'32"72. Kejelcha is tweede, Ahmed derde. Robin Hendrix finisht uiteindelijk als 19e in 13'55"81. Ook voor hem dus geen finale. . Hendrix is uitgeschakeld Luis Grijalva uit Guatemala wint de tweede reeks van de 5.000 meter in 13'32"72. Kejelcha is tweede, Ahmed derde.



clock 19:36 19 uur 36. Heymans: "Ik heb mijn race tactisch fantastisch gelopen". Heymans: "Ik heb mijn race tactisch fantastisch gelopen"

clock 19:34 19 uur 34. De groep valt uiteen en Hendrix is bij de gelosten. De finale halen zit er niet meer in. . De groep valt uiteen en Hendrix is bij de gelosten. De finale halen zit er niet meer in.

clock 19:33 19 uur 33. Aregawi zet zich op kop en nu moet Hendrix toch enkele plaatsen prijsgeven. Nog drie ronden te gaan. . Aregawi zet zich op kop en nu moet Hendrix toch enkele plaatsen prijsgeven. Nog drie ronden te gaan.

clock 19:32 19 uur 32. Net als Heymans geeft Hendrix mee kleur aan deze reeksen. Het is natuurlijk afwachten of hij kan standhouden wanneer het tempo de hoogte in gaat. . Net als Heymans geeft Hendrix mee kleur aan deze reeksen. Het is natuurlijk afwachten of hij kan standhouden wanneer het tempo de hoogte in gaat.

clock 19:32 19 uur 32. WK atletiek Kuit speelt Cynthia Bolingo parten, moet ze passen voor estafette met de Belgian Cheetahs?

clock 19:30 19 uur 30. Nog zes ronden. Nog zes ronden te gaan en Hendrix blijft het tempo bepalen. Nog even herhalen: enkel de top acht plaatst zich voor de finale. Alles zit nog dicht bij elkaar. . Nog zes ronden Nog zes ronden te gaan en Hendrix blijft het tempo bepalen. Nog even herhalen: enkel de top acht plaatst zich voor de finale. Alles zit nog dicht bij elkaar.

clock 19:29 19 uur 29. Het is voorlopig goed wat Hendrix hier laat zien. David Naert. Het is voorlopig goed wat Hendrix hier laat zien. David Naert

clock 19:28 19 uur 28. Hendrix op kop. Hendrix blijft vooraan postvatten. Hij neemt zelfs even de leiding. . Hendrix op kop Hendrix blijft vooraan postvatten. Hij neemt zelfs even de leiding.

clock 19:26 19 uur 26. Het gaat niet al te snel voorlopig in de tweede reeks van de 5.000 meter. Hendrix nestelt zich vooraan, in vijfde positie. . Het gaat niet al te snel voorlopig in de tweede reeks van de 5.000 meter. Hendrix nestelt zich vooraan, in vijfde positie.

clock 19:19 19 uur 19. Wat kan Hendrix? Ook Robin Hendrix krijgt in zijn reeks stevige concurrentie met onder meer Jacob Krop en Oscar Chelimo, respectievelijk goed voor zilver en brons op het WK in Eugene vorig jaar. . Wat kan Hendrix? Ook Robin Hendrix krijgt in zijn reeks stevige concurrentie met onder meer Jacob Krop en Oscar Chelimo, respectievelijk goed voor zilver en brons op het WK in Eugene vorig jaar.

clock 19:17 19 uur 17. Heymans strandt op de dertiende plek na sterke race. Heymans strandt op de dertiende plek na sterke race

clock 19:16 19 uur 16. Geen finale voor Heymans. Heymans krijgt het nog moeilijk in de laatste rechte lijn en ziet nog een aantal atleten passeren. Top acht blijkt zoals verwacht te hoog gegrepen, maar hij kan toch terugkijken op een uitstekende wedstrijd. Heymans wordt uiteindelijk 13e in 13'39"67. De winst is voor de Spanjaard Mohamed Katir in 13'35"90, voor Gebrhiwet en Ingebrigtsen. . Geen finale voor Heymans Heymans krijgt het nog moeilijk in de laatste rechte lijn en ziet nog een aantal atleten passeren. Top acht blijkt zoals verwacht te hoog gegrepen, maar hij kan toch terugkijken op een uitstekende wedstrijd. Heymans wordt uiteindelijk 13e in 13'39"67. De winst is voor de Spanjaard Mohamed Katir in 13'35"90, voor Gebrhiwet en Ingebrigtsen.