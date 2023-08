LIVESTREAM WK atletiek: Geen finale voor Claes op de 400 meter horden, overleven Doom en Borlée halve finales 400 meter?

clock 20:58 20 uur 58. Halve finales 400 meter. Twee Belgen in de halve finales van de 400 meter, die er nu aankomen. Dylan Borlée, die zich met de verliezende tijden nipt plaatste, komt als eerste in actie in de tweede reeks. Alexander Doom loopt in de derde en laatste halve finale. Ook hier geldt: de top twee van elke reeks en de twee beste verliezende tijden gaan naar de finale. . Halve finales 400 meter Twee Belgen in de halve finales van de 400 meter, die er nu aankomen. Dylan Borlée, die zich met de verliezende tijden nipt plaatste, komt als eerste in actie in de tweede reeks. Alexander Doom loopt in de derde en laatste halve finale. Ook hier geldt: de top twee van elke reeks en de twee beste verliezende tijden gaan naar de finale.

clock 20:55 20 uur 55. Allman nog steviger op kop. Valarie Allman doet er nog een schepje bovenop bij haar derde worp. De discus landt na 68,79 meter. De Amerikaanse staat zo nog wat steviger op kop in de finale. Feng kan haar eerste worp van 66,97 meter niet verbeteren bij haar tweede en derde poging, maar staat wel nog steeds tweede.

clock 20:48 20 uur 48. Geen finale voor Hanne Claes.

clock 20:47 20 uur 47. Hanne zal toch teleurgesteld zijn. Ze gaf gisteren zo'n goede indruk. Eline Berings. Hanne zal toch teleurgesteld zijn. Ze gaf gisteren zo'n goede indruk. Eline Berings

clock 20:45 20 uur 45. Geen finale voor Hanne Claes. Geen finale voor Hanne Claes

clock 20:44 20 uur 44. Geen finale voor Claes. Een finaleplaats blijkt te hoog gegrepen voor Hanne Claes. Ze gaat goed van start, maar krijgt het moeilijk in de laatste rechte lijn. Ze finisht als voorlaatste in 56"06. Gisteren liep ze nog 55"13. De winst gaat naar de Amerikaanse Shamier Little in 52"81. Ook Kemi Adekoya uit Bahrein gaat door. Russell en Folorunso hebben als derde en vierde de beste verliezende tijden. Muhammad en Ryzhykova zijn dus uitgeschakeld.



De winst gaat naar de Amerikaanse Shamier Little in 52"81. Ook Kemi Adekoya uit Bahrein gaat door. Russell en Folorunso hebben als derde en vierde de beste verliezende tijden. Muhammad en Ryzhykova zijn dus uitgeschakeld.

clock 20:43 20 uur 43. Haalt Claes de finale? Het is zover, Hanne Claes staat klaar voor de laatste halve finale op de 400 meter horden. Kan ze een plekje in de finale afdwingen?

clock 20:40 20 uur 40. Perkovic ontevreden. In de finale van het hoogspringen zijn Barshim en Tamberi intussen wel over 2,25 meter geraakt. In de finale van het discuswerpen bij de vrouwen is Sandra Perkovic opgeklommen naar de derde plaats met een worp van 66,57 meter, een seizoensbeste voor de Kroatische. Maar die is er duidelijk zelf nog niet tevreden mee.



In de finale van het discuswerpen bij de vrouwen is Sandra Perkovic opgeklommen naar de derde plaats met een worp van 66,57 meter, een seizoensbeste voor de Kroatische. Maar die is er duidelijk zelf nog niet tevreden mee.

clock 20:35 20 uur 35. Bol vlotjes naar de finale. Femke Bol liep met 53"39 de snelste tijd ooit in de reeksen van een WK en de Nederlandse topfavoriete gaat nog iets sneller in de halve finales. Ze wint met voorsprong in 52"95. De Jamaicaanse Knight gaat ook rechtstreeks door naar de finale. De Amerikaanse Muhammad is derde in 54"19 en heeft voorlopig de snelste verliezende tijd. Ook de Oekraïense Ryzhykova mag naar de hot seats.



