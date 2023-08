LIVESTREAM WK atletiek: Claes naar de halve finales op de 400 meter horden, exit Watrin, straks ook nog Rosius en Bolingo in actie

clock 19:47 19 uur 47. Het was de bedoeling om op het einde nog fris te zitten en dat is gelukt. Zo kon ik nog terugkomen. Ik heb de finale in de benen. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. In een betere baan, wie weet haal ik het dan wel. Hanne Claes. Het was de bedoeling om op het einde nog fris te zitten en dat is gelukt. Zo kon ik nog terugkomen. Ik heb de finale in de benen. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. In een betere baan, wie weet haal ik het dan wel. Hanne Claes

clock 19:42 19 uur 42. De toppers doen het. Rai Benjamin en Alison Dos Santos laten hun klasse zien in de tweede halve finale en stoten zij aan zij probleemloos door. Benjamin wint in 47"24, Dos Santos is tweede in 47"38.

clock 19:40 19 uur 40. Finale hink-stap-springen. In de zevenkamp ontbrak Nafi Thiam, in het verspringen Malaika Mihambo en ook in het hink-stap-springen moest titelverdediger Pedro Pablo Pichardo geblesseerd verstek laten gaan. Hugues Fabrice Zango ruikt dan ook zijn kans. De Burkinees pakte op de laatste twee WK's brons en zilver en ook op de Spelen moest hij vrede nemen met brons. Zango mag wel pittige concurrentie verwachten van Jaydon Hibbert, de 18-jarige Jamaicaan die de wereldranglijst aanvoert, en Lautaro Martinez, de wereldkampioen indoor.

clock 19:39 19 uur 39. Hanne Claes: "Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld". Hanne Claes: "Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld"

clock 19:37 19 uur 37. Geen finale voor Watrin. Kyron McMaster wint de eerste halve finale in 47"72. Rasmus Mägi stoot als tweede ook door naar de finale. Watrin wordt vijfde in 48"94, iets trager dan gisteren dus in de reeksen. Hij is uitgeschakeld.

clock 19:34 19 uur 34. Valse start! Een valse start in de eerste reeks. De Italiaan Lambrughi was te snel weg. Hij wordt meteen uitgesloten.

clock 19:31 19 uur 31. Zit er nog meer in voor Watrin? Julien Watrin plaatste zich gisteren met de beste verliezende tijd voor de halve finales van de 400 meter horden. Met een toptijd van 48"72 bleef hij maar 6 honderdste seconde boven zijn Belgisch record. Ook nog doorstoten naar de finale wordt bijzonder moeilijk. Watrin zit in de eerste van drie reeksen en moet bij de top twee eindigen of één van de twee beste verliezende tijden lopen.

clock 19:27 19 uur 27. Veel marge voor Moon. De lat ligt op 4,50 meter in het polsstokspringen. Het sein voor Katie Moon om eraan te beginnen. De Amerikaanse gaat er vlot over. Moon is dé kandidate voor het goud. De 32-jarige Amerikaanse is regerend olympisch én wereldkampioen. Bovendien zette ze met 4,90 meter begin vorige maand nog de beste prestatie van het seizoen neer.



Moon is dé kandidate voor het goud. De 32-jarige Amerikaanse is regerend olympisch én wereldkampioen. Bovendien zette ze met 4,90 meter begin vorige maand nog de beste prestatie van het seizoen neer.

clock 19:21 19 uur 21. Little laat de winst aan Knight. De laatste reeks op de 400 meter horden wordt gedomineerd door de Amerikaanse Shamier Little. Haar voorsprong is allesbehalve little en dus laat zich op het einde uitbollen. De Britse Jessie Knight gaat haar zo nog net voorbij en wint in 54"27. Ryzhykova en Jichova gaan ook door naar de halve eindstrijd.

clock 19:19 19 uur 19. Derde keer, goede keer. Bij de derde poging gaat het wel goed voor Elien Vekemans. Ze springt over 4,35 meter.

clock 19:19 19 uur 19. Nog één kans voor Vekemans. Een tweede misser voor Vekemans op 4,35 meter. Straks nog één kans of haar WK zit er meteen op.

clock 19:18 19 uur 18. Hanne Claes etaleert goede vorm met derde plaats in haar reeks. Hanne Claes etaleert goede vorm met derde plaats in haar reeks

clock 19:15 19 uur 15. Claes heeft ticket voor halve finales vast! Femke Bol wint met de vingers in de neus in 53"39, de val heeft dus geen sporen nagelaten. De Oekraïense Tkatsjoek is tweede. Claes moet nog flink knokken in de laatste rechte lijn, maar ze gaat als derde ook rechtstreeks door naar de halve finales in 55"13. De Noorse Kloster maakt de top vier compleet.

clock 19:15 19 uur 15. Claes moest in principe vrij makkelijk in de top vier kunnen finishen. David Naert. Claes moest in principe vrij makkelijk in de top vier kunnen finishen. David Naert

clock 19:13 19 uur 13. Snelt Claes naar de halve finales? Tijd voor de vierde reeks van de 400 meter horden en dat is de reeks van Hanne Claes. Zij neemt het op tegen Femke Bol. De Nederlandse wereldtopper heeft nog iets goed te maken na haar onfortuinlijke val afgelopen zaterdag in de finale van de 4x400 meter gemengd. Nederland greep zo naast een medaille.

clock 19:11 19 uur 11. Vekemans niet over 4,35 meter. Elien Vekemans gaat al vroeg in de fout in de kwalificaties van het polsstokspringen. Ze faalt bij haar eerste poging op 4,35 meter.

clock 19:07 19 uur 07. Nederlandse Peeters naar de halve finales. Reeks drie op de 400 meter horden. Dit keer geen Jamaicaanse winst. Net niet. Andrenette Knight wordt tweede na de Bahrainse Kemi Adekoya, die wint in 53"56. Naast Folorunso stoot ook de Nederlandse Peeters stoten door naar de halve finales. Daarin komt ze ongetwijfeld haar landgenote Femke Bol tegen.

clock 18:59 18 uur 59. Ook in de tweede reeks gaat de winst naar Jamaica. Janieve Russell kan zich zelfs een beetje laten uitbollen. Ze finisht in 54"53. Cockrell is tweede en ook Woodruff en Sutherland mogen rechtstreeks naar de halve finales.

clock 18:54 18 uur 54. Clayton wint de eerste reeks. Geen verrassingen in de eerste reeks van de 400 meter horden. De Jamaicaanse Rushell Clayton loopt gecontroleerd en wint in 53"97. Ze blijft de Amerikaanse topper Dalillah Muhammad net voor. Ook Krafzik en Lehikoinen mogen naar de halve finales.