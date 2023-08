LIVESTREAM WK atletiek: Geen finale voor Ruben Verheyden op de 1.500 meter, wat kan Isaac Kimeli op de 10.000 meter?

clock 18:51 18 uur 51. Nog drie ronden. Ze zijn nog met negen atleten samen bij het ingaan van de laatste drie ronden. Kimeli houdt voorlopig stand op de 14e plaats. . Nog drie ronden Ze zijn nog met negen atleten samen bij het ingaan van de laatste drie ronden. Kimeli houdt voorlopig stand op de 14e plaats.

clock 18:50 18 uur 50. De schifting zet zich onverminderd voort op de 10.000 meter. Kimeli moet nu definitief de rol lossen.

clock 18:49 18 uur 49. Kimeli kraakt stilaan. Kimeli begint het moeilijk te krijgen in de finale van de 10.000 meter. Hij loopt rond de 14e plaats, maar het is zwoegen om de aansluiting met de ruime kopgroep niet te verliezen.

clock 18:46 18 uur 46. Nowicki troeft Halasz af. Wojciech Nowicki doet met 80,83 meter nét iets beter dan Bence Halasz. De olympische kampioen komt zo aan de leiding in het hamerslingeren. De Canadees Ethan Katzberg is voorlopig derde met 80,18 meter.

clock 18:45 18 uur 45. Het tempo gaat nu toch met een ruk de hoogte in op de 10.000 meter. De Ethiopiër Barega neemt het commando. Kimeli gaat nog steeds goed mee in de tred.

clock 18:44 18 uur 44. Cheptegei heeft alles onder controle. Kibet loopt een eindje voor de rest uit. De Keniaan wil het tempo hoog houden. Joshua Cheptegei blijft er kalm onder en voert beheerst de grote groep aan.

clock 18:35 18 uur 35. Isaac Kimeli mengt zich voorlopig niet in de debatten in de finale van de 10.000 meter. Hij houdt zich op in het midden van de groep. Het zijn de Oegandezen en de Kenianen die het tempo bepalen.

clock 18:35 18 uur 35. Vidts: "Denk dat ik 5 uur heb geslapen deze nacht". Vidts: "Denk dat ik 5 uur heb geslapen deze nacht"

clock 18:34 18 uur 34. Vuleta springt het verst. Goud voor Servië in het verspringen. Ivana Vuleta laat de tranen vloeien, haar sprong van 7,14 meter levert haar de langverwachte wereldtitel op. De Amerikaanse Tara Davis-Woodhall pakt het zilver met 6,91 meter. Het brons is voor Aline Rotaru-Kottmann met 6,88 meter.



De Amerikaanse Tara Davis-Woodhall pakt het zilver met 6,91 meter. Het brons is voor Aline Rotaru-Kottmann met 6,88 meter.

clock 18:33 18 uur 33. De gouden sprong van Vuleta in het verspringen. De gouden sprong van Vuleta in het verspringen

clock 18:22 18 uur 22. Zorgt Halasz voor een stunt? Zijn we op weg naar een verrassing in de finale van het hamerslingeren? Bence Halasz pakt bij zijn derde poging uit met een worp van 81,02 meter. De Hongaren worden gek, hun landgenoot staat verrassend aan de leiding. Titelverdediger Fajdek valt voorlopig naast het podium met een worp van 80 meter.



Titelverdediger Fajdek valt voorlopig naast het podium met een worp van 80 meter.

clock 18:21 18 uur 21. Drie op een rij voor Cheptegei? Op de erelijst van de 10.000 meter valt het meteen op: atleten die een reeks van opeenvolgende wereldtitels neerzetten. Haile Gebrselassie won in de jaren '90 vier keer op een rij, Kenenisa Bekele volgde dat voorbeeld begin deze eeuw en ook Mo Farah veroverde drie opeenvolgende wereldtitels. Ook de regerende wereldkampioen, Joshua Cheptegei, krijgt vanavond de kans om na goud in Doha en Eugene drie op een rij te scoren. De kans lijkt klein dat Isaac Kimeli hem iets in de weg zal leggen, het is wel uitkijken waar onze landgenoot eindigt in deze finale.



Ook de regerende wereldkampioen, Joshua Cheptegei, krijgt vanavond de kans om na goud in Doha en Eugene drie op een rij te scoren.



De kans lijkt klein dat Isaac Kimeli hem iets in de weg zal leggen, het is wel uitkijken waar onze landgenoot eindigt in deze finale.

clock 18:19 18 uur 19. Vuleta grijpt de macht in het verspringen. Wat een sprong van Ivana Vuleta! Met 7,14 meter zet ze een beste wereldjaarprestatie neer. De Servische is aan een ijzersterke finale bezig.

clock 18:00 18 uur . Johnson-Thompson verovert het goud na spannende ontknoping in de zevenkamp, Vidts wordt 6e. Johnson-Thompson verovert het goud na spannende ontknoping in de zevenkamp, Vidts wordt 6e

clock 17:59 17 uur 59. WK atletiek Noor Vidts sluit zevenkamp af op de 6e plaats, Katarina Johnson-Thompson wint na titanenduel

clock 17:54 17 uur 54. Verheyden: "Ik was in vorm als ik in vorm moest zijn". Verheyden: "Ik was in vorm als ik in vorm moest zijn"

clock 17:53 17 uur 53. Halasz laat de thuisfans juichen. Het stadion gaat helemaal uit de bol voor Bence Halasz. De Hongaar neemt de leiding in de finale van het hamerslingeren met een worp van 80,82 meter.

clock 17:53 17 uur 53. Zesde wereldtitel op een rij voor Fajdek? Na het loopgeweld op de 1.500 meter is het tijd voor de finale van een kampnummer, het hamerslingeren. Daar is Pawel Fajdek de te kloppen man. De Pool veroverde in 2013 zijn eerste wereldtitel en voegde daar de voorbije jaren nog 4 keer goud aan toe. Enkel op de Olympische Spelen van Tokio werd zijn dominantie doorbroken, toen moest hij goud aan landgenoot en huidig nummer één Wojciech Nowicki laten en vrede nemen met brons.



Enkel op de Olympische Spelen van Tokio werd zijn dominantie doorbroken, toen moest hij goud aan landgenoot en huidig nummer één Wojciech Nowicki laten en vrede nemen met brons.

clock 17:53 17 uur 53. Ik mag heel tevreden zijn. Ik loop bijna mijn record in een wedstrijd die minder ideaal was dan die waarin mijn record liep. Met iets meer ervaring en conditie speel ik mee voor de top zes in deze reeks en kan ik een finale lopen. De olympische finale moet het doel zijn. Ruben Verheyden. Ik mag heel tevreden zijn. Ik loop bijna mijn record in een wedstrijd die minder ideaal was dan die waarin mijn record liep. Met iets meer ervaring en conditie speel ik mee voor de top zes in deze reeks en kan ik een finale lopen. De olympische finale moet het doel zijn. Ruben Verheyden