De Amerikaanse Muhammad is derde in 54"19 en heeft voorlopig de snelste verliezende tijd. Ook de Oekraïense Ryzhykova mag naar de hot seats.

clock 20:32 20 uur 32. Allman aan de leiding. Valerie Allman is meteen op de afspraak in de finale van het discuswerpen. De Amerikaanse neemt de leiding met een worp van 68,57 meter. Ook titelverdedigster Feng Bin is op niveau met 66,97 meter, een seizoensbeste voor haar en voorlopig goed voor de tweede plaats.

clock 20:27 20 uur 27. Clayton en Cockrell duidelijk de snelste in eerste halve finale met een PR. Clayton en Cockrell duidelijk de snelste in eerste halve finale met een PR

clock 20:26 20 uur 26. Clayton en Cockrell met een PR. Rushell Clayton is duidelijk de snelste in de eerste halve finale. De Jamaicaanse wint in 53"30, een persoonlijk record. Ook de Amerikaanse Cockrell heeft haar ticket voor de finale te pakken in 53"63, ook al een persoonlijk record.

clock 20:22 20 uur 22. Stoot Claes door naar de finale? Cynthia Bolingo gaf gisteren het goede voorbeeld door zich te plaatsen voor de finale van de 400 meter horden. Kan Hanne Claes in haar voetsporen treden en zich op haar beurt plaatsen voor de finale van de 400 meter vlak? Claes komt in de derde en laatste halve finale in actie. Gisteren moest ze in de moeilijke baan 1 lopen, vandaag kreeg ze baan 9 toegewezen. Voor een plek in de finale moet Claes bij de top twee in haar reeks eindigen of één van de twee beste verliezende tijden lopen.



Claes komt in de derde en laatste halve finale in actie. Gisteren moest ze in de moeilijke baan 1 lopen, vandaag kreeg ze baan 9 toegewezen. Voor een plek in de finale moet Claes bij de top twee in haar reeks eindigen of één van de twee beste verliezende tijden lopen.

clock 20:20 20 uur 20. Valse start voor Barshim en Tamberi . Even schrikken toch, zowel Barshim als Tamberi faalt bij zijn openingssprong op 2,25 meter. Geen reden tot paniek uiteraard. We zijn nog maar net begonnen aan de finale.

clock 20:17 20 uur 17. Finale discuswerpen vrouwen. Niet tweevoudig wereld- en olympisch kampioene Sandra Perkovic of regerende olympisch kampioene Valarie Allman, maar de Chinese Feng Bin pakte vorig jaar op het WK in Eugene verrassend goud in het discuswerpen. Feng liet dit jaar al zien dat dat geen toevalstreffer was en dus zullen Perkovic en Allman er wellicht opnieuw hun handen vol mee hebben. Zondag in de kwalificaties staken de drie toppers er alvast bovenuit. Allman zette met 67,14 meter de beste prestatie neer, Feng wierp 65,68 meter en Perkovic 65,62 meter, een seizoensbeste voor de Kroatische.



Feng liet dit jaar al zien dat dat geen toevalstreffer was en dus zullen Perkovic en Allman er wellicht opnieuw hun handen vol mee hebben.



Zondag in de kwalificaties staken de drie toppers er alvast bovenuit. Allman zette met 67,14 meter de beste prestatie neer, Feng wierp 65,68 meter en Perkovic 65,62 meter, een seizoensbeste voor de Kroatische.

clock 20:12 20 uur 12. Arop geeft nog een handje aan Barontini vóór de finish: "Job done". Arop geeft nog een handje aan Barontini vóór de finish: "Job done"

clock 20:10 20 uur 10. Arop probleemloos een ronde verder. Marco Arop, de bronzen medaillewinnaar op het vorige WK, laat zich niet verrassen in de laatste reeks. De Canadees wint in 1'45"05. Ook Barontini en Meziane gaan mee naar de halve finales. Grappig detail: Arop had zoveel overschot dat hij net voor de finish zijn hand uitstak naar Barontini. Die gaf er met een brede glimlach een flinke tik op.



Grappig detail: Arop had zoveel overschot dat hij net voor de finish zijn hand uitstak naar Barontini. Die gaf er met een brede glimlach een flinke tik op.



clock 20:02 20 uur 02. El Guesse wint reeks zes. We zijn intussen aanbeland bij de zesde en voorlaatste reeks van de 800 meter. De Marokkaan Abdelati El Guesse wint in 1'45"24. Ook de Zweed Kramer en de Algerijn Moula stoten door.

clock 19:56 19 uur 56. Nummer vier voor Barshim? Drie grote medaillekandidaten in de finale van het hoogspringen bij de mannen: de Qatarese titelverdediger Mutaz Barshim, de Italiaan Gianmarco Tamberi (met wie Barshim de olympische titel van Tokio deelt) en de Duitser Tobias Potye. Barshim is de uitgesproken favoriet. De Qatarees gaat in Boedapest op zoek naar een vierde opeenvolgende wereldtitel. Op de Diamond League-meeting zette hij vorige maand met 2,36 meter nog een beste wereldjaarprestatie neer.



Barshim is de uitgesproken favoriet. De Qatarees gaat in Boedapest op zoek naar een vierde opeenvolgende wereldtitel. Op de Diamond League-meeting zette hij vorige maand met 2,36 meter nog een beste wereldjaarprestatie neer.